Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Игры в 4К не выстрелили – какую видеокарту купить для монитора с разрешением 2К в 2022г
Для мониторов с разрешением 4К видеокарта стоит как минимум в 2 раза дороже
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming дешевле 50 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке

Если обратить внимание на статистику Steam, то можно обнаружить несколько любопытных фактов. Прежде всего в глаза бросается невероятная стойкость мониторов с разрешением 1080р. Даже сегодня любителей компьютерных игр с дисплеями 1910х1080р почти 67%. При этом месяц назад показатели были ещё выше, а если считать владельцев мониторов до 1080р, то всего мы получим около 80% тех, кто до сих пор использует достаточно старые технологии. Увы, но оценить современные игры на небольшом дисплее в 1080р уже невозможно. Хорошо бы взять что-то от 27 дюймов, но обязательно с разрешением 2К.

реклама

И вот здесь стоит обратить внимание не ещё одну закономерность: 4К так и не выстрелило, а геймеры постепенно отказываются от иллюзий. Видеокарты для 4К стоят невероятно дорого, а вот для 2К можно подобрать модель как минимум в 2 раза дешевле. Как видите, если считать дисплеи с соотношением сторон 2560х1600р, то можно сделать вывод, что около 15% всех геймеров уже перешли на 2К. Если вы в числе этих людей, то давайте подумаем, какую видеокарту вам подобрать для полного счастья.

Если есть лишние деньги, то берите Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта неплохо тянет 4К, вот только вышла она уже 2 года назад, а значит имеет не такой большой ресурс, как флагманы 2022 года. А вот для 2К она прекрасно подходит, ведь за последнее время цена на Radeon RX 6800 XT умудрилась снизиться, ну а запас прочности окажется даже выше самых смелых предположений. Даже если студии начнут выкатывать Next Gen, у вас есть аргумент в виде 16 Гб видеопамяти, что позволит не думать о таких мелочах, как нестабильный фрамрейт и нехватка производительности.

GeForce RTX 3070 Ti стоит на 10 тысяч дешевле и прекрасно подходит для разрешения 2К. Вам не придётся снижать настройки графики, ну а самым слабым местом предыдущего поколения графических чипов NVIDIA вполне заслуженно считается откровенная жадность со стороны Дженсена Хуанга. Так, несмотря на всю мощь под капотом, GeForce RTX 3070 Ti предлагает всего 8 Гб видеопамяти. Именно поэтому видеокарту мы советуем использовать для 2К, ведь уже в 2023 и тем более в 2024 году появятся игры, которые поставят GeForce RTX 3070 Ti на колени в 4К.

Если вы не хотите думать о нераскрытом потенциале, желая купить видеокарту для игр в 2К здесь и сейчас, то стоит присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. На этот раз к количеству видеопамяти претензий нет, ведь данная видеокарта стоит почти на 20 тысяч рублей меньше. Помните, что каждый сэкономленный рубчик обязательно приводит к падению быстродействия. Как бы хороша ни была GeForce RTX 3060 Ti, но сравнивать её с GeForce RTX 3070 Ti не приходится. И всё же, если вы готовы снижать настройки графики до средневысоких, то такая видеокарта позволит вам не только экономить, но и получать массу удовольствия.

В качестве потенциального конкурента можем предложить Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта слегка медленнее GeForce RTX 3060 Ti, а в продаже есть модель на пару тысяч дешевле, но многие наши читатели ищут не только скорость, но и красоту. Модель производства PowerColor выполнена в белом цвете, а вместе с красивой подсветкой будет радовать вас долгими зимними вечерами. Вообще, если сравнивать с GeForce RTX 3060 Ti, то у Radeon RX 6650 XT, то последняя имеет одно незаметное преимущество, которое раскрывается во время сборки компьютера. Всё дело в том, что у AMD лучше энергоэффективность, поэтому во многих случаях можно обойтись старым блоком питания на 500 Вт, а вот с NVIDIA такой фокус не пройдёт.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Если вы чаще всего играете в онлайн-шутеры, а вместо новых блоктасберов вас привлекают танки и корабли, то можно брать GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта довольно неплохо тянет указанные выше популярный тайтлы, ведь многие из них рассчитаны на массовую аудиторию. Помните, что для требовательных игр в 2К GeForce GTX 1660 SUPER уже не подходит. Её запас прочности иссяк, поэтому владельцам мониторов с разрешением 2К всё же лучше немного переплатить. Вообще, очень многое зависит от геймера. Выбирайте видеокарту по карману, ведь не всегда дороже означает лучше. В самых критических случаях просто ставьте в игре разрешение 1080р. Это смотрится не так впечатляюще, но точно позволит войти в установленный бюджет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

