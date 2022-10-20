Спрос на телевизоры снижается под давлением инфляции и экономических проблем

Аналитики констатируют, что в 2022 году наблюдается резкое падение спроса на полупроводниковую продукцию. Проблема оказалась настолько серьёзной, что крупные производители вынуждены менять стратегию на лету, а также пересматривать долговременные контракты. Всё это не идёт на пользу отрасли, вот только обычным покупателям сегодня не до гаджетов. Многие аналитики лишь констатируют падение спроса, но предпочитают умалчивать, что сам спрос возник на фоне коронавируса. Прежде всего сегодня многие люди возвращаются на работу в офисы, а значит необходимость в покупке новых компьютеров и комплектующих стала меньше, ну а экономический кризис стал лишь одной из списка причин, в результате чего мы увидим падение полупроводникового рынка.

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Не стали исключением и телевизоры, продажи которых идут под откос. Известно, что за 2 квартал текущего года продажи ТВ снизились на 7% если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. А вот уже по итогам 3 квартала наметился спад на 2.1% в готовом исчислении. Можно было бы подумать, что это мелочи, пережить которые производители смогут без особого труда, вот только панели уже выпущены, склады забиты, а продажи замедлились. Если верить отчёту TrendForce, то несмотря на все попытки крупных компаний вернуть интерес потенциальных покупателей, по итогам 2022 года будет зафиксировано падение в 3.5%, а значит реализовать больше 202 миллионов телевизоров не удастся. Уже сегодня падение называется самым резким за десятилетие, но это довольно оптимистичный прогноз.

Всё дело в том, что экономическая ситуация в мире ухудшается. Особенно плохо дела идут у европейцев. В результате подорожания энергоносителей многие жители Старого света оказались в крайне затруднительном финансовом положении, поэтому просто не могут себе позволить купить ещё один телевизор или обновить старый. Аналитики полагают, что продажи в Еврозоне по итогам 2022 года сократятся на 12.5%, а сильнее всего пострадают высокотехнологичные OLED. Как оказалось, именно Европа оставалась самым крупным рынком сбыта для телевизоров с дисплеем на основе органических светодиодов, поэтому падение спроса отразится на доходах гигантов. Телевизоры на основе такой технологии стоят намного дороже жидкокристаллических. Пока спрос на них есть, но впереди зама, которая способна расставить акценты.

Производители пытаются выйти из кризиса, снижая цены, вот только по какой-то непонятной причине происходит это только в США. Аналитики отмечают, что удержать продажи OLED-ТВ на уровне близком к 2021 году удастся только за счёт масштабных скидок, ведь американские покупатели могут взять новинки с 20% скидками. Неясно, насколько такой шаг выгоден самим производителям, и как они после этого планируют выйти на привычные рекомендованные цены, приучив потребителей к скидкам. Но если в США производители балуют покупателей скидками, то для Европы резерв дисконтов исчерпан. Так, в 2021 году LG прибегла к практике демпинга, что позволило не только занять 60% европейского рынка, но и вытеснить традиционных лидеров в сегменте OLED-ТВ – Philips и Panasonic. Аналитики полагают, что если LG не сможет и дальше удерживать низкие цены, то рынок резко обвалится, ведь остальные игроки окажутся не в состоянии перекрыть такую большую часть поставок. Ну и не забывайте, что на фоне высокой инфляции и падения курса евро, цены на телевизоры растут. Производители балуют потенциальных покупателей скидками, но в среднем по рынку стоимость ощутимо выше, чем была год назад.

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Стоит отметить, что это оптимистичный прогноз, который основан на том, что в рождественские и новогодние праздники покупательский спрос возрастает. С учётом высокой инфляции и глобальной нестабильности ничего подобного в 2022 может не произойти. Ну а насколько год окажется плохим, мы узнаем уже в январе, а до этого производителям остаётся надеяться на традиционные ценности, праздники и силу скидок. Кстати, ощутимый удар по глобальным продажам возник в результате ухода с российского рынка. Параллельный импорт позволил нарастить поставки, но первыми пострадали крупные производители, ведь сегодня рынок РФ завален китайскими товарами.