Цены не радуют, а хороших решений почти нет

Когда в первые сутки после релиза GeForce RTX 4090 флагман NVIDIA всё же появился в российской рознице, то стоил он около 140 тысяч рублей. Умники, которые привыкли смотреть исключительно на американские рекомендованные цены, сильно возбудились, ведь в демократических США даже за некоторые кастомные модели просили 1600 долларов, тогда как отечественные геймеры вынуждены были платить 2300 долларов в рублёвом эквиваленте. Бедолагам было невдомёк, что в Европе дешевле 2000 евро GeForce RTX 4090 купить невозможно, а с учётом санкций российские любители компьютерных игр получили вполне неплохую цену.

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Пока одни возмущались, наиболее зажиточные геймеры собрали волю в кулак и купили флагман NVIDIA, наслаждаясь его заоблачной производительностью. Увы, но первая партия иссякла, а сегодня купить эту видеокарту можно в нескольких магазинах, где за неё просят от 155 тысяч рубчиков. Даже в американской рознице цены сильно подскочили, а в итоге ничего дешевле 1900 вечнозелёных нет. Похоже, Дженсен Хуанг избрал достаточно специфическую тактику, которая может сыграть против него. Так, сегодня самое время предложить геймерам как можно больше видеокарт, но вместо этого руководство NVIDIA создало дефицит. Молодцы, а ведь очень скоро своё слово скажет Лиза Су. Если каким-то чудом графические чипы AMD окажутся быстрее и дешевле, то Дженсену Хуангу придётся туго. Пока это всего лишь предположение, ну а мы с вами изучим несколько видеокарт, которые можно купить прямо сейчас в магазинах РФ. Со своей стороны отметим, что не советуем ничего брать, ведь сегодня лучше подождать ответа от красных. Ну а информация представлена в ознакомительных целях.

За 124 тысячи предлагается GeForce RTX 3090 Ti. Да, это быстрая видеокарта, которая годами будет тянуть игры в 4К, демонстрируя ультимативный уровень производительности. Она прекрасно показывает себя в рабочих задачах, поскольку предлагает 24 Гб видеопамяти на скорости 21 Гбит/с. И всё бы хорошо, если бы не заоблачная цена. Нам кажется, что потолок для такой видеокарты не может превышать 100 000 рублей. Логика в том, что вы всё ещё можете получить мощную видеокарту, но сэкономить сорок тысяч. Вот только дефицит GeForce RTX 4090 привёл к тому, что флагманы прошлого поколения отказываются дешеветь, что мы с вами и наблюдаем.

Просто какая-то дикая цена установлена на Radeon RX 6900 XT. Может дело в том, что это MSI, а может видеокарты были завезены давно и лежат с тех пор, когда за 1 доллар давали 80 рублей. Какова бы ни была причина такого безобразия, мы призываем вас обходить данное предложение стороной. Даже несколько месяцев назад в продаже были отдельные модели Radeon RX 6900 XT по 90 тысяч за штучку. Сегодня красная цена такой видеокарты не превышает 80 тысяч, но это с учётом нашей щедрости, ведь на самом деле намного ниже.

GeForce RTX 3090 ну никак не должна стоить 116 тысяч. Согласитесь, что это грабёж среди белого дня. Как видите, из-за банальной нехватки флагманов цены на находящиеся в продаже модели не падают, а в итоге покупатели и вовсе перестали смотреть в сторону дорогостоящих моделей. Будем надеяться, что вторая партия из GeForce RTX 4090 и даже GeForce RTX 4080 улучшит положение. А если нет, то ждём хороших новостей от Лизы Су.

Не нравится нам и цена GeForce RTX 3080 Ti. Даже в сентябре были предложения дешевле 90 тысяч, а сегодня стыдно просить дороже 60 тысяч рублей за видеокарту, которая на 70% медленнее флагмана текущего поколения. Покупать эту видеокарту не советуем, поскольку она стоит намного дороже, чем должна. Мало того, здесь всего 12 Гб видеопамяти. Получается, что вы платите целую гору денег, а за 90 тысяч получаете пшик. Спасибо, но мы проходим мимо.

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Radeon RX 6800 XT безнадёжно далека от идеала, но если вам срочно нужна хорошая видеокарта, то вы можете взять модель производства ASUS. Это добротный флагман, который пусть и сильно отстаёт от GeForce RTX 4090, но стоит на 90 тысяч дешевле. Это целая вечность, вот только даже с Radeon RX 6800 XT у вас появится шанс поиграть в разрешении 4К в любые игры. Мечтать о сотне кадров в секунду не стоит, но ведь главное это плавность картинки и приемлемое качество графики. Ну а флагман AMD всё это легко обеспечит без лишних переплат.