Экономить или переплачивать – почему нужно думать головой во время покупки видеокарты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ланцет в прямом эфире уничтожил украинский ЗРК, который "на камеру" должен был сбить дрон
28
800 танков Т-62 будут модернизированы и первые уже отправлены в зону СВО
72
KFC уходит из России, вслед за Макдоналдсом, компания продает свою сеть фастфудов
37
8 пусковых установок NASAMS уже на пути на Украину и прибудут в ближайшее время
20
Стоимость компьютерных комплектующих в России достигла минимума за 4 месяца
18
Композитор Modern Warfare 2 уходит из команды: саундтрек не будет опубликован
+
Криптозима завершилась – Биткоин пошёл вверх, а Киты наращивают инвестиции в цифровое золото
5
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
116
Есть первый случай выгорания NVIDIA RTX 4090 с использованием блока питания ATX 3.0 без переходника
112
Два героя в мрачном мире: авторы Evil West показали кооперативный режим прохождения
+
318 тысяч человек - добровольцев и мобилизованных пополнили армию России
4
Сложность добычи LTC обновляет исторический максимум
1
Цены на процессоры AMD резко пошли вниз – в США Ryzen 5 3600 + материнская плата стоит 8000р
29
Проблемы с RTX 4090 усугубляются - по сообщениям, родной 16-контактный разъем также плавится
60
50тыс руб за отсрочку от мобилизации или 1.5 тыс $ за украинский паспорт-что почём сейчас в Даркнете
7
Diablo 4 рассчитан на тысячи часов геймплея
3
По статистике Nicehash доходность GeForce RTX 4090 составляет лишь 6 руб в сутки
23
AMD Radeon RX 7900 XTX такая же быстрая как RTX 4090 в тестах Cyberpunk 2077 и Metro Exodus 4K
19
Процессор Intel Core i9-13900KF помог россиянину отличиться в разгоне GeForce RTX 3070 Ti
3
AMD: RX 7900 XTX является конкурентом RTX 4080, а FSR 3 постараются сделать широко совместимым
10

Популярные статьи

Может ли Украина создать армию Гераней – и как военные РФ будут сбивать дроны над городами России
51
Куда переходить с Binance в случае закрытия биржи в России
20
У россиян появилась проблема с геолокацией по GPS, разберёмся в её причинах
78
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
36
США направили военные самолеты в сторону Ирана после данных о готовящемся нападении
9
Эффективность жидкостного охлаждения ОЗУ на примере EK-RAM Monarch и G.Skill F4-4000C14D-32GTZR
+

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
08:09
Вау красивые циферки! А что они делают? Фпс прибавят или архивы за секунду распакуются?) где задачи то под них? Ждем когда перешагнут в 30000мт)
G.Skill представляет память DDR5-8000, достигающую в разгоне скорости 10000 МТ/с
Вячеслав Безруков
08:06
Покажи мне задачи в которых циферка в 10000 у ддр 5 решает? Я хоть посмеюсь.
G.Skill представляет память DDR5-8000, достигающую в разгоне скорости 10000 МТ/с
Вячеслав Безруков
08:04
А теперь что? Не тухлые? Что ты там выйграл от скорость ддр4 ? Циферки в бенчмарке? Архивы быстрее распакуются или что?
G.Skill представляет память DDR5-8000, достигающую в разгоне скорости 10000 МТ/с
hendehog
08:04
Вообще не вижу смысла в 4К мониторах. 4К это для игр на телевизоре.
Игры в 4К не выстрелили – какую видеокарту купить для монитора с разрешением 2К в 2022г
ахахаxа
07:54
с 10 октября,каждый день бомбят Украину за мост.Интересно,когда там ифраструктуру энергетическую всю порушат,что Украина побежит.По сетям электрическим бьют,если без тока Киев оставят,то всё-армагеддо...
В Одессе прошло голосование по памятнику Екатерине II - люди за демонтаж
EFermi
07:44
В разгар майнинга, в январе 2021-го, 6900ХТ стоила дешевле чем 3080. 80, не 90. Притом что мсрп 3080 был $700, а у 6900 $999.
Европейские ценники первых моделей GeForce RTX 4080 оказались весьма высоки
Aleksandr Vladimirovich
07:42
Потомучто автор долбаёб не грамотный, небывает в природе не какого 2К есть QUAD HD
Игры в 4К не выстрелили – какую видеокарту купить для монитора с разрешением 2К в 2022г
3000kyky Sakh
07:32
В прошлый понедельник бомбили Киев. Мест в бомбоубежищах - одно на сотню человек, если не на 1000 Что бы туда попасть, надо оттуда не выходить. Народ "прячется" в квартирах. Под окном женщины своих с...
В Одессе прошло голосование по памятнику Екатерине II - люди за демонтаж
Дмитрий
07:28
439 баксов уже стоит 13700к на яйцах
Стоимость процессоров Ryzen 7000 в Китае снизилась на величину до 27 процентов
mds
07:27
почему все 1440р называют 2к? это ж обман. 2к можно назвать 1920*1080, если мы 3840*2160 называем 4к.
Игры в 4К не выстрелили – какую видеокарту купить для монитора с разрешением 2К в 2022г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем