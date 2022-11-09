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Китайским геймерам предлагают необычную GeForce RTX 3060 за 18 000р с урезанной шиной и 8 Гб памяти
Цена такой видеокарты окажется ниже, а вот о том, насколько такой шаг повлияет на быстродействие, пока не сообщается
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Сегодня рынок графических чипов поделён между NVIDIA и AMD. При этом на одну видеокарту красных приходится 5 видеокарт зелёных. Итог очевиден, ведь именно Дженсен Хуанг единолично задаёт тон для всего рынка. При этом Лиза Су полностью захватила игровые консоли, что позволяет AMD реализовывать дополнительные десятки миллионов графических чипов в год. Маржа здесь не самая высокая, но выгода всё равно есть. Недавно Intel выпустила первую серию собственных графических чипов, а некоторые видеокарты даже добрались до российских прилавков. Геймеры, которые умудрились купить это чудо техники, постоянно жалуются на проблемы. Драйверы работают отвратительно, наблюдаются падения производительности, а значит насладиться любимыми играми невозможно. Есть мнение, что в следующем поколении синие учтут все ошибки, после чего и случится приход третьего игрока на рынок, ну а пока Дженсен Хуанг продолжит править балом.

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Каждые два года выходит новая серия графических чипов. Совсем недавно в магазинах появилась GeForce RTX 4090, ну а GeForce RTX 4080 вот-вот отправится «на золото». А вот о GeForce RTX 4070 и тем более GeForce RTX 4060 ничего не слышно. Ждать чудес от AMD не приходится, ведь новая серия Radeon RX 7000 также будет представлена двумя графическими чипами. Что любопытно, если судить по статистике Steam, то многие любители компьютерных игр прекрасно обходятся середняками, вот только цены на подобные изделия оставляют желать лучшего. Например, если та же GeForce RTX 3090 с рекомендованных 1500 долларов подешевела до 800 долларов (пока только в США), то GeForce RTX 3060 не скинула ни доллара. Мало того, магазины имеют наглость предлагать видеокарты на базе этого графического чипа даже в США дороже рекомендованной стоимости.

Как вы уже поняли, причина состоит в том, что конкурентов у таких видеокарт просто нет. GeForce RTX 4060 появится к весне, а значит ещё 4 месяца можно ставить полную цену, ведь выбора у геймеров нет. Ну а в Китае идут другим путём. Инсайдеры сообщают о появлении нестандартной модели GeForce RTX 3060 от местной компании Yeston. При этом речь идёт не об анонсе, а полностью готовой продукции, которая произведена, запакована и продаётся в магазинах за 2149 юаней или 18 000 рублей. Как оказалось, всё самое интересное скрывается под неказистой тёмной системой охлаждения. Так, если оригинальная GeForce RTX 3060 включает 12 Гб видеопамяти на базе 192-битной шины, то здесь можно найти всего 8 Гб видеопамяти и скромную шину на 128 бит. Удивительно и то, что количество ядер CUDA осталось неизменным и достигает 3584 единиц. Используется менее скоростная видеопамять на 15 Гбит/с, тогда как эталонная модель GeForce RTX 3060 способна предложить видеопамять на 16 Гбит/с.

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Неясно, каким путём произведено снижение шины памяти, но видеокарта явно создана для тех, кто планирует сэкономить. Скорее всего, GeForce RTX 3060@8 Гб будет быстрее GeForce RTX 3050, при этом дешевле эталонной модели. Так, рекомендованная стоимость GeForce RTX 3060 составляет 2499 юаней, что соответствует 21 200 рублей. Получается, что китайские геймеры могут купить урезанную новинку с выгодой до 3 тысяч рубликов. Не рекорд, но кому-то такой выбор покажется верным. К сожалению, тестов с производительностью не прилагается, а сама видеокарта визуально мало чем отличается от находящихся в продаже полноценных моделей с 12 Гб видеопамяти. Встретить GeForce RTX 3060@8 Гб можно в китайских магазинах, ну а мы рекомендуем притормозить, ведь в последнее время сообщается о целой волне возвратов, когда к покупателям приходят полумёртвые модели. Предполагается, что дело в майнерах, которые сливают свои видеокарты за бесценок, а некоторые магазины не утруждаются даже серьёзной проверкой. Ну а учитывая тот факт, что невнимательный геймер вместо полноценной GeForce RTX 3060 купит урезанный вариант, мы вам и вовсе рекомендуем пока видеокарты на китайских площадках не покупать.

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#видеокарты #geforce rtx 3060
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