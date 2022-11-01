История обрастает новыми подробностями, а три организатора схемы могли заработать больше 15 миллионов рублей

Жадность – это одно из самых отвратительных чувств, которые присущи человеку. Очень часто именно банальное нежелание делиться заработанным или награбленным становилось причиной войн. Ну а рассказывать о том, сколько людей полегли из-за этого во взаимных стычках, и вовсе смешно, ведь вся история освоения Америки (любых новых земель) переполнена жадностью и ненавистью. В быту проблема не так заметна, но в последние десятилетия наметился целый тренд, когда мы видим, как крупнейшие компании ведут себя всё менее адекватно. Многие ещё помнят о том, что та же Google называла себя компанией «добра». Увы, время идёт, а от добра не осталось и следа, ведь руководители и менеджеры выжимают до последней копейки с потребителей, пытаясь заработать там, где ещё недавно можно было получить аналогичные услуги бесплатно.

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Не стал исключением и Telegram. Ясно, что такой большой мессенджер нуждается в миллионных вливаниях, вот только денег у Павла Дурова достаточно, а значит он мог бы не ставить такие огромные цены на услуги Premium. Если платить ежемесячно, то с вас возьмут 6 долларов, а ведь чуть дороже стоит доступ к стриминговым сервисам, которые не только позволяют смотреть контент, но и инвестируют миллиарды долларов в его создание. Но если руководство Telegram пытается снять с пользователей как можно больше денег, то сами пользователи нашли способ опустошить глубокие карманы Павла Дурова. И всё шло неплохо, если бы не обычная человеческая жадность.

Как стало известно, в августе три московских школьника (их имена в сети: Munfizy, Филя и Martov) случайно обнаружили уязвимость в Telegram, позволяющую активировать Premium совершенно бесплатно. Звучит удивительно, но это факт. Как водится, баг никто специально не искал, а один из парней использовал iPhone с джейлбрейком. Почитать нюансы вы можете по ссылке, но смысл всего этого в том, что школьник нажал отметить в определённый момент, вернув деньги, но сама подписка почему-то активировалась. Трое друзей сообразили, что таким нехитрым образом можно активировать и дарить Premium, что позволит неплохо заработать. Первоначальные вложения потребовали покупки по три смартфона на каждого, а также небольшого количества подарочных карт. Процесс пошёл, а от количества желающих оформить подписку не было отбоя.

Ещё бы, ведь первоначальная стоимость оказалась в 2 раза ниже официальной, что позволяло неплохо экономить. Деньги полились рекой, но уже вскоре обнаружились разногласия в команде. Так, Munfizy и Филя объединились, а Martov отделился от них и начал самостоятельно продавать подписки. Какое-то время даже удавалось договариваться об удержании единой цены, но долго так продолжаться не могло. Жадность взяла своё, но дело не только в этом. Поскольку самостоятельно обрабатывать такое количество заказов было невозможно, пришлось расширить команду. Это и стало началом конца. Теоретически, школьники могли месяцами реализовывать подписки, не привлекая внимание Telegram, а также оставаясь в тени, но новички решили, что и сами всё могут, а в итоге схема стала настолько популярной, что количество предложений выросло с двух до более чем двадцати. По словам Munfizy, сеть приносила до 6 тысяч долларов в сутки, но для этого требовались напористые продавцы, способные обслужить 3 тысячи клиентов в сутки. В результате заработки у этих ребят достигали 200 000 рублей в сутки, а сами они быстро обрушили цены на пиратский Premium с 1400 до 150 рублей за год.

Когда проблемы стали видны невооружённым взглядом, а тайный баг получил широкую известность, один из троицы не выдержал. Он связался с представителями Telegram и раскрыл способ бесплатного получения премиальной подписки. По словам Munfizy, по его личным подсчётам, ущерб компании может доходить до 5 миллионов долларов, а всего было продано не меньше 150 тысяч подписок. На самом деле намного больше, ведь в какой-то момент Premium продавали десятки бывших знакомых и друзей. 29 октября Munfizy опубликовал полное описание бага в социальных сетях, а также передал всю информацию Telegram. Сам он уверяет, что за это время смог заработать около 80 тысяч долларов (5 миллионов рублей). Представители мессенджера уже начали блокировать тех, кто купил сомнительную подписку. Впереди массовые блокировки, ну а какая судьба ждёт мошенников, сказать сложно.

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У Telegram с российской Фемидой отношения не заладились, поэтому запросов на возмещение ущерба не будет. Троицей могут заинтересоваться правоохранительные органы, если получат жалобы от пострадавших. Ну а сам Munfizy рассказал о том, что друзья обещают опубликовать его личные данные. Сам он полагает, что до этого не дойдёт, ведь в таком случае вся троица будет обезличена, а это уже довольно опасно. Как видите, жадность сыграла против юных пиратов, которые не только рассорились, но и подвергли себя опасности уголовного преследования. Кстати, Telegram платит за подобные баги. Munfizy признался, что ничего об этом не знал. Хотя, мы очень сомневаемся, что Павел Дуров дал бы за обнаружение дыры больше 10 000 долларов. Источник.