С каждой неделей выгодных предложений становится всё больше

Многие наши читатели знают о том, что GeForce RTX 4090 появилась на полках отечественных магазинов спустя сутки после мирового релиза. Можно сколько угодно спорить о том, что цена для российских геймеров оказалась завышенной, но это ни на что не повлияет. Да, в США за флагман просили от 1600 долларов, но в Европу видеокарта пришла уже за 2000 евро. Стоит ли удивляться тому, что в санкционную Россию подобные изделия поставляются с наценкой?

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Но если к стоимости GeForce RTX 4090 ещё можно привыкнуть, ведь перед нами флагманский графический чип, то видеокарты предыдущего поколения по какой-то непонятной причине долгое время отказывались дешеветь. Доходило до того, что за GeForce RTX 3090 Ti просили 140 тысяч рублей, что почти столько же, как за новинку NVIDIA. Как мы и предполагали, магазины не смогут слишком долго удерживать цены на прежнем уровне, а скидки доступны уже сегодня. Если вы хотите получить более выгодное предложение, то подождите ещё какое-то время. Не исключено, что к Новому году купить видеокарту можно будет гораздо дешевле. Ну а если играть хочется уже сегодня, то читайте наш топ и покупайте наиболее выгодные модели здесь и сейчас.

Начнём с GeForce RTX 4090. Если у вас на руках есть нужная сумма, то берите не раздумывая. Дело в том, что в ближайшие недели флагман NVIDIA не будет дешеветь, но даже если вместо 155 тысяч вам предложат купить видеокарту за 150 тысяч рублей, то выгода кажется несерьёзной. В целом мы не одобряем подобные траты, поскольку инвестиции в самые дорогие видеокарты никогда не оправдываются. На рынке достаточно середняков, которые позволяют собрать более выгодную машину. И всё же, когда у геймера есть лишние деньги, то подобные глупости не играют решающей роли. Ну а ничего быстрее GeForce RTX 4090 вы не увидите ещё очень долго.

Как мы уже писали выше, GeForce RTX 3090 Ti наотрез оказывалась дешеветь. Ясно, что флагман NVIDIA пришёл в российскую розницу по цене от 3000 долларов, поэтому каждое падение цены для него даётся с большим трудом. Скорее всего, завезённые в новой партии видеокарты будет дешевле тех, что сегодня лежат на прилавках, ну а модель от KFA2 уже предлагается за 117 650 рублей. Это всё ещё слишком дорого, ведь в США за флагман предыдущего поколения просят 1200 долларов. Мы советуем вам смотреть на европейские цены, где учтены все налоги. Так вот, в пересчёте на рубли с евро получается не так уж и плохо.

Чуть ниже 94 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3080 Ti. Нам кажется, что это оптимальный выбор для геймера, который умеет считать свои деньги. Не так важно, что у вас есть лишние 50 тысяч на карте, ведь в большинстве сценариев реального прироста количества кадров вы не заметите. Особенно глупо тратиться тем, у кого монитор с разрешением 2К. Даже GeForce RTX 3080 Ti для вас излишня, но в данном случае всё куда лучше, чем тратить 150 тысяч. Palit выпустила вполне сносную модель, но эксперты советуют подумать несколько раз, прежде чем вы решите экспериментировать с разгоном.

А вот GeForce RTX 3080 за 64 580 рублей – это выгодное предложение. Мы прекрасно понимаем, что этот графический чип никогда не станет массовым, но в данном случае важно соотношение стоимости и быстродействия. В большинстве случаев нам предлагают среднюю производительность и среднюю ценю, тогда как здесь флагман, который подешевел за год в 4 раза и больше. На фоне новинок 2023 года GeForce RTX 3080 будет смотреться не так эффектно, вот только за GeForce RTX 4080 попросят от 1200 долларов в США и от 1500 евро в Европе. Вы уверены, что хотите отдать за такую видеокарту 120 тысяч рублей?

За 53 тысячи можно отхватить GeForce RTX 3070 Ti. Помните, как летом после релиза российские геймеры бились за эту видеокарту, пытаясь купить её за 100 000 рублей? Счастливчики заплатили 87 тысяч, а все остальные жадно смотрели им вслед. Сегодня графический чип стоит довольно недорого, хотя многие из геймеров уже забыли трудности 2021, требуя дополнительных скидок. Что до GeForce RTX 3070 Ti, то с такой видеокартой можно себе позволить не только 2К, но и 4К, хотя мы бы рекомендовали ограничиться менее высоким разрешением дисплея. В этом случае жизненный цикл видеокарты вырастет, а картинка на экране будет намного приятнее, ведь высокие в 2К лучше, чем средние в 4К.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Лучшим выбором сентября становится GeForce RTX 3060 Ti. Это идеальный кандидат на лучшую народную видеокарту для тех, кто может себе позволить потратить 40 тысяч на развлечения. Не все среди наших читателей столь богаты, вот только ещё совсем недавно за GeForce RTX 3060 Ti просили дороже 50 тысяч рублей. На протяжение недель мы видим, как цены медленно ползут вниз. Многие эксперты, которые уже давно анализируют рынок графически чипов, сходятся во мнении, что в будущем мы станем свидетелями того, как видеокарты медленно подешевеют. Никаких рывков, ведь магазинам невыгодно скидывать сразу 50 тысяч рублей. Именно поэтому, когда мы раз в неделю смотрим на цены, то может показаться, что всё стоит на месте.