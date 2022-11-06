Речь идёт о сверхмалых термоядерных боеголовках, которые представляют особую сложность для обнаружения средствами ПВО

Есть надежда, что в США ядерный чемоданчик находится в руках человека, который осознаёт весь груз ответственности и никогда не сделает первый шаг навстречу апокалипсису.

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Стоит отметить, что долгое время США и Россия вели активную гонку, пытаясь напугать потенциального противника невероятными возможностями своего ПВК. Так, американские инженеры создали ядерную бомбу под названием В-41 с мощностью 25 мегатонн. Боеголовка тут же получила имя «толстяк» и должна была наводить ужас на советских граждан. В ответ при Хрущёве создали «Царь-бомбу», мощность которой была запредельной, достигая 58.6 мегатонны. Обывателям, сидящим за голубыми экранами по обе стороны завесы, было невдомёк, что использовать такие гигантские боеголовки против потенциального противника нет никакой возможности, поскольку даже самая простая система ПВО с лёгкостью собьёт падающего «толстяка» задолго до его приземления.

Очевидным итогом стало движение к уменьшению размера самой бомбы, с постоянным повышением удельной мощности заряда. Например, в 70-е годы на вооружение поступила В-53, которая стала не только меньше (9 мегатонн), но и должна была использоваться для подрыва суперзащищённых бункеров потенциального противника. Предполагалось, что таким образом удастся уничтожить пункты управления СССР, что исключит возможность нанесения ответного ядерного удара. Со временем пришло понимание, что даже это слишком много, поскольку сделает огромную территорию необитаемой на долгие столетия. Так, если В-41 был в 1000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Нагасаки, то даже взрыв В-53 приводил к образованию огненного шара, который должен был привести к уничтожению всего живого на расстоянии 32 км от эпицентра. В целом же, даже если шла речь о защищённых лабораториях и зданиях, то находящиеся на расстоянии 14 км от эпицентра в буквальном смысле стирались с лица земли.

В-53

С В-53 было несколько проблем. Во-первых, она была слишком большая, поэтому её было легко обнаружить средствами ПВО и сбить. Во-вторых, так разбрасываться ценными территориями никто не хотел. До недавнего времени более новая В-83 считалась наиболее оптимальным решением, поскольку была действительно небольшой и при весе в 1.1 тонны имела мощность до 1.2 мегатонны. Это уже всего сотня Херосим, но ещё слишком много. Средства ПВО постоянно совершенствуются, а значит даже такая сравнительно небольшая боеголовка с высокой вероятностью не достигнет своей цели. И вот здесь и наступает самое интересное, ведь американцы интенсивно вывозят из Европы В-83, а на место считающегося малоэффективным против РФ боеприпаса идёт В61-12. Известно, что боеголовка крайне мала и имеет мощность не выше 50 килотонн, что измеряется всего тремя Хиросимами.

В-83

Эксперты называют В61-12 одной из наиболее точных термоядерных бомб, а сама она использует корректировку при помощи GPS, где для повышения точности задействуются хвостовые рули. В итоге отклонение от заданной цели не превышает 30 метров, а запускать её могут самолёты F-35A и F-15E. Последний считается устаревшим, поэтому легко фиксируется российскими системами ПВО, а вот Lightning II – это крепкий орешек, который не знаком отечественным системам противовоздушной обороны. Теоретически, такой самолёт способен проникнуть вглубь территории достаточно глубоко для сброса бомбы, которая имеет небольшой размер и считается сложной целью для зенитных комплексов. Ранее предполагалось, что В61-12 поступит на вооружение стран НАТО в Европе только к весне 2023 года, но теперь сроки ощутимо скорректировались, ведь термоядерный боеприпас окажется готов нести службу уже в декабре этого года.

F-35A на B61-12

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Есть мнение, что это связано с Украиной, ну а некоторые аналитики опасаются, что американские генералы посчитают В61-12 неуязвимой и попытаются её использовать. Если вам такой вариант кажется нереалистичным, то мы можем привести к пример мнение всё тех же американских экспертов, которые уже подсчитали эффективность В61-12 по сравнению с предшественницей В-83. Предполагается, что если нанести молниеносный удар по всем пусковым шахтам Китая с помощью старой В-83, то погибнут до 4 миллионов местных жителей. А вот малышка В61-12 приведёт к минимальным потерям, ведь пострадают только сами объекты и до 700 человек сопутствующих жертв. Нет сомнений, что варианты просчитываются, вот только накрыть все пусковые шахты почти нереально, а оставшиеся нанесут критический удар по территории США. Стоит также учитывать, что у Китайцев есть сверхзвуковые боеголовки, которые американцы пока сбивать не умеют. Ну а о том, что по этому направлению Россия пока впереди планеты всей, вы могли неоднократно слышать. Возможно, только это удерживает наш хрупкий мир от разрушения.