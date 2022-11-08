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5 видеокарт, за которые не будет стыдно – оптимальные игровые GPU по мнению автора Overclockers
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Очень часто наши читатели спорят друг с другом о том, какую видеокарту лучше купить. Некоторые рассказывают остальным о том, как в первый же день приобрели GeForce RTX 4090 за 140 тысяч рублей, тогда как другие размышляют о том, что было бы неплохо сэкономить десяточку, отправившись на китайские площадки. Многие понимают, что у большинства авторов подобных идей в компьютере трудится скромная GeForce GTX 1650, а в результате общение в комментариях не назовёшь мирным.

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Мы регулярно публикуем различные подборки, позволяющие сделать правильным выбор в той или иной ценовой категории. И всё же, всегда остаются вопросы, ну а сегодня попытаемся подумать на тем, какую бы видеокарту купил автор данного материала. Давайте думать. Сегодня мы считаем оптимальным выбором GeForce RTX 3070 Ti, вот только не всё так просто. Ходят слухи, что уже в декабре на прилавки поступит новая GeForce RTX 4070 Ti, которая будет слегка уступать GeForce RTX 3090. В связи с этим считаем переплату за GeForce RTX 3070 Ti глупой. Можно сделать вывод, что стоит подождать. Возможно, но если вы не планируете сидеть без видеокарты ещё три месяца, то мы рекомендуем остановить свой выбор на ценовом сегменте 30+ тысяч рублей.

В данном случае вы получите высокую производительность даже в 2К, а через пару лет сможете обновиться без больших жертв, ведь видеокарты данного ценового сегмента мало теряют в цене даже спустя годы работы. Именно поэтому оптимальным решением может стать видеокарта GeForce RTX 3060 Ti. Здесь есть всё, чтобы порадовать геймера с монитором до 2К. Если вас угораздило купить 4К, то тут уж ничего не поделать, ведь такой видеокарты будет недостаточно. К счастью, любителей сверхвысокого разрешения среди наших читателей не больше нескольких процентов, ну а GeForce RTX 3060 Ti способна работать годами, обеспечивая стабильный фрамрейт и отличную картинку.

Radeon RX 6650 XT способна составить достойную конкуренцию и обладает рядом преимуществ перед указанной выше моделью GeForce RTX 3060 Ti. Прежде всего стоит учитывать, что Palit экономила на всём, поэтому перед вами близкая к эталонной видеокарта с примитивной системой охлаждения. Если вы не планируете использовать разгон, то будет достаточно, но Radeon RX 6650 XT не только предлагает сравнительную производительность, но и может дать своему владельцу несколько бесплатных кадров в секунду в любой игре. Ну и не забывайте, что текущее поколение графических чипов AMD отличается высокими показателями энергоэффективности. Radeon RX 6650 XT заработает там, где ни одна GeForce RTX 3060 Ti даже не включится.

Почти всегда за нашим выбором стоят деньги. Некоторые геймеры просто не готовы платить 34 тысячи за видеокарту. Что же, если вы хотите немного сэкономить, то Radeon RX 6600 стоит 26 520 рублей и предлагает вполне комфортный уровень скорости. В большинстве игр о доступе к 2К придётся забыть, но больше 80% всех геймеров владеют мониторами с разрешением 1080р и меньше, поэтому Radeon RX 6600 впишется в подавляющее количество игровых систем. С энергоэффективностью здесь всё просто отлично, ну а 8 Гб видеопамяти достаточно для народного разрешения.  Sapphire не стала мудрствовать, но для такого нетребовательного графического чипа больше ничего и не нужно.

За последние несколько месяцев стоимость GeForce RTX 3050 снизилась более чем на 7 тысяч рублей, что делает эту видеокарту крайне привлекательной для тех, кто пытается сэкономить. Важно знать, что потенциал GeForce RTX 3050 не такой высокий, как у указанных выше моделей, поэтому вам придётся довольствоваться 1080р. Максимальные настройки гарантированы, но это временно, ведь на носу Next Gen. Никто не знает, когда игры станут ощутимо требовательнее, но планы разработчиков говорят о том, что случится это уже в 2023 году. GeForce RTX 3050 продолжит оставаться актуальной в 1080р, а ключевое преимущество данной видеокарты состоит в невысокой стоимости и доступу к трассировке лучей. Возможно, именно эта технология окажет решающее влияние на ваш выбор.

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Ничего дешевле GeForce GTX 1660 Super брать категорически не советуем. Любая менее скоростная видеокарта уже сегодня не позволит вам запускать все игры в 1080р на высоких настройках графики. Придётся искать компромисс между визуальной стороной и количеством fps. Что до GeForce GTX 1660 Super, то она неплохо справляется со своими задачами. 6 Гб видеопамяти немного смущают, но во многих игровых тестах GeForce GTX 1660 Super почти не отстаёт от GeForce RTX 3050. Сказывается 192-битная шина, хотя мечтать о трассировке лучей уже не приходится. Если эта технология вас не впечатлила, но есть острое желание сэкономить 3 тысячи рублей, то берите GeForce GTX 1660 Super. Ещё недавно майнеры могли душу продать за парочку таких видеокарт, а сегодня она стоит всего 20 000 рублей. Ждать дальнейшего снижения не приходится, ведь NVIDIA не планирует выпускать бюджетные модели как минимум до второй половины 2023 года.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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