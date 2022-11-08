Видеокарты с красивым дизайном стоят дороже

Если вы не являетесь эстетом и холодны к яркой подсветке компьютера, то вам абсолютно всё равно, какого цвета будет материнская плата, оперативная память и видеокарта. Вы закроете плотно крышку, надолго позабыв о том, что внутри вообще что-то вращается и светится. В целом, логика у такого подхода есть, ведь компьютер – это в первую очередь инструмент, а не яркая лампа. Но моддинг шагает в ногу со временем, поэтому существует достаточно энтузиастов, вкладывающих массу денег в красоту отдельных комплектующих.

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Учтите, что видеокарты с нестандартным дизайном стоят дороже. Иногда переплата может быть и вовсе нереалистичной, а в Японии выходят целые серии по аниме или комиксам. Там подобная продукция пользуется высоким спросом, но российские геймеры более прагматичны. И всё же, давайте попытаемся подобрать насколько вариантов, вдруг мы найдём что-то интересное с необычным дизайном.

Вообще Palit считается бюджетным производителем, но есть у этих ребят серия GAMEROCK, которая отличается невысокой стоимостью и привлекательным внешним видом. По сути, эта видеокарта подходит для ценителей красоты, ведь подсветка не оставит равнодушным даже тех, кто вообще не любит подобные излишества. GeForce RTX 3090 Ti серии GAMEROCK стоит 124 тысяч. Это не значит, что мы рекомендуем вам смотреть в сторону этого графического чипа, но в данном случае перед нами вершина линейки. Пока ничего лучше Palit не выпускала.

У GIGABYTE есть чем порадовать геймеров. Обратите внимание на GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарта выполнена в белом цвете и может прижиться в красивом белом системном блоке. Купите белую материнскую плату, добавьте соответствующие оперативную память и твердотельный накопитель, а также блок питания. Можно докупить отдельную белую подсветку и вентиляторы белого цвета. Что любопытно, именно этот цвет считается самым популярным среди энтузиастов. Как мы уже писали выше, данная модель GeForce RTX 3080 Ti стоит ощутимо дороже видеокарт тёмного цвета.

Radeon RX 6800 XT производства PowerColor может и не отличается броским дизайном, но способна стать гордостью даже самых продвинутых геймеров. Мало того, что сама видеокарта обладает огромным потенциалом, легко справляясь с любыми задачами, так ещё и PowerColor предлагает разумную цену с эффективной системой охлаждения и броской цветовой гамме. Palit GAMEROCK выглядит впечатляюще, но не все предпочитают яркую расцветку.

Ещё одна видеокарта производства GIGABYTE с необычным дизайном – это Radeon RX 6750 XT. Если вы поищите видео в сети, то сможете увидеть красивый эффект, которые создаётся во время вращения кулеров. Согласитесь, что показать такое чудо техники знакомым и друзьям приятно, хотя переплата по сравнению с другими моделями на графическом чипе Radeon RX 6750 XT может доходить до 10 000 рублей.

PowerColor выпустила довольно интересную Radeon RX 6700 XT. Здесь визуальный эффект совсем другой, ведь на чёрном фоне вращаются три больших цветных кулера. Вообще, у PowerColor есть несколько моделей с аналогичным дизайном на младших графических чипах. Там вы можете встретить 2 кулера, но в целом суть не меняется, ведь дизайн остаётся отличным от серых масс безликих прямоугольных чёрных пластиковых коробочек.

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Ну и украшением линейки PowerColor стали две модели Radeon RX 6650 XT. Первая выполнена в белом цвете, тогда как вторая порадует девушек, поскольку предлагает розовую подсветку. Ничего подобного мы больше не нашли, а значит это единственное предложение в такой цветовой гамме. Кстати, Radeon RX 6650 XT обладает неплохим потенциалом и может тянуть все игры даже в 2К. Как видите, разнообразие видеокарт с необычным дизайном в российской рознице невелико. Увы, но санкции дают о себе знать. Хотя, и до этого любителям моддинга приходилось заказывать такие модели из Китая. Повторимся, чем более необычный дизайн у видеокарты, тем дороже она стоит. В Японии всё это поставлено на поток, а некоторые компании за 500 долларов и выше заменят вам систему охлаждения, превратив вашу видеокарту в произведение искусства.