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Во Франции показали макет авианосца следующего поколения – на строительство PA-NG уйдёт 16 лет
Темпы разработки и строительства французского авианосца поражают
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Принято считать, что коррупция и медлительность российских чиновников – это два столпа, мешающих прогрессу страны. Вполне возможно, что это так, ведь многие разработки буквально создаются в слот, и лишь некоторые удостаиваются участи быть показанными на одном из немногочисленных форумов. Перспективные технологии исчезают, тогда как бюджетные средства на них выделяются регулярно. Очевидно, что проблема есть, но бороться с ней никто не торопится. Судя по всему, мы говорим не о черте характера, присущей русскому человеку, а глобальной проблеме, которая ещё долго будет актуальна.

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Несколько лет назад стало известно о планах руководства Франции построить высокотехнологичный авианосец следующего поколения. Одна из проблем состоит в том, что границы между поколениями стираются, а определяющими становятся характеристики, которые ещё недавно считались несущественными. Так вот, планы по созданию авианосца PA-NG появились в 2020 году, после чего гениальные конструкторы как следует напряглись и нарисовали несколько эскизов, по одному из которых был создан пластиковый макет и даже красивый трёхмерный рендер в движении. Доверить реализацию проекта решено местной компании Naval Group, которая обладает соответствующими мощностями и всем необходимым для создания и проектирования судов подобного класса. На прошлой неделе завершилась выставка в Ле-Бурже Euronaval 2022, где разработчики решили ещё раз напомнить о своём существовании, показав обновлённый авианосец PA-NG.

Что любопытно, если ещё несколько лет назад проект представлялся публике в качестве одного из самых ключевых национальных свершений на военной ниве, то в рамках последней выставки вся информация об авианосце уместилась в крошечный абзац. Как следует покопавшись в документации Naval Group, можно обнаружить важные детали, которые остались за кадром и неизвестны широкой публике. Итак, сегодня в руках у разработчиков нет даже готового проекта. Возьмите кусок белого пенопласта и вырежьте из него Звезду смерти из фильма «Звёздные войны». Вы бесконечно далеки от создания смертоносного корабля. Впрочем, как и инженеры Naval Group. Предполагается, что полная документация с точными техническими характеристиками всех узлов, появится в 2023 году, но разработчики утверждают, что разрешают себе растянуть удовольствие до 2025 года. Всё это время эти ребята продолжат получать высокую заработную плату, рисуя весёлые картинки в компьютере. Не раньше 2026 года все данные передадут государству, после чего поступит официальное одобрение и начало строительства. Страшно даже подумать, если проект не одобрят, но о плохом руководство Naval Group предпочитает не говорить.

Возводить авианосец будут в городе Сен-Назер, а сроки закладки судна не оговариваются. Предполагается, что полноценный корабль будет готов к спуску уже в середине 30-х годов следующего десятилетия, а официально на баланс ВМС авианосце поступит не раньше 2038 года. Отдельно указывается, что он придёт на замену находящегося на боевом дежурстве «Шарль де Голлю» («Charles de Gaulle»), а значит единственный подобный корабль вынужден будет ещё 16 лет держаться на воде несмотря на свой преклонный возраст. Фактически, старый корабль будет эксплуатироваться почти 40 лет. Если сравнивать оба судна, то длина PA-NG составит 310 метров, а водоизмещение 82.5 тысяч тонн, тогда как «Шарль де Голль» весить в 2 раза меньше и имеет длину 260 метров. А вот количество самолётов останется прежним, а значит лётная группа не превысит 30 единиц.

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Авианосец оснастят двумя реакторами K22 производства французской компании TechnicAtome. Максимальная скорость не превысит 30 узлов, а в качестве защиты планируется использовать радиоэлектронные системы вооружения. Катапульту для запуска построят американцы, а судно оптимизируют под самолёты класса Rafale-M и находящиеся в разработке FCAS. Не исключена посадка вертолётов. Пока неясно, как планируется задействовать оставшееся место на палубе, ведь лётный состав не претерпит увеличения. В то же время атомная установка окажется в два раза мощнее за счёт двукратного увеличения массы. Планируется оснастить PA-NG только защитными типами вооружения, хотя сами истребители вряд ли относятся к такому классу. Судя по всему, французы никуда не спешат. Авианосцы показывают себя довольно неплохо, но пока не применялись против противника, обладающего полноценным флотом. Именно поэтому многие эксперты сомневаются в том, что есть перспективы использования подобных кораблей в качестве боевых единиц. Строительство авианосца обходится очень дорого, а как вы уже могли заметить, Naval Group старательно обходит тему стоимости. Словом, дадим французам помечтать, ведь никто не знает, как изменится карта мира за последующие десятилетия.

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#военные технологии
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