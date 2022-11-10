Не стоит брать бюджетный кулер, ведь кроме шума и перегрева процессора вы вообще ничего не получите

Большая часть процессоров поставляется без комплектного кулера. Да, если вы решили купить что-то типа Core i3-12400, то в этом случае можно смело закрыть наш материал, ведь система воздушного охлаждения уже будет лежать в комплекте. Хотя, и здесь есть свои нюансы. Например, раньше в российской рознице основное количество процессоров было представлено коробочными вариантами. Это значит, что камни Intel с заблокированным множителем и недорогие процессоры AMD поставлялись в полном комплекте с кулером. Вот только сегодня всё не совсем так. Дело в параллельном импорте, ведь поставщики имеют дело с китайскими компаниями, закупающими многое ОЕМ-версий для экономии. Вот и получается, что всё чаще Ryzen 5 5600G стоит недорого, но требует от вас докупить систему охлаждения.

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Автор данного материала не относит себя к экспертам, поскольку в последние годы мало интересуется данной темой, но ранее приходилось собирать по несколько компьютеров в день, поэтому давайте озвучим основные принципы и выберем несколько оптимальных моделей на каждый кошелёк. Отметим, что мы категорически против крошечных кулеров, которые с трудом отводят тепло по заявленным характеристикам. Если у вас нет в комплекте кулера, то берите с запасом.

Начнём с DeepCool AK620. Есть модель в белом цвете и так называемая ZERO DARK. Обе имеют аналогичные характеристики и отличаются цветом корпуса. Основание выполнено из меди, поэтому высокая эффективность гарантирована, ну а благодаря двум кулерам на 120-мм вам удастся отводить тепло даже от достаточно мощного процессора. Заявленная мощность рассеивания достигает 260 Вт, а значит данная система подходит для самых прожорливых процессоров. Например, вы можете поставить его на Ryzen 9 5950X. Камень будет себя чувствовать комфортно, но многие энтузиасты берут DeepCool AK620 для менее мощных камней. Неплохим вариантом считается Ryzen 9 5900X. В этом случае вы получите ощутимый запас прочности, а вентиляторы будут работать почти неслышно.

Если есть желание собрать мощную сборку, но хочется немного сэкономить и получить красивую подсветку, берите ID-COOLING SE-226-XT. С рассеиванием до 250 Вт вы впишете сюда даже самый прожорливый процессор, а благодаря системе контроля над скоростью вращения вентиляторов можно добиться минимального шума. Производитель заявляет, что показатель стартует с 13.8 дБ и доходит до 30.5 дБ. Подсветка порадует настоящих эстетов, ну а красивый белый цвет может стать основной для всего корпуса.

DeepCool AG400 BK ощутимо дешевле, но и предлагает более скромную мощность рассеивания до 220 Вт. Кулер годится даже для Ryzen 9 5900X, но в таком случае лучше ничего не разгонять. А вот для Ryzen 7 5800X серия AG400 считается оптимальным решением. Здесь есть четыре тепловые трубки, которые прекрасно справляются с задачами охлаждения этого горячего процессора с оверклокерским потенциалом.

Для Ryzen 5 5600X можете взять Jonsbo CR-1000. Как мы писали выше, всегда берите кулер с запасом. Это позволит вам опробовать свои навыки в разгоне, а также получить более тихую систему. Согласитесь, что экономить 300 рублей, а после несколько лет терпеть противный гул – это не лучшее решение. Что до Jonsbo CR-1000, то у него медное основание и мощность рассеивания до 160 Вт. Прекрасный вариант для тех, кто не планирует тратить много денег.

Наш обзор был бы неполным без систем жидкостного охлаждения. Несколько месяцев назад автор данного материала помогал знакомому собрать компьютер с использованием кулера Thermaltake. Это была другая модель, которая стоит на пару тысяч рублей дешевле, но если вы хотите флагманский вариант, то не экономьте на мелочах. Эффективность системы окажется выше самых оптимистичных ожиданий, а разгонный потенциал достигнет максимума.

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А ещё в интернете специалисты говорят о том, что довольно неплох DeepCool LS52. Поверим экспертам на слово, ведь характеристики данной системы жидкостного охлаждения впечатляют. Например, скорость вращения вентилятора можно задавать от 500 до 2200 оборотов в минуту, основание, конечно же, медное, а вот уровень шума приближается к 33 дБ. Стоит помнить, что это максимальное значение, поэтому у вас всё будет работать ощутимо тише.