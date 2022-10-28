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89 актуальных смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 на базе Android 12
Список достаточно большой, а значит есть шанс отыскать свой смартфон среди актуальных аппаратов с поддержкой MIUI 13
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Есть несколько вопросов, которые постоянно обсуждаются в прессе, но сознательно игнорируются производителями смартфонов. Начнём с жизненного цикла вашего мобильного телефона. Стоит отметить, что в последние годы этот показатель ощутимо вырос, а значит люди перестали выбрасывать свой гаджет на помойку после нескольких лет использования. Вот только жизненный цикл очень часто выходит за пределы одного пользователя, ведь вы можете передать свой аппарат ребёнку либо использовать в качестве резервного. В ЕС продвигается законодательство, согласно которому любой участник рынка будет обязан выпускать комплектующие к полупроводниковым изделиям как минимум 7 лет. Это очень правильное решение для конечного пользователя, вот только производители пытаются лоббировать куда меньшие сроки, ведь для них подобное недопустимо.

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Здесь всё просто: чем меньше жизненный цикл смартфона, тем быстрее конечный потребитель отправится в магазин за новинкой. Противостояние продолжается, а пока удалось добиться результатов от тех, кто выпускает крупную бытовую и климатическую технику. Это уже прорыв, ну а мобильные телефона следующие на очереди. Но важно не только думать о наличии запчастей для выпущенных аппаратов, но и поддерживать в актуальном состоянии программное обеспечение. Пока никаких предписаний законодатели по этому поводу не придумали, но всё придёт к тому, что как минимум 5 лет производителей обяжут выпускать новые версии мобильной операционной системы. Apple давно осознала ценность клиентов, поэтому не опасаясь поддерживает собственную продукцию 5 лет, а после ещё какое-то время выпускает обновления безопасности.

Кстати, мы можем признать, что создавать операционную систему и тем более уникальную оболочку для пары сотен аппаратов – это трудоёмкий процесс, но обновления безопасности не нуждаются в оптимизации. Возьмём смартфон Mi 9T Pro, с которым автор данного материала столкнулся несколько дней назад. Это флагман 2019 года от Xiaomi. Вы удивитесь, но в последний раз обновления безопасности туда прилетали больше года назад, а операционная системы была обновлена и вовсе полтора года назад. Получается, что смартфон, который ещё долгое время будет с лёгкостью справляться с любыми задачами, Xiaomi уже приговорила. А ведь примеров подобному множество.

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Сегодня мы рассмотрим актуальные аппараты этого китайского производителя, которые точно получили оболочку MIUI 13 на базе Android 12. Отметим, что флагманы уже могут претендовать на Android 13, но число счастливчиков незначительно, а пока массовой рассылку не назовёшь. Что до текущего списка, то в нём 89 устройств. Это подтверждает, насколько сложно будет Xiaomi соответствовать требованиям по выпуску комплектующих для смартфонов в будущем. Что до поддержания операционной системы в актуальном состоянии, то об этом пока нет и речи, ведь ни один производитель мобильных телефонов на Android не пытается догнать яблочников по этому показателю. Ну а вы обратите внимание на список ниже. Если у вас все ещё старая версия MIUI, то попробуйте запустить принудительный поиск обновлений на своём смартфоне. Если не получится, ищите официальные прошивки на форумах, ведь MIUI 13 уже доступен, а значит оставаться на старой операционной системе – опасно и глупо.

  1. Redmi K40 Pro+
  2. Poco M2
  3. Mi CC9 Pro
  4. Redmi 10X Pro
  5. Redmi Note 11S
  6. Mi 10
  7. Redmi 10X
  8. Redmi K30 Pro
  9. Poco F3
  10. Poco X3 NFC
  11. Mi Pad 5
  12. Poco X3
  13. Redmi K30
  14. Redmi Note 9T
  15. Redmi Note 9
  16. Mi 11T
  17. Poco M3 Pro 5G
  18. Redmi K40
  19. Mi 11T Pro
  20. Mi Note 10 Lite
  21. Redmi Note 10S
  22. Mi 10 Lite Zoom
  23. Poco X3 Pro
  24. Redmi K30 Ultra
  25. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  26. Redmi K30i 5G
  27. Redmi K30 Extreme Edition
  28. Mi 10T
  29. Redmi 9T
  30. Redmi Note 8 2021
  31. Poco F2 Pro
  32. Mi 10S
  33. Redmi Note 11 5G
  34. Mi 11 Lite 5G
  35. Redmi K40 Pro
  36. Redmi Note11 Pro
  37. Mi Note 10
  38. Mi 10 Pro
  39. Mi 11
  40. Redmi Note 11 Pro 5G
  41. Redmi Note 10 Pro Max
  42. Redmi 10
  43. Mi 10 Youth Edition
  44. Mi 11X Pro
  45. Redmi K30 5G
  46. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  47. Redmi Note 9 Pro Max
  48. Poco M3
  49. POCO X3 GT
  50. Redmi Note 10 Pro
  51. Redmi K40 Gaming Edition
  52. Mi Mix Fold
  53. POCO F3 GT
  54. Mi 11 Lite NE 5G
  55. Mi Pad 5 Pro
  56. Poco M2 Pro
  57. Redmi 9
  58. Mi 10 Lite
  59. Xiaomi Civi
  60. Mi 10i
  61. Mi Note 10 Pro
  62. Redmi 10 Prime
  63. Redmi Note 11 NFC
  64. Mi 11i HyperCharge
  65. Poco X2
  66. Mi 11 Lite 5G NE
  67. Mi 11 Ultra
  68. Redmi Note 10
  69. Redmi Note 9 Pro Max
  70. Redmi Note 9 Pro
  71. Poco C3
  72. Mi MIX 4
  73. Mi Pad 5 Pro 5G
  74. Redmi K30S Extreme Edition
  75. Poco M4 Pro 5G
  76. Mi 10T Lite
  77. Mi 10 Extreme Edition
  78. Mi 11 Pro
  79. Redmi Note 11 Pro
  80. Mi 11 Youth Edition
  81. Redmi Note 10 Prime
  82. Mi 11 Lite
  83. Redmi Note 9 5G
  84. Mi 11 Lite NE
  85. Mi 11i
  86. Mi 11X
  87. Redmi Note 10 JE
  88. Mi 10T Pro
  89. Redmi Note 11 Pro+
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#смартфоны #xiaomi #miui 13 #прошивки
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