Куда делись всеми любимые танки, и почему геймерам предложили уйти на европейские серверы? Давайте разбираться

Сегодня сотни международных компаний находятся под чрезвычайно высоким давлением США. В марте мы видели, как активно Белый дом склонял десятки крупных компаний к уходу из России, а после были введены санкции, препятствующие нормальной работе и получению стабильной прибыли. Несмотря на это довольно большое количество западных инвесторов продолжили работать в РФ, но пытаются привлекать к себе как можно меньше внимания. К счастью, спустя многие месяцы после введения санкций, европейцам и американцам уже не до построения демократии, ведь внутренние проблемы захлестнули Запад.

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Европейские страны решают проблемы энергетического сектора, тогда как в США наблюдается небывалая инфляция, сжигающая сбережения обычных граждан. Ну а началось всё с финансовой блокады, что поставило многих поставщиков в сложное положение. Так, заводить товар в Россию было можно, но вывести деньги на иностранные счета стало проблематично. Кто-то до сих пор раздумывает, а некоторые уже возвращаются. Ну а есть и такие, кто принял поспешное решение. Речь идёт об игровых студиях. Никто не мешал этим ребятам и дальше продавать свои игры, а сложности с оплатой можно было бы решить, но особенно активные решили покинуть рынок РФ даже несмотря на ощутимые потери.

Но одно дело, когда уходит какая-то там заморская Ubisoft или Blizzard, а совершенно другое получить удар под дых от своей Wargaming. Если подумать, что эта компания никогда не была белорусской, поскольку имела регистрацию на Кипре, с головным офисом в Минске. Многие наши читатели знают о том, что решение покинуть российский рынок было принято достаточно давно, после чего началась релокация сотрудников. Руководство пошло на вполне ожидаемый шаг, в результате которого управление российским сегментом было передано в руки студии из Питера Lesta Games. Именно они отвечали за продвижение кораблей, ну а танки достались им по наследству, ведь Wargaming перестала функционировать как юридическое лицо.

Вот только некоторым геймерам этого показалось мало. Послышались призывы к запрету танков в Украине, после чего было принято ещё одно решение, которое стало неожиданным. Так, всем геймерам российского сегмента предлагалось совершенно бесплатно перейти на европейские серверы. Ну а жителям Украины поставили перед фактом, ведь они потеряли возможность оплачивать премиум и совершать другие покупки оставаясь в российском сегменте. Горячие головы заговорили о начале конца танков, вот только ничего подобного не случилось.

13 октября World of Tanks и World of Warships больше не доступны на территории России и Беларуси, а вместо них геймеры получили «Мир танков» и «Мир кораблей». Одновременно с этим мобильная версия теперь называется Tanks Blitz. Павел Степанов, занимающий должность директора по продуктам, рассказал о том, что же случилось с аудиторией российского сегмента. По его словам, после миграции суточный онлайн всех трёх игр достигает 1.5 миллиона человек. Это 97% от тех показателей, которые фиксировались ещё несколько недель назад, а значит большая часть любителей танков и кораблей предпочла остаться. Что до ежемесячной аудитории, то пока она достигает 40 миллионов человек, но прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы.

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Время уйти на европейские серверы у геймеров ещё есть. Также всем танкистам предлагают свободный возврат, когда аккаунт может быть перенесён обратно. Сколько точно человек воспользовалось такой услугой, пока неясно, но тот факт, что подавляющее большинство предпочло остаться, говорит очень о многом. Особенно любопытна позиция жителей Украины. Как мы писали выше, они больше не смогут совершать платные транзакции на своём аккаунте, а всё было представлено таким образом, что этих людей фактически вынуждали уйти. Возможно, в будущем выйдет более расширенная статистика, позволяющая сделать больше выводов. Ну а пока танкисты снова рвутся в виртуальный бой.