Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
США спешно завозят в Европу новые термоядерные бомбы В61-12 – чем опасна для РФ новая боеголовка
Речь идёт о сверхмалых термоядерных боеголовках, которые представляют особую сложность для обнаружения средствами ПВО
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке

Есть надежда, что в США ядерный чемоданчик находится в руках человека, который осознаёт весь груз ответственности и никогда не сделает первый шаг навстречу апокалипсису.

реклама

Стоит отметить, что долгое время США и Россия вели активную гонку, пытаясь напугать потенциального противника невероятными возможностями своего ПВК. Так, американские инженеры создали ядерную бомбу под названием В-41 с мощностью 25 мегатонн. Боеголовка тут же получила имя «толстяк» и должна была наводить ужас на советских граждан. В ответ при Хрущёве создали «Царь-бомбу», мощность которой была запредельной, достигая 58.6 мегатонны. Обывателям, сидящим за голубыми экранами по обе стороны завесы, было невдомёк, что использовать такие гигантские боеголовки против потенциального противника нет никакой возможности, поскольку даже самая простая система ПВО с лёгкостью собьёт падающего «толстяка» задолго до его приземления.

Очевидным итогом стало движение к уменьшению размера самой бомбы, с постоянным повышением удельной мощности заряда. Например, в 70-е годы на вооружение поступила В-53, которая стала не только меньше (9 мегатонн), но и должна была использоваться для подрыва суперзащищённых бункеров потенциального противника. Предполагалось, что таким образом удастся уничтожить пункты управления СССР, что исключит возможность нанесения ответного ядерного удара. Со временем пришло понимание, что даже это слишком много, поскольку сделает огромную территорию необитаемой на долгие столетия. Так, если В-41 был в 1000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Нагасаки, то даже взрыв В-53 приводил к образованию огненного шара, который должен был привести к уничтожению всего живого на расстоянии 32 км от эпицентра. В целом же, даже если шла речь о защищённых лабораториях и зданиях, то находящиеся на расстоянии 14 км от эпицентра в буквальном смысле стирались с лица земли.

В-53

С В-53 было несколько проблем. Во-первых, она была слишком большая, поэтому её было легко обнаружить средствами ПВО и сбить. Во-вторых, так разбрасываться ценными территориями никто не хотел. До недавнего времени более новая В-83 считалась наиболее оптимальным решением, поскольку была действительно небольшой и при весе в 1.1 тонны имела мощность до 1.2 мегатонны. Это уже всего сотня Херосим, но ещё слишком много. Средства ПВО постоянно совершенствуются, а значит даже такая сравнительно небольшая боеголовка с высокой вероятностью не достигнет своей цели. И вот здесь и наступает самое интересное, ведь американцы интенсивно вывозят из Европы В-83, а на место считающегося малоэффективным против РФ боеприпаса идёт В61-12. Известно, что боеголовка крайне мала и имеет мощность не выше 50 килотонн, что измеряется всего тремя Хиросимами.

В-83

Эксперты называют В61-12 одной из наиболее точных термоядерных бомб, а сама она использует корректировку при помощи GPS, где для повышения точности задействуются хвостовые рули. В итоге отклонение от заданной цели не превышает 30 метров, а запускать её могут самолёты F-35A и F-15E. Последний считается устаревшим, поэтому легко фиксируется российскими системами ПВО, а вот Lightning II – это крепкий орешек, который не знаком отечественным системам противовоздушной обороны. Теоретически, такой самолёт способен проникнуть вглубь территории достаточно глубоко для сброса бомбы, которая имеет небольшой размер и считается сложной целью для зенитных комплексов. Ранее предполагалось, что В61-12 поступит на вооружение стран НАТО в Европе только к весне 2023 года, но теперь сроки ощутимо скорректировались, ведь термоядерный боеприпас окажется готов нести службу уже в декабре этого года.

