Видеокарты могут подорожать, а сегодня многие предложения выглядят очень заманчиво

Если вы всё ещё недовольны ценами на видеокарты в магазинах РФ, то предлагаем вам немного подождать. Скорее всего, вскоре рубль начнёт падать, а вы увидите, как ваши ожидания превращаются в пыль. Да, если вы надеялись купить видеокарту дешевле, то стоит помнить, что экономическая обстановка не благоприятствует ждунам. Это не значит, что цены не продолжат снижаться, ведь под давлением графических чипов нового поколения, находящиеся в продаже модели будут дешеветь. Но не в российской рознице.

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Ну а если вы настроены брать карты за доллары в Китае или США, то мы бы также не советовали строить иллюзий. Представители полупроводниковых компаний констатируют, что эра дешёвых процессоров и видеокарт ушла в прошлое. Теперь за подобное удовольствие придётся платить больше. Производство переводят на продвинутые технологичные нормы, расходы растут, а платить за всё будет конечный потребитель. Поскольку карманы у нас не резиновые, а у некоторых там и вовсе дыры, то стоит задуматься о том, чтобы купить видеокарту сегодня без длительных и мучительных ожиданий.

Если вы ориентируетесь на лагерь NVIDIA, то самое время присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта ещё долго будет актуальная и полностью соответствует требованиям к созданию высокопроизводительного компьютера для энтузиастов. Хотите играть в 2К – легко, ну а через пару лет спокойно переходите на 1080р. В народном разрешении вы сможете годами выжимать ультимативный уровень графики из самых новых и требовательных игр, а значит запас прочности намного превышает все самые смелые ожидания. Ну а если тот самый Next Gen так и не заглянет к нам на огонёк, то потенциала GeForce RTX 3060 Ti и вовсе хватит на 6 лет. Скорее всего, видеокарта у вас быстрее сгорит, чем перестанете тянуть игры. Сегодня купить GeForce RTX 3060 Ti вы можете за 36 тысяч рублей. Это самая выгодная цена с момента релиза, ну а в начале 2022 года за видеокарту просили намного больше 100 000 рубликов.

За 24 тысячи в продаже есть GeForce RTX 3050. Когда эта видеокарта только появилась в продаже, то предлагалась за 50 тысяч рублей. Геймеры возмущались, но продолжали покупать, осознавая тот факт, что ничего дешевле с приемлемой скоростью нет. Сегодня вы можете заплатить в 2 раза меньше, получив довольно неплохой уровень быстродействия. До GeForce RTX 3060 Ti, но в данном случае мы не предлагаем вам состязаться, ведь GeForce RTX 3050 предназначена для разрешения 1080р.

GeForce GTX 1660 Super за 22 тысячи смотрится не так эффектно, поскольку всего на 2 тысячи дешевле GeForce RTX 3050. Между видеокартами почти нет разницы по быстродействия, но последняя новее и предлагает трассировку лучей. Многие геймеры предпочитают отключать сомнительную технологию, которая годится только для флагманов, поэтому различия кроются в деталях. Если у вас есть время, обязательно смотрите тесты, где можно обнаружить сильные и слабые стороны тех или иных видеокарт в различных играх.

Было бы неверным обойти AMD, ведь в запасе у красных есть несколько неплохих решений для геймеров. Прежде всего давайте присмотримся к Radeon RX 6650 XT. Это одна из самых перспективных видеокарт на рынке, которая незаслуженно обделена вниманием потенциальных покупателей. Так, по быстродействию она не уступает GeForce RTX 3060 Ti, но стоит дешевле. Многое зависит от вашего железа, ведь на старых процессорах любая видеокарта будет работать плохо. В то же время, Radeon RX 6650 XT не впечатляет трассировкой лучей, поэтому обязательно учитывайте этот факт во время выбора.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Ну или можете присмотреться к Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта далеко от мечты о бескомпромиссных скоростях, но сносно тянет игры в 1080р. Помните, что здесь всего 4 Гб видеопамяти, а шина 64-битная. Многие эксперты пишут, что из-за этого заметны падения количества кадров, а добиться стабильной картинки почти невозможно. Увы, но если вы хотите сэкономить, то вынуждены терпеть неудобства. Если вас такой расклад не устраивает – платите 36 тысяч рублей за GeForce RTX 3060 Ti. Вот только за эту сумму можно купить две Radeon RX 6500 XT.