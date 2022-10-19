Большинство владельцев никогда не будет задействовать этот сценарий

Известно, что основную прибыль от продажи графических чипов NVIDIA получает на серверном направлении. Специализированные видеокарты стоят на порядок дороже своих игровых коллег, при этом крупные компании раскупают их словно горячие пирожки. Сегодня именно на основе подобных графических чипов строятся облачные системы, позволяющие решать те или иные проблемы максимально быстро. Но и массовый сектор настольных видеокарт способен удивлять, ведь там есть мощнейшие инструменты, которые эффективно выполняют самые сложные рабочие задачи. Прежде всего речь идёт о флагманах, имеющих 24 Гб видеопамяти. До недавнего времени это была видеокарта GeForce RTX 3090, тогда как в октябре на полки магазинов поступила GeForce RTX 4090.

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Мы уже видели десятки различных тестов, убедившись в том, что в некоторых сценариях прогресс достигает двукратных показателей. Это наиболее очевидные направления, которые позволяют раскрыть именно игровой потенциал, тогда как некоторые технологии остаются в спящем режиме и не востребованы на рынке. Часть из них можно было бы расшевелить с помощью новых драйверов, ну а в результате можно увидеть довольно неожиданные результаты. Сегодня в сети появилось тестирование, проведённое разработчиком программы CapFrameX. Это популярный инструмент, который можно использовать для захвата изображения с экрана и преобразования его в видео в реальном времени. Автор тестирования использовал кодировку AV1, изучив стабильность кодирования с помощью нескольких видеокарт. Это: новая GeForce RTX 4090, старый флагман - GeForce RTX 3090, предтоп AMD Radeon RX 6800 XT, а также новая Intel Arc A770. Последняя как минимум в три раза дешевле нового флагмана NVIDIA, хотя точной цены нет, поскольку купить такую видеокарту крайне сложно.

Так вот, разработчика CapFrameX интересовала стабильность кодирования в разрешениях 4К и 8К. Для этого он воспользовался видеорядом с YouTube, который просматривался с помощью браузера Chrome. Словом, условия максимально приближены к реальным, ну а результаты разные. Как видите, все видеокарты кроме Radeon RX 6800 XT способны обеспечить в 4К стабильный фрамрейт около 60 кадров в секунду, а вот редкие явления в виде падений количества fps настораживают. Автор теста пишет, что визуально картинка кажется стабильной, но при использовании специального оборудования могут быть проблемы. Если видео кодируется, а после будет просмотрено в домашних условиях, то вы ничего не заметите, но падения фрамрейта не годятся для профессионалов.

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Но если в 4К ситуация оставалась относительно стабильной, то в 8К всё пошло под откос. Значения 1% и 0,2% процентиля настораживают, ведь даже GeForce RTX 4090 оказалась не способна удерживать стабильный фрамрейт на протяжение всего процесса. Показатели то и дело падают ниже 20 кадров в секунду, ну а Radeon RX 6800 XT и вовсе ползёт в хвосте. Использовать такой графический чип для кодирования видео в формате AV1 противопоказано. А вот с Intel Arc A770 происходят чудеса перевоплощения. Видеокарта не только удерживает 59.9 кадров в секунду по средним показателям, но и стабильно демонстрирует фрамрейт на уровне 45 fps. Причина в том, что Intel интегрировала аппаратное ускорение кодирования AV1 в собственный графический чип. Как мы уже писали выше, не исключено, что со временем NVIDIA с помощью драйвера улучшит показатели, ну а от AMD стоит ждать свершений уже в следующем поколении графических чипов. Всегда есть сценарии, где можно отыскать Ахиллесову пяту того или иного продукта. В данном случае большинство геймеров никогда ничего не заметит, но для профессионалов показатели критичны, ведь 8К набирает обороты и со временем станет новым стандартом видео.