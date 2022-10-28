Цены продолжают снижаться, хотя далеко не все видеокарты одинаково выгодны

Если обратиться к статистике Steam, то можно прийти к выводу, что геймеры отдают предпочтение продукции NVIDIA. Обратите внимание: за Зелёными сегодня 76.77% рынка, тогда как красные удерживают жалкие 14.41%. Несложно подсчитать, что если в рознице лежит 13 видеокарт, то 11 из них купят фанаты Дженсена Хуанга, тогда как только 2 достанется тем, кто ещё помнит о существовании Лизы Су. На самом деле продукция AMD отличается неплохим соотношением между ценой и быстродействием, а уровень энергопотребления намного ниже. Это значит, что требования по системе питания не такие высокие, но массовый геймер не прислушивается к голосу разума.

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Что же, сегодня мы последуем за большинством, а значит самое время подобрать наиболее интересные видеокарты NVIDIA. Остановимся на моделях, которые за последнее время получили наибольшие скидки. Дорогостоящие флагманы обойдём стороной, поскольку далеко не у всех есть 100 000 рублей на развлечения.

Начать предлагаем с GeForce RTX 3080 производства PNY. Это редкий гость в российской рознице, который ещё недавно стоил почти 90 тысяч рублей. Ясно, что так много платить за эту видеокарту никто не хотел, ну а текущая скидка составила 27 тысяч. Кстати, сегодня эта модель предлагается по той же цене, что и менее прокачанная Palit. Возможно, именно это говорит в пользу выбора PNY, ведь эффективная система охлаждения позволяет рассчитывать на разгон. Не мечтайте о приросте производительности выше 10%, но немного улучшить показатели всё же выйдет.

Линейку Palit GameRock можно смело назвать самой красивой на рынке. При этом производитель не стал завышать на неё цены, а сегодня GeForce RTX 3070 Ti вы можете купить всего за 52 тысячи рублей. Эта видеокарта легко тянет игры в 4К, а учитывая неплохой запас прочности, вы можете позабыть о любых рыночных потрясениях, ведь на три года вы полностью защищены от подобных коллапсов. Дальше придётся задуматься о снижении настроек графики и разрешения дисплея, но это отдалённая перспектива, о которой пока мы говорить не будем.

Сэкономив 9 тысяч рублей, можно купить GeForce RTX 3070. Потенциал здесь ниже, но в целом вы всё ещё остаётесь в высшей лиге. На самом деле очень много зависит от вашего монитора. Так, если вы умудрились купить гигантский дисплей размером 40 дюймов и выше с разрешением 4К, то придётся выставлять настройки графики не выше средних в 4К. Увы, но 2К может быть маловато, ведь в этом случае видны пиксели. Именно поэтому так важно правильно подбирать монитор к видеокарте, а неверный выбор грозит падением количества кадров в секунду и постоянным слайд-шоу. GeForce RTX 3070 довольно неплохо справляется с требовательными новинками, но ожидать производительности флагманов мы бы не рекомендовали.

За 32 580 рублей неплохо смотрится GeForce RTX 3060. У MSI получилась не самая лучшая модель, но и худшей её не назовёшь. Перед вами твёрдый середняк, которые имеет качественную систему охлаждения, а значит не только ваши глаза, но и уши будут благодарны за правильный выбор своего владельца. GeForce RTX 3060 всё ещё можно использовать для 2К, но мы бы рекомендовали рассчитывать на 1080р, ведь время летит быстро, а требования к играм быстро меняются. Не успеете оглянуться, как придётся снижать настройки графики.

В последнее время радует GeForce RTX 3050. Видеокарта стабильно ушла ниже 25 тысяч рублей, хотя дальше остановилась и отказывается дешеветь. Виной всему тот факт, что у NVIDIA нет планов по выпуску моделей среднего ценового сегмента на 2022 год. Магазины прекрасно осведомлены, поэтому удерживают высокие цены. Хотя, и сама NVIDIA не торопится уходить ниже рекомендованной стоимости. Что и говорить, если даже в США вы не сможете купить GeForce RTX 3050 дешевле 250 долларов.

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Ну а GeForce GTX 1660 Super может стать оптимальным выбором для тех, кто хочет сэкономить ещё несколько тысяч рублей. По сути, сегодня мы с вами постоянно пытались найти менее дорогое решение за более выгодную сумму. Не все видеокарты имеют оптимальное соотношение между стоимостью и количеством fps, но если вам тесно в лагере NVIDIA, то стоит присмотреться к AMD, чем мы с вами завтра и займёмся.