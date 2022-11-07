Для мониторов с разрешением 4К видеокарта стоит как минимум в 2 раза дороже

Если обратить внимание на статистику Steam, то можно обнаружить несколько любопытных фактов. Прежде всего в глаза бросается невероятная стойкость мониторов с разрешением 1080р. Даже сегодня любителей компьютерных игр с дисплеями 1910х1080р почти 67%. При этом месяц назад показатели были ещё выше, а если считать владельцев мониторов до 1080р, то всего мы получим около 80% тех, кто до сих пор использует достаточно старые технологии. Увы, но оценить современные игры на небольшом дисплее в 1080р уже невозможно. Хорошо бы взять что-то от 27 дюймов, но обязательно с разрешением 2К.

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И вот здесь стоит обратить внимание не ещё одну закономерность: 4К так и не выстрелило, а геймеры постепенно отказываются от иллюзий. Видеокарты для 4К стоят невероятно дорого, а вот для 2К можно подобрать модель как минимум в 2 раза дешевле. Как видите, если считать дисплеи с соотношением сторон 2560х1600р, то можно сделать вывод, что около 15% всех геймеров уже перешли на 2К. Если вы в числе этих людей, то давайте подумаем, какую видеокарту вам подобрать для полного счастья.

Если есть лишние деньги, то берите Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта неплохо тянет 4К, вот только вышла она уже 2 года назад, а значит имеет не такой большой ресурс, как флагманы 2022 года. А вот для 2К она прекрасно подходит, ведь за последнее время цена на Radeon RX 6800 XT умудрилась снизиться, ну а запас прочности окажется даже выше самых смелых предположений. Даже если студии начнут выкатывать Next Gen, у вас есть аргумент в виде 16 Гб видеопамяти, что позволит не думать о таких мелочах, как нестабильный фрамрейт и нехватка производительности.

GeForce RTX 3070 Ti стоит на 10 тысяч дешевле и прекрасно подходит для разрешения 2К. Вам не придётся снижать настройки графики, ну а самым слабым местом предыдущего поколения графических чипов NVIDIA вполне заслуженно считается откровенная жадность со стороны Дженсена Хуанга. Так, несмотря на всю мощь под капотом, GeForce RTX 3070 Ti предлагает всего 8 Гб видеопамяти. Именно поэтому видеокарту мы советуем использовать для 2К, ведь уже в 2023 и тем более в 2024 году появятся игры, которые поставят GeForce RTX 3070 Ti на колени в 4К.

Если вы не хотите думать о нераскрытом потенциале, желая купить видеокарту для игр в 2К здесь и сейчас, то стоит присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. На этот раз к количеству видеопамяти претензий нет, ведь данная видеокарта стоит почти на 20 тысяч рублей меньше. Помните, что каждый сэкономленный рубчик обязательно приводит к падению быстродействия. Как бы хороша ни была GeForce RTX 3060 Ti, но сравнивать её с GeForce RTX 3070 Ti не приходится. И всё же, если вы готовы снижать настройки графики до средневысоких, то такая видеокарта позволит вам не только экономить, но и получать массу удовольствия.

В качестве потенциального конкурента можем предложить Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта слегка медленнее GeForce RTX 3060 Ti, а в продаже есть модель на пару тысяч дешевле, но многие наши читатели ищут не только скорость, но и красоту. Модель производства PowerColor выполнена в белом цвете, а вместе с красивой подсветкой будет радовать вас долгими зимними вечерами. Вообще, если сравнивать с GeForce RTX 3060 Ti, то у Radeon RX 6650 XT, то последняя имеет одно незаметное преимущество, которое раскрывается во время сборки компьютера. Всё дело в том, что у AMD лучше энергоэффективность, поэтому во многих случаях можно обойтись старым блоком питания на 500 Вт, а вот с NVIDIA такой фокус не пройдёт.

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Если вы чаще всего играете в онлайн-шутеры, а вместо новых блоктасберов вас привлекают танки и корабли, то можно брать GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта довольно неплохо тянет указанные выше популярный тайтлы, ведь многие из них рассчитаны на массовую аудиторию. Помните, что для требовательных игр в 2К GeForce GTX 1660 SUPER уже не подходит. Её запас прочности иссяк, поэтому владельцам мониторов с разрешением 2К всё же лучше немного переплатить. Вообще, очень многое зависит от геймера. Выбирайте видеокарту по карману, ведь не всегда дороже означает лучше. В самых критических случаях просто ставьте в игре разрешение 1080р. Это смотрится не так впечатляюще, но точно позволит войти в установленный бюджет.