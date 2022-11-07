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«Неуязвимая» российская сверхзвуковая ракета Х-32 прошла боевое крещение в рамках СВО в Украине
Все цели поражены, а обнаружить ракету способны всего несколько военных комплексов
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Ещё совсем недавно считалось, что главная и основная мощь российской армии исходит от тактического ядерного оружия. В то же время танки, артиллерия и многие другие роды войск безнадёжно устарели и не могут считаться эффективными боевыми машинами. Стоит отметить, что такое мнение западных экспертов ещё десять лет назад было недалеко от истины, и только совсем недавно ситуация начала кардинально меняться. Нет никаких сомнений, что российский Су-57 вызывает множество споров, но в данном контексте особый интерес вызывает сверхзвуковое оружие.

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И вот тут-то и выяснилось, что у России есть не только первые прототипы, но и принятые на боевое дежурство ракеты. Пожалуй, наиболее резонансным стало применение «Кинжалов» в рамках СВО. Как оказалось, украинская сторона при активной информационной поддержке американских радиолокационных и спутниковых систем, не смогла обнаружить ракеты. Каждая из которых достигла своей цели. Но было бы наивным полагать, что всё сводится только к одному комплексу, ведь совсем недавно состоялось боевое крещение новой сверхзвуковой ракеты Х-32. Известно, что новый комплекс пришёл на смену советской Х-22, и имеет приблизительно равные размеры. При этом инженерам удалось использовать часть элементов, что сделало унификацию простой, позволив сэкономить средства на разработке уникальных агрегатов. В то же время Х-32 – это даже не глубокая модернизация, а полный пересмотр существовавшей парадигмы, а в результате ряда инженерных решений удалось оставить за спиной недостатки ракетного комплекса предыдущего поколения.

Ту-22М3 с ракетами Х-32

Х-32 имеет длину около 11.7 метра с размахом крыла до трёх метров. Двигатель работает на жидкостном топливе, а сам агрегат претерпел ключевые изменения. Оптимизация некоторых элементов привела к росту ёмкости топливных баков, что позволяет увеличить боевую нагрузку или дальность полёта в зависимости от поставленных задач. Максимальная скорость достигает 5 Махов, что соответствует 6 тысячам километрам в час. Цифра внушительная, ведь именно скоростные показатели выходят на первое место в современных боевых действиях. Источники сообщают, что Х-32 способна подниматься на высоту 30 километров и выше, что делает её практически неуязвимой для средств ПВО потенциального противника. Сообщается, что дальность полёта составляет 1000 километров, что позволяет запускать её с минимальными рисками для самолёта-носителя.

Ту-22М3М

В данном качестве используется модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М, а в ходе первых пусков были поражены наземные цели. Точных данных на этот счёт нет, но российское командование отмечает, что ни одна из ракет не была перехвачена украинскими системами ПВО. Похоже, сегодня лишь небольшое количество стран обладает технологическими возможностями для обнаружения Х-32. Дело в том, что ракета получила гибридную радиолокационную головку самонаведения. Это значит, что она защищена от помех, а также имеет малую заметность за счёт пассивной ГСН с возможностями активного режима. Такой шаг обеспечил высокую дальность полёта и невероятную точность, а первоначально ракета должна была применяться против кораблей потенциального противника. В ходе тактических стрельб были продемонстрированы возможности Х-32, но украинский флот состоит из небольших катеров, поэтому было принято решение опробовать ракету против военных объектов. После перехода ГСН в пассивный режим, ракета ориентируется по инерциальной и спутниковой навигации и может корректироваться удалённо.

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Предполагается, что Х-32 способна нести боевую часть весом около 1 тонны, а базирование и пуски будут осуществляться с модернизированных самолётов Ту-22М3/М3М. Эксперты отмечают, что тандем ракеты и бомбардировщика представляет собой совершенно новый комплекс, способный решать самые разнообразные задачи. Информации о пусках и участии в СВО слишком мало, но одно известно, применять ракеты будут, ведь они позволяют совершать высокоточные удары по тем или иным объектам. Ну а сбивать Х-32 украинским военным пока нечем.

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#военные технологии
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