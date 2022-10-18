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Купил и забыл – какую видеокарту взять экономному геймеру для монитора с разрешением 1080р
Зачем переплачивать за видеокарту, если у вас всё равно монитор с разрешением 1080р?
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Кто-то выбирает флагманы, тогда как другие предпочитают смотреть в сторону бюджетного сегмента. У каждого есть своя точка зрения, ведь некоторые могут себе позволить потратить на развлечения 100 000 рублей, тогда как большинство пытается экономить, с трудом укладываясь в 15 000 рублей. На самом деле правильных решений нет, а каждый имеет право выбора. Вот только не всегда этот выбор логичный, а значит остаётся место для манёвра, в результате чего можно получить больше потенциальной выгоды.

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Например, у вас дома монитор с разрешением 1080р. Скорее всего, так и есть ведь больше 80% всех геймеров работают с разрешением 1080р и меньше. Ну и зачем вам видеокарта за 60 000 рублей? Важно понимать, что вы просто не сможете оценить её преимущества, ведь разницы между 100 fps и 60 fps практически нет. Именно по этой причине мы рекомендуем владельцам мониторов с народным разрешением не переплачивать. Купить годную видеокарту, которая покажет максимальную производительность, можно в несколько раз дешевле, в чём мы сегодня и убедимся. Давайте выберем несколько графических чипов, каждый из которых подходит любителям компьютерных игр, ну а цены разнятся, ведь всегда можно сэкономить.

Самая быстрая видеокарта в нашем списке – это Radeon RX 6650 XT. Перед вами настоящий монстр, который способен не только выдавать ровный фрамрейт в 1080р, но и играючи справляется с разрешением 2К. Если перед вами будет очень жёсткая игра – просто включите технологию FSR. Масштабирование формируется не совсем идеально, но позволяет увеличить количество кадров в секунду там, где об этом невозможно было мечтать ещё несколько лет назад. Игр с поддержкой FSR очень много, а в итоге вы сможете ещё очень много лет не думать о необходимости апгрейда. Пожалуй, это самая лучшая видеокарта в категории «Купил, и забыл».

Вторую строчку занимает Radeon RX 6600. По быстродействию видеокарта уступает старшей модели, поэтому мы рекомендуем её для игр в 1080р. И всё же, в этом разрешении вы можете рассчитывать на ультимативные настройки качества, а значит ваши глаза скажут вам спасибо. Sapphire выпустила добротную модель, хотя небольшой энергоэффективный графический чип не нуждается в хорошем охлаждении. Система справляется с отводом тепла, а пользователь может быть спокоен, ведь ни о каких перегревах не может быть и речи.

Успешно конкурирует с указанным выше графическим чипом видеокарта GeForce RTX 3050. NVIDIA умеет использовать силу маркетинга, поэтому геймеры покупают эту видеокарту намного чаще, чем Radeon RX 6600. Если изучить тесты, то можно прийти к выводу, что это неверное решение, ведь последняя намного быстрее в реальных играх. Мы рекомендуем почаще обращаться к игровым бенчмаркам, поскольку хвалебные оды не дают никаких результатов.

GeForce GTX 1660 Super остаётся бестселлером на протяжение многих лет. Вначале эту видеокарту раскупали геймеры, после майнеры разгребли все складские запасы, а сегодня цена возвращается в норму. В начале 2022 года такая видеокарта стоила 60 000 рублей, а значит вы можете купить её в 3 раза дешевле тех несчастных, которые заплатили за неё такую внушительную сумму. GeForce GTX 1660 Super предлагает 6 Гб видеопамяти и будет служить вам много лет. В разрешении 1080р вы сможете забыть о проблемах в полупроводниковом секторе и даже жадности Дженсена Хуанга.

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В случае, если с деньгами напряжёнка, то можно попытаться сэкономить, выбрав GeForce GTX 1650. Эта видеокарта также предназначается для 1080р, но вам придётся смириться со средними настройками графики. Если вы привыкли к максималкам, то стоит задуматься, ну а нетребовательным геймерам GeForce GTX 1650 подойдёт. В конце концов, стоит такая видеокарта чуть дешевле 14 тысяч рублей, а значит через год можно купить что-то более новое и мощное. Зачем себя ставить в рамки и платить 30 тысяч, если через год за 20 тысяч вы получите такую же производительность? Ну а Palit традиционно экономит на системе охлаждения. Большой кулер здесь не требуется, но хотелось бы что-то получше. Увы, но за такую сумму это невозможно.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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