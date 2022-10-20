А ведь есть ещё и Core i9-13900K, предлагающий отрыв до 20% от флагмана предыдущего поколения в играх

Эксперты много говорят о том, что в последние годы AMD потеряла статус народной, выступая в качестве главного жандарма полупроводникового сектора. На самом деле с видеокартами ситуация выглядит неоднозначно, но с процессорами красные точно перемудрили. Ладно, в 2020 году, когда вышла серия Ryzen 5000, синие просто не могли составить ей достойную конкуренцию. Но уже во второй половине 2021 года мы увидели Alder Lake, который уничтожил все достижения AMD и не только возглавил игровой пьедестал, но и смог превзойти Ryzen 9 5950Х во многих рабочих задачах. Единственное, за счёт чего выезжали фанаты красных – это невысокая плата за материнские платы за счёт использования старого доброго сокета АМ4. В 2022 году положение резко изменилось, ведь камни Ryzen 7000 не только перебрались на новый сокет АМ5, но и принесли ряд нововведений, каждое из которых явно преждевременно для рынка. Как вы могли слышать, новая линейка AMD полностью отказалась от поддержки оперативной памяти DDR4, что стало фатальным для потенциальных покупателей, ведь стоимость ОЗУ нового поколения как минимум в 2 раза дороже. Точно такой же ошибкой было прикручивать поддержку интерфейса PCIe 5.0 ко всем материнским платам. А в результате даже некогда бюджетная линейка В650 стартует в Европе с 200 долларов.

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Несколько дней назад стало известно, что все эти решения уже привело к неприятным последствиям, ведь AMD пошла на сокращение производства процессоров нового поколения. Бить по Intel предполагалось старыми добрыми Ryzen 5000, вот только не всё так просто, ведь сегодня в продажу поступила серия Raptor Lake, которая не только окончательно кладёт красных на лопатки, но и буквально выбивает землю из-под ног. Давайте об этом поговорим. Прежде всего стоит понимать, что для покупки доступны всего несколько процессоров.

Core i9-13900K: разгоняется до 5.8 ГГц, включает 24 ядра и 32 потока

Core i7-13700K: разгоняется до 5.3 ГГц, включает 16 ядер и 24 потока

Core i5-13600K: разгоняется до 5.1 ГГц, включает 14 ядер и 20 потоков

Также первое время доступны материнские платы исключительно на флагманском чипсете Z790. Всё это значит, что у AMD ещё есть время в запасе, ведь после пересмотр цен уже будет никому не интересен. Всё дело в том, что Intel на ровном месте умудрилась докинуть около 20% игровой производительности, а в результате не оставила шансов не только процессорам Ryzen прошлого поколения, но и новинкам. Но и это ещё не всё, ведь даже Core i5-13600K за 316 долларов легко обходит Ryzen 7 7950Х за 700 долларов. Единственный процессор AMD, который худо-бедно демонстрирует потуги справиться с нашествием синих, это Ryzen 7 5800X3D. Купить такой камень можно за 400 долларов, а сам он является довольно перспективным. Что до всех остальных, то ни в 1080р, ни в 2К показать каких-либо успехов красным не удалось.

Но всё становится куда хуже, после попытки стандартного разгона процессоров штатными средствами без использования систем жидкостного охлаждения. И вот здесь выясняется, что конкурентов у Raptor Lake, а если ещё и брать в расчёт ценовую политику AMD, то Лизе Су впору делать скидку на камни ровно в 2 раза, а иначе они остаются неконкурентными. По мнению экспертов, сегодня самым перспективным считается Core i7-13700K, который предлагает 95% игровой производительности текущего флагмана по цене почти на 200 долларов дешевле. Это очень хороший результат, а камень точно понравится энтузиастам. Одновременно с этим эксперты отмечают, что с использованием видеокарты отличной от GeForce RTX 4090 вы получите не такой впечатляющий разрыв между процессорами. Скорее всего, на недорогой GeForce RTX 3050 разница и вовсе будет отсутствовать, но это никак не повлияет на игровую корону и имидж красных.

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Стоит напомнить, что это ещё не окончательное поражение Лизы Су, ведь у неё в кармане припрятана серия Ryzen 7 7000X3D. Глядя на успехи Ryzen 7 5800X3D можно сделать выводы, что бой ещё не окончен, но пока для AMD всё выглядит очень печально, а расклад явно не в пользу Лизы Су. Источник.