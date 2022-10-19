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Жители РФ не доверяют доллару и банкам – россияне накопили 15 трлн рублей на фоне мобилизации
Второй раз за 20 лет количество живых денег в стране превысило отметку в 15 триллионов рублей
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Эксперты констатируют, что сегодня интерес жителей России к доллару и евро снижается. Причины лежат на поверхности, ведь европейская валюта дешевеет, а туризм и деловые поездки в страны ЕС для большинства невозможны. Вместо этого идёт переориентация на Азию, а в итоге особый вес приобретает китайский юань. Под давлением глобального экономического кризиса и американских санкций даже эта валюта не может считаться стабильной, ну а в результате всё больше россиян возвращаются к рублю. Если обратить внимание на график ниже, то отечественная валюта на протяжение последнего месяца оставалась относительно стабильной, слегка уходя выше 60 рублей за 1 доллар. Не так давно произошёл кратковременный всплеск, в результате которого рубль немного просел, но в последние дни удалось отыграть потерянные позиции. На самом деле для подавляющего большинства жителей страны подобные качели уже не играют никакой роли, поскольку долларовая подушка сменилась на рублёвую.

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Отметим, что существует множество сценариев хранения денег. Указанная ниже информация ни коим образом не является отражением всех происходящих явлений. Например, вы предпочитаете переводить все сбережения в криптовалюты, а вокруг вас множество людей, покупающих акции крупных предприятий. Может показаться, что именно так делают все, вот только статистика упрямая штука, а реальные показатели отличаются от того, что иногда кажется нам верным. Сегодня Банк России озвучил данные по количеству наличных денег, находящихся на руках у резидентов и не резидентов РФ. Как оказалось, сумма достигла 15.1 триллиона рублей, что случилось уже второй за 20 лет. Рекорд удерживает февраль 2022 года, когда показатель увеличился до 15.8 триллиона, но и сегодня налички на руках слишком много.

Что любопытно, только за прошедший месяц из банкоматов и банковских отделений было выведено 930 миллиардов рублей, а эксперты связывают происходящие явления с мобилизационными мероприятиями. Многие полагают, что в условиях экономической нестабильности гораздо лучше иметь живые деньги под подушкой, чем стоять в очереди в банкоматы, где в результате ажиотажа никогда нет денег. В конце концов, на реальные рубли можно купить не только товары первой необходимости, но и сделать инвестиции в электронные устройства. Что до мобилизации, то она привела к отъезду из страны части мужского населения. Точных цифр нет, но эти люди сняли со счетов все или большую часть денег, поскольку опасаются блокировка карточек, либо и вовсе не знают о том, будет ли российская цифровая система работать в других регионах. Сюда же прибавьте бабушек, которые уже пережили потерю вкладов после распада СССР, а значит в любых кризисных ситуациях предпочтут наличные деньги.

Финансовые аналитики констатируют, что рост числа наличной массы в обороте негативно сказывается на экономике страны. Вот только каждый человек прежде всего думает о своих накоплениях, а уже после начинает переживать о чём-то другом. Банки опасаются очередного ажиотажа, поэтому заранее увеличили количество наличных денег в банкоматах. Пока проблем нет, но специалисты Счётной палаты полагают, что макроэкономические показатели не внушают оптимизма. Прежде всего по итогам 2022 года в России будет наблюдаться инфляция на уровне 12.4%. Это достаточно высокий показатель, способствующий росту цен на многие товары, в том числе непродовольственного сектора.

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Ранее высказывался прогноз, что в 2023 году инфляция не превысит 5.5%, но на фоне глобального экономического кризиса верится в такое с большим трудом. Это значит, что может наблюдаться повышенный спрос населения на те или иные продукты. Теоретически, население снова может начать выводить из банкоматов рубли, хотя это отдалённые прогнозы. По мнению экспертов, к концу года ситуация стабилизируется, а жители России снова начнут нести свои деньги в банки. Не стоит забывать о том, что есть все основания ожидать падения курса национальной валюты. Эксперты не устают повторять, что для нормального развития экономики нужно добиться стабильных 70 рублей за 1 доллар. В этом случае бюджетных денег хватит на обеспечение всех социальных потребностей страны, а нужды в дополнительной эмиссии не будет. Источники: 1, 2

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#экономика #рубль
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