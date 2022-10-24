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Криптозима завершается – Биткоин находится в начале бычьего ралли, а инвесторы возвращаются
Пессимисты полагают, что Биткоин ждут плохие времена, но это всего лишь одна из точек зрения
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2022 год стал самым сложным за всю историю существования криптовалют. Аналитики подсчитали, что ещё никогда так быстро цифровые активы не теряли 70% своей стоимости, а впереди неопределённость. Американская экономика находится не в лучшем виде. Инфляция и не думает снижаться, а РФС готовит очередное повышение ключевой ставки. Продукты питания дорожают, хотя руководство страны пытается сделать всё возможное для сдерживания цен. Куда хуже дела идут в Европе. Благодаря дешёвому зерну из Украины Еврозона удержалась от резкого скачка на сельскохозяйственную продукцию, ведь у фермеров появилась возможность закупать недорогие корма, а любые попытки раздуть цены не увенчались успехом. Увы, но в этот момент каждый думает о себе, поэтому голодающим детям Африки придётся продержаться ещё немного, ведь у богатой Европы пока нет денег на помощь «чёрному» континенту.

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Показатели инфляции в ЕС растут, а страны Балтии уже перешагнули за 20%, тогда как в целом содружество держится на отметке 9.9%. Многие эксперты ожидают, что зимой старый свет ждёт масса сюрпризов, ведь цены на энергоносители будут расти, а реальные показатели экономики падать. Нехватка газа приведёт к остановке крупных предприятий. В результате на рынок хлынут миллионы безработных, которые потребуют субсидий и огромных социальных выплат. Словом, если вы ожидали лучшего, то стоит готовиться к худшему, ведь следующие месяцы станут решающими для мировой экономики, скатывающейся в длительную рецессию. На этом фоне у аналитиков сформировалось несколько мнений относительно будущего криптовалют, о чём мы и поговорим ниже.

Пессимисты утверждают, что Биткоин стал слишком вялым и всё труднее возвращает утраченные позиции. При этом заметно, что после каждого падения цифровое золото уже не способно в полной мере отыграть потери, становясь дешевле каждую неделю. В связи с этим предполагается, что не стоит исключать дальнейшего падения курса первой криптовалюты до 16 500 долларов и ниже. Традиционные рынки штормит, а инвесторы находятся в поисках тихой гавани. Криптовалюты не внушают доверия, поэтому продолжат находиться в подвешенном состоянии до тех пор, пока не появится хороших новостей о падении инфляции в США и ЕС.

Но если в краткосрочной перспективе хороших новостей нет, то в долгосрочной не всё так плохо. Аналитики уверены, что Биткоин вступает в финальную стадию криптозимы. Она может продлиться несколько месяцев, но уже заметно, что Биткоин нащупал дно. Теоретически, курс цифрового золота может упасть ниже 18 тысяч, но реальной угрозы рынку это не представляет, поскольку после каждого такого падения первая криптовалюта возвращается на своё место. Оптимисты и вовсе уверены, что графики формируют ключевые паттерны, свидетельствующие о скором наборе веса, притоке инвесторов и стремительном рывке со стороны быков. Как обычно, в пример приводятся показатели скользящей средней, но мы с вами прекрасно знаем, как аналитики научились манипулировать цифрами. Достаточно взять период времени больше или меньше, чтобы получить нужные значения.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Дела у Биткоина идут не очень, и крупные инвесторы предпочитают сторониться цифровых активов, либо покупать их бег громкой шумихи в прессе. Те же, кто уже вложился в криптовалюты, стараются не комментировать свои действия. Если Биткоин снова подорожает, то можно будет говорить о прозорливости, ну а в случае очередного затяжного пике, отсутствие комментариев снижает риски и сводит все слухи на нет. Ну а многие реалисты ждут 2025 года. Предполагается, что следующие пару лет криптовалютам будет несладко, и только после халвинга в сети Биткоина, цифровые деньги снова обретут второе дыхание. Всем тем, кто не делал инвестиций в альткоины, переживать не стоит, а вот держателям тех или иных цифровых активов придётся подождать. Самые терпеливые могут быть щедро вознаграждены. Простой пример: менеджер Ark Invest по имени Кэти Вудс рассказала, что давно купила Биткоинов на 100 000 долларов. Это случилось, когда за 1 монетку давали 250 долларов. Сегодня её состояние оценивается в 7.68 миллиона долларов, а в 2021 году все монетки стоили 25 миллионов вечнозелёных. Кэти не планирует ничего продавать, надеясь на ещё больший рост инвестиций. Источники: 1, 2, 3

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#криптовалюты #биткион #битко
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