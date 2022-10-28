Список достаточно большой, а значит есть шанс отыскать свой смартфон среди актуальных аппаратов с поддержкой MIUI 13

Есть несколько вопросов, которые постоянно обсуждаются в прессе, но сознательно игнорируются производителями смартфонов. Начнём с жизненного цикла вашего мобильного телефона. Стоит отметить, что в последние годы этот показатель ощутимо вырос, а значит люди перестали выбрасывать свой гаджет на помойку после нескольких лет использования. Вот только жизненный цикл очень часто выходит за пределы одного пользователя, ведь вы можете передать свой аппарат ребёнку либо использовать в качестве резервного. В ЕС продвигается законодательство, согласно которому любой участник рынка будет обязан выпускать комплектующие к полупроводниковым изделиям как минимум 7 лет. Это очень правильное решение для конечного пользователя, вот только производители пытаются лоббировать куда меньшие сроки, ведь для них подобное недопустимо.

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Здесь всё просто: чем меньше жизненный цикл смартфона, тем быстрее конечный потребитель отправится в магазин за новинкой. Противостояние продолжается, а пока удалось добиться результатов от тех, кто выпускает крупную бытовую и климатическую технику. Это уже прорыв, ну а мобильные телефона следующие на очереди. Но важно не только думать о наличии запчастей для выпущенных аппаратов, но и поддерживать в актуальном состоянии программное обеспечение. Пока никаких предписаний законодатели по этому поводу не придумали, но всё придёт к тому, что как минимум 5 лет производителей обяжут выпускать новые версии мобильной операционной системы. Apple давно осознала ценность клиентов, поэтому не опасаясь поддерживает собственную продукцию 5 лет, а после ещё какое-то время выпускает обновления безопасности.

Кстати, мы можем признать, что создавать операционную систему и тем более уникальную оболочку для пары сотен аппаратов – это трудоёмкий процесс, но обновления безопасности не нуждаются в оптимизации. Возьмём смартфон Mi 9T Pro, с которым автор данного материала столкнулся несколько дней назад. Это флагман 2019 года от Xiaomi. Вы удивитесь, но в последний раз обновления безопасности туда прилетали больше года назад, а операционная системы была обновлена и вовсе полтора года назад. Получается, что смартфон, который ещё долгое время будет с лёгкостью справляться с любыми задачами, Xiaomi уже приговорила. А ведь примеров подобному множество.

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Сегодня мы рассмотрим актуальные аппараты этого китайского производителя, которые точно получили оболочку MIUI 13 на базе Android 12. Отметим, что флагманы уже могут претендовать на Android 13, но число счастливчиков незначительно, а пока массовой рассылку не назовёшь. Что до текущего списка, то в нём 89 устройств. Это подтверждает, насколько сложно будет Xiaomi соответствовать требованиям по выпуску комплектующих для смартфонов в будущем. Что до поддержания операционной системы в актуальном состоянии, то об этом пока нет и речи, ведь ни один производитель мобильных телефонов на Android не пытается догнать яблочников по этому показателю. Ну а вы обратите внимание на список ниже. Если у вас все ещё старая версия MIUI, то попробуйте запустить принудительный поиск обновлений на своём смартфоне. Если не получится, ищите официальные прошивки на форумах, ведь MIUI 13 уже доступен, а значит оставаться на старой операционной системе – опасно и глупо.

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