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UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
UserBenchmark решил не останавливаться на достигнутом, выбросив продукцию AMD как можно дальше от позиций нового лидера
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Многие наши читатели знают о том, что Ryzen 9 7950X и вся новая серия процессоров AMD не пользуется спросом у потенциальных покупателей. Некоторые эксперты называют происходящее настоящим провалом, указывая на слабые стороны красных. Стоит признать, что на этот раз поспорить с критиками сложно, поскольку за их спиной стоят железные аргументы, найти опровержение которым практически невозможно. Больше всего настораживают высокие цены на материнские платы, что уже ударило по массовому спросу, поскольку большая часть продаж приходила на недорогие модели до 200 долларов. Сегодня в этом сегменте пусто, а потенциальные покупатели оказались перед сложным выбором. Не радует и необходимость переплачивать за оперативную память DDR5, но здесь хотя бы можно себя заверить в том, что это своеобразная перспектива, ведь старое поколение не может жить вечно. Ну и последним ударом по позициям AMD стал релиз процессоров Intel.

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Совершенно внезапно оказалось, что в игровых тестах и в целом по показателю однопоточности синие уходят далеко вперёд. На самом деле только серия Ryzen 5000 по этому показателю обошло конкурентов, тогда как на протяжение длительного времени лидерство в играх было за Intel. Именно поэтому нет ничего странного в том, что Raptor Lake оказался лучше. Вот только на этот раз не всё так просто, ведь за последние годы Лиза Су решила, что может себе позволить войти в высшую лигу, подняв цены даже выше, чем предлагает за свои камни Intel. Выходит, что вы снова покупаете потенциал, который должен раскрыться с годами, ведь некоторые эксперты вещают, что AMD – это как бочонок хорошего вина. Мы оставим любителей красного со своими мнением в одиночестве, ведь есть куда более интересная тема.

Как вы уже поняли, на этот раз Лизе Су придётся туго, а подкинуть дровишек в костёр Ryzen 7000 решило руководство команды UserBenchmark. Напомним, этот популярный тест уже довольно давно игнорирует здравый смысл, упрямо называя лучшими процессоры Intel, тогда как по всем показателям лидируют камни AMD. На этот раз театр абсурда продолжается, а главным героем стал Ryzen 9 7950X. Протестированный флагман так сильно не понравился работникам UserBenchmark, что они выбросили его за пределы десятки самых быстрых процессоров. Что важно, произошло это несмотря на то, что по многим показателям он быстрее Core i9-13900K. Проблема в том, что система подсчёта популярного бенчмарка явно страдает от предвзятости. Так, нам предоставляют средние показатели по трём тестам. Это: работа памяти, одноядерный и многоядерный режимы. Обратите внимание, Core i9-13900K у 200 различных пользователей набирает от 226 до 245 баллов. Вот только нам не рассказывают о том, являются ли средние показатели ближе к минимальным или к максимальным. Точно такая же ситуация и с Ryzen 9 7950X, который и вовсе в одноядерном тесте набрал от 153 до 224 баллов. Если у вас есть время, то вы сможете убедиться в том, что реальное отставание между камнями не так велико, но UserBenchmark полагает, что между ними пропасть.

Точно также оцениваются и остальные показатели, а в итоге мы видим, что новый флагман красных оказывается наравне с Core i7-12700K. Вот здесь было смешно. Эксперты отмечают, что разработчики популярного бенчмарка намеренно вводят людей в заблуждение. Так, результатами пользуются как профессиональные сборщики систем, так и рядовые пользователи, которые не читают правильные материалы. Это люди не обладают критическим мышлением и ничего не слышали о коварстве UserBenchmark. Согласимся с тем, что линейка Ryzen 7000 разочаровывает, но в целом не всё так плохо, а при правильном ценовом позиционировании красные снова могли бы получать неплохие продажи.

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RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
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В связи с происходящим мы не рекомендуем вам пользоваться результатами UserBenchmark для вынесения тех или иных вердиктов о реальной производительности актуальных процессоров. Пожалуй, даже непрофессиональные тесты блогеров дадут вам больше пищи для размышления, а уделив этому вопросу достаточно времени, появится возможность и вовсе шире взглянуть на происходящие на рынке изменения.

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#тесты #ryzen 9 7950x #userbenchmark
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ACDCOVER
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По объективному мнению TECHNICAL.CITY Ryzen 9 7950X лучше. Он в большинстве тестов быстрее чем Core i9 13900K. https://technical.city/ru/cpu/Core-i9-13900K-protiv-Ryzen-9-7950X
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Chihonya
11:18
За кота пятерик!)
Изготавливаю универсальные крепления вентилятора охлаждения ЦП для компактного MicroATX корпуса
Slow Mo
11:16
Я рад (провалу) поцессоров АМД , еще не став абсолютным лидером начинает гнуть цен.Если инсайдеры правы младшие модели 7ххх снизят буст частоты (возможно и ценник).2) На этом фоне есть шанс ,что новые...
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Артём Николаев
11:14
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D3m0n
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