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Хакер из РФ взломал неприступную военную сеть управления украинскими войсками Delta, созданную НАТО
Сообщается о передаче российскому командованию большого дампа с данными, что способно ощутимо ухудшить положение украинских войск
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Некоторые страны могут похвастать столетней историей, тогда как другие известны более тысячи лет. За долгие века накопилось множество внутренних и внешних противоречий, ведь к власти приходили не только мудрые и справедливые правители, но и откровенные дикторы, которые мечтали наложить лапу на соседние государства. Были и те, кто пал жертвой своей наивности, ведь акулы постоянно кружат у границы, надеясь откусить кусочек чужой территории. Так сложилось, и с этим ничего не поделать.

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Сегодня многие говорят об уроках истории, а ещё никогда информация не была так близка и так далека от обывателей. Предположим, в средние века издавался указ, а подданным просто сообщали о том, что есть враг, который строит козни, а значит нужно его остановить. Ну или прикрывались священной войной под эгидой церкви. В любом случае только у единиц был доступ к реально информации, тогда как сегодня каждый способен отделить зёрна от плевел. Вот только ничего подобного не происходит. Обыватели предпочитают использовать уже готовую позицию блогеров или политиков, даже не пытаясь разобраться в ситуации. Иногда наступает прозрение, но происходит это нелегко и даётся сложно.

Что до уроков истории, то в последние десятилетия НАТО стало вести себя открыто и агрессивно, вторгаясь в страны и регионы по щелчку пальцев из Вашингтона. Складывается такое ощущение, что там не осознают своей ответственности за происходящее. Может и так, ответов мы не получим, но стоит понимать, что амбиции и тысячелетняя история есть не только у англосаксов, которые привыкли кроить мир по собственному лекалу. Как вы знаете, одним из условий нормальных отношений между РФ и НАТО всегда считался отказ от расширения на Восток. Увы, Западные страны отчаянно игнорируют настойчивые просьбы Москвы, а в результате ядерное оружие из США уже находится у границ России. Ну а камнем преткновения стала Украина.

Годами пресса рассказывала о том, что США уже фактически включили армию этой страны в свои учения, а также активно насыщают технологиями и тайно используют для слежки за Российскими военными объектами. Ясное дело, что американцы всё отвергали, но с началом СВО вдруг выяснилось, что были и поставки вооружений, и тренировки, и многое другое, о чём вы могли читать в сети. Ну а особой гордостью считалась программа под названием Delta. Украинская пресса уверяет, что она была создана местными специалистами, но после этого сами же рассказывают о том, что разработка проводилась в тесном контакте с программистами НАТО. Delta позволяет управлять фронтом в режиме реального времени. При этом она имеет несколько слоёв и содержит всю информацию о перемещении батальонов, численности войск и многие другие подробности.

Как вы уже поняли, это лакомый кусок для российских хакеров, ну а сегодня в сети появилась информация, что некий взломщик по имени «Джокер» передал все пароли и явки российскому командованию. Якобы, он имел высокий уровень доступа и по своей воле попал с территории, контролируемой украинскими военными, в ДНР. Сам он рассказал о том, что взлом занял много времени и был сложным. В то же время неприступных крепостей нет, а в итоге американская военная система управления войсками была дискредитирована. В руки российского командования был передан большой дамп с данными, который уже анализируется. Украинские СМИ опровергают подобную информацию, ссылаясь на то, что хакер ничего не взламывал. Якобы, у него уже был доступ к программному комплексу, ведь пароли определённого уровня выдавались многим военным. При этом сообщается о задержании нескольких фигурантов, которые причастны к раскрытию секретной информации. Состыковать одно с другим сложно, но это уже не наша проблема.

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Подтвердить или опровергнуть правоту одной из сторон не представляется возможным. Скорее всего, если самая защищённая военная система управлениями украинских войск была действительно взломана, то уже вскоре мы увидим удары российских сил по ключевым объектам. Delta представляет собой детище НАТО, поэтому нет никаких сомнений, что там работают профессионалы. Эти ребята быстро залатают дыры, а значит времени у командования РФ не так уж и много. Кстати, вчера был нанесён удар не только по энергетическим объектам, а в результате значительно осложнена связь между подразделениями украинских войск. Возможно, это первое подтверждение того, что взлом реален.

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#хакеры
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