F-35A на B61-12

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Есть мнение, что это связано с Украиной, ну а некоторые аналитики опасаются, что американские генералы посчитают В61-12 неуязвимой и попытаются её использовать. Если вам такой вариант кажется нереалистичным, то мы можем привести к пример мнение всё тех же американских экспертов, которые уже подсчитали эффективность В61-12 по сравнению с предшественницей В-83. Предполагается, что если нанести молниеносный удар по всем пусковым шахтам Китая с помощью старой В-83, то погибнут до 4 миллионов местных жителей. А вот малышка В61-12 приведёт к минимальным потерям, ведь пострадают только сами объекты и до 700 человек сопутствующих жертв. Нет сомнений, что варианты просчитываются, вот только накрыть все пусковые шахты почти нереально, а оставшиеся нанесут критический удар по территории США. Стоит также учитывать, что у Китайцев есть сверхзвуковые боеголовки, которые американцы пока сбивать не умеют. Ну а о том, что по этому направлению Россия пока впереди планеты всей, вы могли неоднократно слышать. Возможно, только это удерживает наш хрупкий мир от разрушения.  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Может ли Украина создать армию Гераней – и как военные РФ будут сбивать дроны над городами России
США и ЕС могут поставить в Украину десятки зенитно-ракетных комплексов – чем это грозит армии РФ
Турция построит завод по производству боевых дронов Байрактар в Украине несмотря на позицию России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американские эксперты сравнили российский танк Т-14 "Армата" с американским Abrams X
13
Видеокарта за 4700 рублей из магазина тянет все современные игры с высоким FPS
98
Авианосец GEORGE H.W.BUSH CVN 77 пришвартовался у берегов Хорватии
20
В США решили сравнить новейший Abrams X и российскую Армату
10
Halo Infinite получит поддержку рейтрейсинга от AMD в марте будущего года
+
800 танков Т-62 будут модернизированы и первые уже отправлены в зону СВО
77
Магазины РФ скинули цены на видеокарты за GeForce RTX 3060 Ti просят меньше, чем за GeForce RTX 3060
16
Google Play Games for PC теперь доступна еще в 8 странах
3
8 пусковых установок NASAMS уже на пути на Украину и прибудут в ближайшее время
16
Золотой тигр украшает лимитированное издание Intel Arc A750 Gold Edition для Китая
+
Композитор Modern Warfare 2 уходит из команды: саундтрек не будет опубликован
+
KFC уходит их России, вслед за Макдоналдсом, компания продает свою сеть фастфудов
36
Двое из четырёх дельфинов, выброшенных в море из дельфинария Севастополя, уже найдены
1
Криптозима завершилась – Биткоин пошёл вверх, а Киты наращивают инвестиции в цифровое золото
9
Zotac 3070 за 23 тыс руб и другие интересные предложения на Aliexpress
12
HarmonyOS привлекла в 20 раз больше разработчиков за два года
3
Есть первый случай выгорания NVIDIA RTX 4090 с использованием блока питания ATX 3.0 без переходника
114
HDD ушли в прошлое – выбираем SSD для ноутбука, компьютера и хранилища для игр и фильмов
10
Специалисты сравнили примерный уровень производительности Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090
18
США утвердили пакет военной помощи на 400$ миллионов для Украины: тысячи дронов и танки
16

Популярные статьи

Может ли Украина создать армию Гераней – и как военные РФ будут сбивать дроны над городами России
38
Почему Россия может сдать Херсон, когда закончится СВО в Украине, и при чём тут Илон Маск
36
Аналитика рынка криптовалют — когда закончится криптозима
18
Куда переходить с Binance в случае закрытия биржи в России
9
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
116
New Hellraiser (ужасный ужас)
6
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
22
NVIDIA GeForce RTX 4090, переходники и плавящиеся разъемы питания – разбираемся в ситуации
34
Киберспорт – это настоящий, серьезный спорт, и сейчас я вам это докажу
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
13:42
На Западе напечатали денег, инфляция, цены производителей выросли на 40+%, а в магазинах их поднять не дают. Печаль... - Производить становится невыгодно. Что-то закрывается.... И получите дефицит, и ...
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
Жена Шешенбека
13:40
Почему не банят таких долбоёбов?
США спешно завозят в Европу новые термоядерные бомбы В61-12 – чем опасна для РФ новая боеголовка
Valeratal
13:37
если живешь не в коробке от холодильника, то куда примостить всегда найдется. Даже на стену вешают
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
Егор Голов
13:35
А что у тебя за кулер ?
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
Spellbreaker
13:34
12700K + ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 за 350$? В помойной Ерефии только одна эта материнская плата столько стоит. Вот так в загнивающих США люди радуются жизни, а в парашной РФии епанаты радуются...
Цены на процессоры AMD резко пошли вниз – в США Ryzen 5 3600 + материнская плата стоит 8000р
Егор Голов
13:33
Ну если а тебя холодный проц то повезло. А если 12900к у примеру, то тебе просто как воздух необходим подобный куллер
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
N1ghtwish
13:33
Форум более-менее живой, а основной сайт уже давно превратился в выгребную яму. Владелец сайта еще давно плакался, типа, денег ему мало, т.к. все с ад6лoкaми\aдгвapдами сидят. А сейчас ему, видимо, кт...
Видеокарта за 4700 рублей тянет все современные игры с высоким FPS
REY_B_
13:32
Даже в США и Германии цены производителей выросли на 40%. - Инфляция!
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
Сергей Ябс
13:29
Аффтор, Почём опиум для народа!?)
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Синдбад Мореход
13:28
Хз о чем вы, работает пока отлично, даже на блоке 650 ват.
По статистике Nicehash доходность GeForce RTX 4090 составляет лишь 6 руб в сутки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем