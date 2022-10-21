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Zelot За пост начислено вознаграждение
Я бы в майнеры пошёл, кто меня научит – сколько зарабатывают шахтёры и выгодно ли копать Биткоин
Биткоин остаётся прибыльным, но есть и другие претенденты на самую перспективную криптовалюту
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Многие наши читатели не вникают в те или иные подробности, происходящие на рынке криптовалют. Именно поэтому любые заголовки воспринимаются ими в прямом смысле, тогда как в реальности не всё так просто, как может показаться. Ну а один из ключевых вопросов, который остаётся за кадром, заключается в том, получают ли вообще майнеры доходы.

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В этом вопросе нужно определиться, о каких майнерах мы будем вести речь. Если речь идёт о тех, кто пытаются копать альткоины на видеокартах, то уже больше месяца эти ребята работают в минус. Не удаётся даже покрыть расходы на оплату электричества, а потери варьируются в зависимости от того, где территориально проживает шахтёр. Например, если это Европа, где в результате энергетического кризиса цены за 1 кВт подпрыгнули в 4 раза, то местным майнерам стоит давно отключить свои фермы. Ну а у любителей криптовалют из России всё не так плохо. Электричество стоит недорого, а значит потери не такие огромные, как у европейских коллег. Пока никакой надежды на выход в плюс нет, поскольку рынки не способствуют оптимистичным настроениям, но перспективы всё ещё есть.

Если говорить о российских шахтёрах, то за последние годы здесь наблюдался гигантский рост доходов. Если в 2017 году выручка майнеров Биткоина достигала 7 миллиардов рублей, то уже в 2021 году доходы достигли 128 миллиардов рублей. Несложно подсчитать, что реальная прибыль выросла в 18 раз, но это за 2021 год, ведь на дворе гораздо более суровый 2022. По данным аналитиков, общая выручка всех шахтёров Биткоина из РФ за 2022 год не превысит 57 миллиардов рублей. Причина проста: резкое падение стоимости первой криптовалюты. Давайте обратим внимание на несколько графиков, изучив которые всё встанет на свои места. Как видите, ровно 3 года назад за 1 Биткоин давали 8 тысяч долларов, тогда как сегодня около 19 тысяч вечнозелёных. Может показаться, что дела у шахтёров идут не так плохо, но здесь в дело вмешивается показатель хешрейта. Как видите, сложность добычи за этот же срок увеличилась в 3 раза, что негативным образом сказалось на чистых доходах.

Получается, что за одно и то же время с одной фермы с одинаковой производительностью год назад и сегодня майнеры получают различное количество монет, поскольку всё больше железа подключается к системе. При этом перспективы таковы, что только до конца 2022 года крупные компании из США, занимающиеся добычей цифрового золота, намерены увеличить мощность на 50%. Эксперты констатируют, что при цене на уровне 19 тысяч долларов за 1 монетку, возврат инвестиций варьируется исходя из того, насколько быстро шахтёры улучшают эффективность своих ферм. К примеру, если речь идёт о крупных фермерских хозяйства, в которых замена оборудования происходит регулярно, то отбить затраты удаётся до 1 года. А вот у тех, кто предпочитает копать на старом железе, сроки стартуют от 15 месяцев и выше. При этом немаловажным остаётся стоимость электричества.

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Выходит, что даже сегодня майнеры имеют доход. Сложно сказать, какая криптовалюта остаётся перспективной. Многие эксперты полагают, что сегодня Ethereum Classic является самым недооценённым альткоином. Предполагается, что после окончания криптозимы курс этой криптовалюты может выйти за 100 долларов, а значит мы увидим 4-кратный рост. В то же время есть большие сомнения, чтобы Биткоин подорожал до 80 тысяч за короткий промежуток времени. Не удивительно, что сегодня именно Ethereum Classic остаётся самой популярной криптовалютой у тех, кто копает на видеокартах. Обратите внимание на таблицу, где представлены основные альткоины. Как видите, даже если сложить весь хешрейт всех монет, то он не превысит сложность Ethereum Classic. Мы не призываем вас добывать любую из криптовалют, поскольку криптозима может длиться месяцы или даже годы. Не исключено, что оттепель наступит только после преодоления глобального экономического кризиса, а значит весь 2023 год ничего хорошего майнерам не светит. Не исключено, что криптозима и вовсе завершится только к началу 2025 года, когда ожидается очередной халфинг в сети Биткоина. Одним словом, теорий множество, а перспективы туманны.  

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#криптовалюты #биткион
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