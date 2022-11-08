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Полиция нашла миллиард долларов в Биткоинах в банке из-под попкорна – всего конфисковано $3.36 млрд
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Сегодня криптовалюты всё ещё представляют собой аналог Дикого Запада. Что удивительно, даже в США принятие полноценного криптовалютного законодательства тормозится, при этом отдельные акты старательно выполняются. Например, майнеров обязали платить налоги, хотя само понятие майнер описано криво и имеет массу юридических дыр. В Европе с надеждой смотрят на американцев, не решаясь на те или иные изменения без отмашки сюзерена. Что до России, то здесь долгое время не могли решить простой вопрос: быть криптовалютам или нет. В итоге сошлись на том, что цифровые активы ограничат, но хождение их останется относительно свободным. Закон ещё только предстоит принять, но были времена, когда криптовалюты и вовсе воспринимались как нечто несерьёзное.

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Так, в 2012 году за 1 монету Биткоина давали меньше 100 долларов, а криптовалютных бирж ещё не придумали. Рынок был предоставлен сам себе, а специализированные системы по оплате и обмену имели массу дыр. Нельзя сказать, что сегодня хакеры ничего не взламывают, но тогда подобные действия даже не попадали в прессу. Как стало известно, именно в 2012 году была совершена одна из самых крупных краж криптовалют в истории. По данным полиции, некий хакер взломал сайт Silk Road, специализировавшийся на продаже наркотиков и других запрещённых товаров. Ресурс находился в даркнете, поэтому его основатели не стали обращаться к правоохранительным органам, но взлом привёл к потере доверия к площадке. В итоге Silk Road, ставший первым сайтом, который принимал Биткоины, прекратил своё существование в 2013 году. Ну а неизвестный хакер умудрился вывести 55 000 монет, которые на момент кражи оценивались в 5.5 миллиона долларов. 

Время шло, но даже самые тайные истории становятся явными, а в итоге год назад полиция нагрянула в дом к некому Джеймсу Чжуну. Находки очень удивили блюстителей закона, ведь парень оказался тем самым хакером, который взломал Silk Road на заре эры криптовалют. Сообщается, что Джеймс был настоящим параноиком, ведь он предпочёл разбить монеты по нескольким холодным кошелькам. Жёсткие диски были спрятаны в сейфе, под полом в скрытом хранилище, на флешках, разбросанных по дому и даже в банке из-под попкорна. На момент конфискации стоимость всех монет оценивалась в 3.36 миллиарда долларов. Казалось, что американская Фемида может неплохо заработать, вот только чиновники не любят спешку, ведь это государственные деньги, а значит можно спокойно писать отчёты, пока монеты дешевеют. Сегодня вклад Джеймса Чжуна оценивается в 1.1 миллиарда долларов, что довольно неплохо, но не рекорд.

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Хакер признал себя виновным, а значит будет отбывать срок до 20 лет, пока государство тратит честно украденные у преступников Биткоины. Звучит странно, но это факт, ведь фактически Джеймс способствовал падению первого маркетплейса в даркнете, но детали дела не разглашаются, поскольку на кону очень большая сумма. Эксперты полагают, что правительство США создало специальную структуру, которая занимается отслеживанием украденных Биткоинов (и других криптовалют). Многие хакеры полагают, что достаточно несколько месяцев или лет тишины, а после награбленное легко вывести из тени. Возможно, но для этого требуется использовать сложные миксеры, создатели которых берут дополнительные проценты. Биткоин создавался таким образом, что каждая монета имеет свой отпечаток. Это значит, что специалистам доступна полная история, включая IP-адрес самого майнера, до приблизительной локации всех владельцев. Существуют некоторые сложности, ведь иногда на продажу выставляют только часть монеты, но всё это решает специализированное программное обеспечение. Поскольку изначально никто не думал о том, что государство начнёт контролировать сферу криптовалют, на подобную специфику Биткоина никто не обращал внимания. Сегодня становится ясно, что многие популярные криптовалюты таят опасность для своих владельцев и могут привести их в тюрьму даже спустя годы после совершённых преступлений.

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#криптовалюты #биткоин #истории
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