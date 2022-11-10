Сегодня несколько стран работают над созданием лазерного оружия, поэтому пока неясно, кто придёт к финишу первым

Будущее звёздных войн с использованием лазерного оружия наступит очень нескоро. Возможно, это и хорошо, ведь человечество уже поставило себя на самый край пропасти, постоянно рассуждая о необходимости применения ядерного оружия. В последнее время разговоры становятся всё более назойливыми, а рядовой житель Европы спустя 30 достаточно спокойных лет снова начал с тревогой смотреть на восток. Можно винить в проблеме кого угодно, но отрицать коллективной ответственности глупо. Эксперты отмечают, что необходимы масштабные договорённости, вот только есть большие сомнения, что современные элиты готовы отказаться от ядерного сдерживания. Ясно, что для кого-то это щит, тогда как США активно используют наступательное ядерное оружие для нагнетания обстановки в Европе. На самом деле спящие системы американских войск находятся во всех точках земного шара, поэтому угроза вполне реальна.

реклама

Но если мы представим себе, что на этот раз человечество обойдётся без большой мировой войны, то есть и другие способы быстрого испепеления себе подобных. Если вы хотите узнать, как работает лазерное оружие, то стоит купить мощный фонарик на китайской площадке, а после попробовать наводить его на воздушные шарики или лист бумаг.и Некоторые экземпляры обладают настолько мощным лучом, что способны взрывать шарики за несколько секунд. Так вот, сегодня несколько стран трудятся над созданием чего-то подобного в больших масштабах. Успехи есть у китайцев, но совсем неожиданно о себе решили напомнить учёные из Британии.

Как стало известно, у англичан теперь есть собственный военный лазер. Технические характеристики устройства держатся в тайне, а разработчики лишь указывают на то, что луч способен бить на расстояние до 3.4 километра. При этом ключевой характеристикой является полная управляемость, а значит инженеры способны контролировать силу на протяжение всего излучения. Поскольку мощность луча постепенно затухает, то было бы неплохо узнать эффективность и реальные потери в зависимости от расстояния, но таких данных Министерство обороны Британии не предоставило. Устройство получило название LDEW DragonFire, что можно расшифровать как лазерное оружие направленной энергии. Отмечается, что первые испытания можно назвать успешными, а в качестве разработчиков значатся учёные из лаборатории Dstl. Специалисты отметили, что провели стрельбы, поразив ряд учебных целей, часть из которых двигалась по воде, тогда как другие летели по воздуху.

А вот бюджет DragonFire достаточно скромный и составил всего 100 миллионов фунтов, что равняется 114 миллионам долларов. Инженеры рассказали, что получили возможность точного наведения без оглядки на атмосферные условия, а значит погода не помешает сбить вражеский дрон, который решится приблизиться к берегам туманного Альбиона. Одна из проблем заключается в том, чтобы не только навести на движущуюся цель лазерный луч, но и добиться высокой точности управления, ведь даже самый медленный дрон способен менять высоту и скорость. Ожидается, что испытания со стрельбами по реалистичным целям состоятся уже в ближайшее время. Поскольку пока на руках у специалистов из Dstl первый прототип, говорить о поступлении на боевое дежурство лазерного оружия не приходится. Несмотря на это эксперты уверяют, что именно лазерные технологии способны стать основой для оружия будущего.

Разработка советских инженеров. Всё дело в особенностях технологии, которая даёт массу преимуществ перед любым стрелковым оружием. Прежде всего – это экономия. Так, для поражения целей сегодня приходится тратить десятки дорогостоящих ракет. Лазерное оружие нуждается только в достаточном количестве электроэнергии, а значит его применение станет на порядок дешевле. Озвучиваются и более фантастичные цифры, но мы ограничимся тем, что экономическая выгода действительно есть. Отдельно указывается на возможность масштабирования и гибкость применения. Например, вы можете использовать луч малой силы для отражения налёта дронов, или повысить мощность для удара по защищённым боевым машинам. Ну а главная проблема состоит в поиске материала, который бы смог длительное время формировать лазерный луч. С энергией вопросов нет, хотя в реальном бою потенциальный противник способен обезглавить оборону точным ударом по электростанциям. Кстати, выше вы можете увидеть прототип, созданный советскими инженерами. Развал СССР поставил точку в исследованиях, поэтому не стоит исключать, что американские и китайские разработки основаны на отечественной машине.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр



