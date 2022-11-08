Не все SSD стоят дорого, а некоторые модели обладают уникальными характеристиками

Согласитесь, что в последние годы твердотельные накопители перестали привлекать внимание прессы, поскольку превратились в неотъемлемую часть компьютера. Вообще, если вы изучите тесты, то сможете прийти к довольно противоречивым выводам. Прежде всего в глаза бросается ускоренный запуск операционной системы. Если вы купите простенький SSD, то сможете получить ощутимый прирост по сравнению с традиционными жёсткими дисками. Есть выгода и для обычных программ, которые выполняют некоторые операции намного быстрее на твердотельных накопителях.

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А вот в играх не всё так линейно. К примеру, благодаря скоростным SSD вам удастся установить игру за считанные минуты, тогда как на HDD потребуются часы. Радует время перехода между локациями, а также запуск самих игр, но на этом всё, ведь остальные задачи перекладываются на плечи видеокарты с процессором. Именно поэтому твердотельные накопители PCIe 4 до сих пор не выстрелили. Да что говорить, ведь многие пользователи считают достаточными для любых задач обычные SATA 3. Словом, выбор есть, а сегодня мы с вами попытаемся подумать над тем, для каких целей стоит покупать тот или иной SSD.

Kingston A400 является откровенно бюджетным вариантом и подходит для тех, кто собирает бюджетный компьютер. Для недорогой системы скорости данного накопителя достаточно, ну а там уже решайте, либо вам купить SSD большего объёма, либо ограничиться жёстким диском. Неплохо Kingston A400 себя зарекомендовал в виде замены штатного накопителя на старых ноутбуках. Если ваш HDD вышел из строя, берите Kingston A400 на 240 Гб. Поскольку большинство пользователей сегодня смотрят видео и слушают музыку в онлайне, то даже такого объёма будет достаточно. Ну а сам ноутбук станут намного отзывчивее.

В качестве потенциального конкурента можем порекомендовать Samsung 980 формата М.2 на 250 Гб. Здесь вас ждут совершенно другие скорости, а операционная система будет в буквальном смысле летать. Не ждите прироста производительности, ведь ни один накопитель ни на что подобное не рассчитан. Samsung 980 отлично подходит для экспериментов, ведь для многих именно он может стать путёвкой в мир скоростных SSD. Если вы не заметите никаких преимуществ, значит переплата за аналогичный накопитель того не стоит.

Если вам нужен твердотельный накопитель в качестве хранилища, но вы не планируете тратить много денег, стоит остановить свой выбор на Patriot P210. Это старый добрый SATA 3, который ещё долго будет актуален. Эксперты обязательно расскажут вам, что данный накопитель имеет массу недостатков, что делает его не лучшим выбором, вот только всё это не совсем правда. Если вы ищете просто современный SSD для игр и других файлов, то сможете в полной мере насладиться всеми преимуществами данного типа накопителей. Остальное важно в нескольких сценариях, с которыми обычные пользователи не сталкиваются.

Если вы горите желанием опробовать новые технологии, то берите Kingston KC3000 объёмом 1 Гб. Этот SSD предлагает невероятную скорость чтения до 7000 Мб/с и записи – до 6000 Мб/с. Это просто невероятный опыт, которые может вас удивить, ведь файлы копируются ну очень быстро. Убедитесь, что у вас есть поддержка PCIe 4.0 на материнской плате, ну и не ждите чудес, ведь на работу программ скоростные характеристики твердотельного накопителя оказывают незначительное влияние.

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Ну или возьмите Kingston NV1. Здесь вас поджидают 2 Тб, при этом скорость чтения достигает 2100 Мб/с, а записи – до 1700 Мб/с. Не рекорд, но в большинстве задач больше и не потребуется. Немного расстраивает невысокий запас прочности в 480 Тб, против 800 Тб на предыдущей модели, но в данном случае всё решает цена, а даже такого ресурса вам хватит с головой. Ну или обратите внимание на Kingston KC3000, которые способен предложить чтение/запись на уровне 7000 Мб/с. Это фрукт для настоящих энтузиастов, которые готовы переплатить целую гору денег. Завершим на Samsung 870 QVO. Это накопитель с поддержкой SATA 3, которые предлагает объём 2 Тб. Неплохой бюджетный вариант за 15 тысяч рублей. Никаких суперскоростных технологий не ждите, но зато можно солидно сэкономить.