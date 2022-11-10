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Почему В. Путин не поедет на G-20, и могло ли решение оставить Херсон повлиять на планы президента
У журналистов Bloomberg есть своё мнение на этот вопрос
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Последние месяцы было много спекуляций на тему предстоящего саммита G-20. На этот раз встреча лидеров крупнейших мировых экономик пройдёт в Индонезии на острове Бали. Событие состоится 15 и 16 ноября и уже довольно давно вызывает глобальную напряжённость. Особенно активно зарубежная и российская пресса обсуждали вопрос поездки В. Путина и его переговоры с теми или иными политическими деятелями. Одним из первых голос подал Байден. Президент США твёрдо заявил, что при любом раскладе откажется от двусторонних переговоров с президентом России. Сонный Джо глубокомысленно размышлял на тему демократии, а после пошёл инспектировать отправку оружия в Украину. Не остался в стороне и Зеленский, который сам себе поставил ультиматум. По словам президента Украины, он поедет на саммит только в том случае, если там не будет В. Путина.

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А ещё были высказывания Макрона и Шольца, которые пытались напомнить, что также являются представителями крупных государств. Подобные речи смотрелись немного смешно и были освистаны даже местными жителями. И всё же, несмотря на активный интерес публики к G-20, В. Путин давал уклончивые ответы, а в итоге пресса до последнего момента строила догадки. Сегодня появилась официальная информация, согласно которой в качестве главы российской делегации выступит Сергей Лавров. Министр иностранных дел прекрасно справится с возложенными на него обязанности, но многие главы государств надеялись на приезд В. Путина. Открыто высказывалась мысль, что такой поступок утрёт нос западным элитам, которые станут вести себя намного тише. У нас нет однозначного ответа на вопрос, почему президент России отказался присутствовать на таком саммите, но западные и российские эксперты имеют на этот счёт некоторые мысли. Начнём с Bloomberg. Прежде всего американское издание уже не раз рассуждало на тему безопасности В. Путина, а после откровенной диверсии на Северных потоках подобные заявления уже не казались глупостью.

Так, никто не знает, что придёт в головы британским и американским элитам, а значит исключать возможность теракта было бы глупо. Вот только обеспечить безопасность президента вдалеке от Москвы довольно проблематично. Истребители с ним не пошлёшь, а значит при планировании посещения саммита учитывались все возможные риски. Но не стоит думать, что проблема только в безопасности, ведь за последние месяцы главы западных стран наговорили много такого, что делает прямые контакты с ними не возможными. Например, Байден открыто назвал В. Путина военным преступником. Судя по всему, дедушка совсем потерял память, поскольку напрочь забыл о тех преступлениях, которые США совершили за последние несколько десятилетий по всей планете. Демократия так и не построена, а многие страны превратились в незаживающие раны, военные действия в которых не затихают ни на минуту. По мнению журналистов Bloomberg, В. Путин не захотел создавать напряжённость в глобальной политике. От себя добавим, что подобная встреча может состояться через несколько лет, когда за столом G-20 будут новые лица, ведь современные политические элиты Европы с трудом дотянут до 2024 года.

Но есть и другое мнение. Дело в том, что многие политики говорили о планах В. Зеленского посетить саммит. Очевидно, что ехать туда в качестве победителя гораздо выгоднее, чем в виде побитой кошки. Именно поэтому президент Украины поставил задачу военным провести масштабное наступление на Херсон до G-20. Вчера стало известно, что российские войска оставят город и весь правый берег. Фактически Зеленский получит желаемое с минимальными потерями, а значит сможет достичь главной цели – выступить в качестве победителя осенней компании. В глазах многих людей он лидер, которые вернул свою землю, тогда как российская сторона явно в проигрышном положении.

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Можно сколько угодно говорить о неверных решениях, о том, что В. Путин играет в опасную игру, ведь потеря Херсона – это действительно поражение, а СВО явно не задумывалось как отступление и топтание на месте. Все решения приняты, а сегодня эксперты ждут результатов зимней компании. Кто-то говорит о том, что происходящее – это только начало, тогда как другие посыпают головы пеплом. Нам кажется, что уход из Херсона мог сыграть свою роль в решении отказаться от поездки на саммит G-20, или нет, ведь командование знало о проблемах на правом берегу очень давно, поэтому могло предвидеть такой сценарий. Предполагается, что В. Путин проведёт несколько встреч в режиме онлайн, что позволит ему незримо присутствовать на саммите. 

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#политика
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