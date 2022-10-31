Скорость до 400 км/ч делает Arash-2 одним из самых грозных соперников

За последние два десятилетия ВПК Ирана не только встал с колен, но и получил массу достаточно мощных комплексов, о которых говорят не только внутри страны, но и обсуждают эксперты западных государств. Многие уверены, что не обошлось без руки помощи, а значит кто-то активно способствовал передаче Ирану запрещённых разработок, что и привело к такому бурному расцвету ракет, дронов и многого другого. Похоже, у нас появился первый подозреваемый, который много лет играл в двойную игру. Если вы уже знакомы с нашим материалом, то прекрасно помните о том, что тот самый Shahed-136, который активно применяется российскими военными в Украине, был создан инженерами КБ Луч. Глава МИД Ирана уже передал в ООН все доказательства, но пока реакции на подобные заявления не было. Похоже, и не будет, ведь сегодня США подобные обвинения в адрес Украины невыгодны.

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Вполне возможно, что мы узнаем детали спустя годы, ведь сегодня у Ирана есть несколько ракетных систем, которые подозрительно похожи на советские, а по интернету уже довольно давно гуляют слухи о том, что всё это было передано украинскими военными. На самом деле текущее руководство страны не имеет к этому никакого отношения и могло даже не знать о махинациях предшественников. При этом всё это уже история, а нас интересует перспектива применения иранских дронов российскими специалистами. Как сообщает пресса, насколько дней назад состоялась секретная встреча, в рамках которой представители иранских военных демонстрировали российским коллегам возможности дрона-камикадзе Arash-2, в других источниках фигурирующий под именем Kian 2. Утверждается, что возможности нового беспилотника так впечатлили российскую сторону, что был заключён контракт на поставку Arash-2.

Стоит учитывать, что информация носит непроверенный характер, поскольку получить достоверных данных по таким вопросам сегодня невозможно. В то же время не бывает дыма без огня, а значит не исключено, что вскоре мы услышим о применении Гибискуса-3 или Гортензии-4. Arash-2 считается представителем одного из последних поколений, поэтому точных его характеристик в сети нет. Представители Ирана заявляют о том, что он получил размах крыла 4 метра, длину 4.5 метра и способен нести боевую часть до 260 килограмм на расстояние до 1000 километров. Не факт, что всё это реальные показатели, вот только в рамках СВО нет необходимости преодолевать такие большие расстояния, а значит детали не так важны. А вот по поводу предельной скорости есть довольно любопытная информации. Отмечается, что по выбору заказчика можно ставить как обычный поршневой двигатель, который благополучно работает в дроне Герань-2, или полноценный реактивный агрегат. В первом случае максимальная скорость достигнет 200 км/ч, тогда как с реактивным двигателем можно рассчитывать на все 400 км/ч.

Поскольку Герань-2 передвигается не быстрее 150 км/ч (в реальности медленнее), то Arash-2 – это настоящая крылатая ракета, несущаяся к цели на скорости 400 км/ч. Всё это требует подтверждения, ну а иранские СМИ заявляют о наличии в дроне оптического и тепловизионного сканера. Напомним, Герань-2 намного проще и летит по заданной цели без корректировки, если Arash-2 сможет менять направление полёта, а также идентифицировать радары и системы ПВО, то для украинских военных он станет действительно грозным противником. Нужно учитывать, что в прокачанном виде такой беспилотник будет дороже Герани-2, но это уже детали. Известно, что Arash-2 стартует с пусковой платформы, которая включает ракетный ускоритель. Это значит, что дрон-камикадзе набирает нужную высоту и скорость в считанные секунды после старта, что сильно усложняет его обнаружение.

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В последнее время с подачи проукраинских пабликов по сети стали разгонять тему снижения эффективности российских крылатых ракет и систем ПВО, расположенных в зоне СВО. Якобы, американская сторона сделала всё возможное для ухудшения работы собственной спутниковой системы GPS, что привело к падению точности российских ракет. Отметим, что российские ракеты не полагаются на GPS, поэтому обе стороны могут перейти к обсуждению других фейков. Что до Arash-2, то пусковую систему и несколько дронов можно замаскировать под обычный грузовик. Вычислить передвижение опасного груза невозможно, а благодаря быстрому развёртыванию и старту, платформа сможет перейти в скрытый режим, укрывшись от взгляда потенциального противника.