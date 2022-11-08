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Илон Маск призвал голосовать против команды Байдена – бизнес США выступил против правящих элит
Илон Маск может возглавить американский бизнес, который недоволен действиями команды действующего президента
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Согласитесь, что бизнес ничего не делает просто так. Предположим, вы решили купить булочную, которая годами радовала посетителей вкусной выпечкой. Очевидно, что вы планируете инвестиции с целью сохранить или приумножить свой капитал, но всегда есть что-то ещё. К примеру, вам близок этот бизнес, или же вы просто хотите поглотить конкурента. Бывают и личные причины, но когда дело доходит до больших денег, то всегда всплывают неожиданные моменты, о которых предпочитают не говорить. Совсем недавно Илон Маск купил Твиттер. Произошло это неожиданно, ведь основатель Tesla долго вёл довольно запутанную игру. Он даже пошёл в суд, непонятно что и кому пытаясь доказать. В какой-то момент Илон просто пришёл в главный офис, где начал разгуливать с хитрой ухмылкой. В тот же день поползли слухи о намерении Маска провести тотальные сокращения, а первыми полетели головы у ключевых руководителей компании.

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Было видно, что деньги у миллиардера есть, а значит он не будет церемониться с потерей пары десятков миллионов долларов. Со всеми договорились, выплатив причитающиеся суммы, а сам Илон заявил, что любой сотрудник получит выходное пособие, которое намного выше, чем указано в трудовом договоре. Словом, никого не обидели, а в итоге по разным оценкам социальная сеть лишилась до половины всех сотрудников. Со стороны может показаться, что перед нами рядовое поглощение, ведь Маск уже давно присматривался к Твиттеру, вот только это не так. Эксперты уверяют, что всё дело в политике.

После покупки социальной сети, посыпались головы тех, кто поддерживает партию демократов, лоббируя интересы американских элит. Совершено неожиданно выступил Марк Цукерберг, который заявил о том, что спецслужбы оказывали на него прямое давление с требованием дискредитировать Трампа во время предвыборной гонки. Ситуация развивается стремительно, а сам Илон не скрывает своего пренебрежения политикой команды Байдена. Ясно, что сонный Джо уже ничем не заправляет, но окружение действующего президента явно не планирует сдаваться. Как вы могли слышать, сегодня проходят выборы в обе палаты парламента. При этом, данные социологических опросов свидетельствуют о том, что в некоторых штатах до 80% всех голосов уйдёт республиканцам.

И вот здесь и всплывает Илон Маск. Выборы в Конгресс – это только начало, ведь на кону трон президента. Основатель Tesla явно симпатизирует Трампу, но это не главное, ведь крупный бизнес уже видит дно, в которое скатывается глобальная экономика. Американским компаниям нет никакой выгоды в уходе из Росси, ведь это потеря рынка. Мало того, подобные действия несут имиджевые потери, ведь и другие страны перестали доверять западным корпорациям. Покупка Твиттер – это задел на президентскую гонку, финалом которой станет попытка продавить Трампа. Сегодня в российской прессе много пишут о том, что Дональд принесёт мир. Некоторые аналитики уверяют, что уже сегодня ведутся переговоры с В. Путиным, а в итоге США уйдёт из Европы, оставив континент под российской пятой. Будут предприняты попытки договориться с Китаем, а американский бизнес продолжит доминировать на планете. Якобы, политические уступки позволят экономике США выйти из кризиса, оставив за собой все основные рынки.

Если вы спросите нашего мнения, то автор данного материала не верит в добродушие янки. Возможно, это только передышка, а большое противостояние не за горами. Кстати, недавно Илон попытался спрыгнуть со сделки, в рамках которой спутниковый интернет Starlink обслуживает интересы украинских военных. Не удалось, но Маск сделал выводы. Буквально несколько дней назад стало известно, что больше тысячи терминалов, расположенных в Украине, вдруг перестали корректно работать. Миллиардер и филантроп пошёл ва-банк, а некоторые эксперты уверяют, что следом за ним последовали и другие технологические гиганты. Год будет интересным, ведь обычно мы видим, как мир раздирают противоречия, созданные американскими политиками. Ну а на этот раз Европа и США сами полны проблем, которые придётся решать в самое ближайшее время.

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Пост Илона с предложением голосовать за Республиканцев вызвал настоящую бурю в американском обществе. Ну а сам владелец Твиттера напомнил, что есть высокие ценности, которым стоит следовать. Например, до сих пор активна программа, позволяющая каждому человеку следить за его личным самолётом. Если вы уже очарованы заявлениями Маска, то стоит притормозить, ведь никто не знает, каков будет его следующий шаг.

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#илон маск #политика
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