Эффективность GeForce RTX 4090 оказалась в 2 раза выше по сравнению с флагманом предыдущего поколения

Магазины по всеми миру фиксируют повышенный спрос на новый графический чип GeForce RTX 4090. Ситуация понемногу улучшается, а благодаря поставкам от партнёров NVIDIA удалось увеличить число предлагаемых моделей. В Европе начальная стоимость была выше 2000 долларов, поэтому ажиотажа нет, а вот в США, где геймеры могли купить новинку за 1600 долларов, сегодня сложно встретить что-то близкое к рекомендованной цене. Российские магазины не балуют зажиточных любителей компьютерных игр, предлагая заплатить за флагман 150 000 рублей и дороже. Нет никаких сомнений, что старт продаж GeForce RTX 4090 оказался успешным, хотя мы не знаем точных цифр. Мало ли, вдруг первая поставка по всему миру включала всего 20 000 видеокарт, а в этом случае нет ничего удивительного в том, что их раскупили так быстро. В любом случае эксперты уверяют, что новинка будет ещё долго пользоваться высоким спросом, ведь внутри графического чипа скрывается настоящий клад.

реклама

По данным экспертов, GeForce RTX 4090 оказалась весьма перспективной в деле взлома паролей. Именно так, как бы странно это не звучало. Сообщается, что новинка предлагает удвоение эффективности подбора комбинации по сравнению с GeForce RTX 3090. В качестве примера приводится несколько цифр, а для анализа мощности используется эталонный тест HashCat V.6.2.6. Принято считать, что он максимально точно рассчитывает время, необходимое для взлома того или иного пароля. Итак, если вы купите всего одну видеокарту и запустите её в режиме подбора паролей, то сможете взломать самый защищённый код за несколько дней. Стоит учитывать, что есть и некоторые ограничения, о которых стоит помнить.

Проще всего поддаются взлому 8-значные пароли. Эксперты уверяют, что сегодня таковых не меньше 32% от общей массы, а система исходит из максимального времени, которое потребуется на подбор всех 200 миллиардов комбинаций, включая буквы, цифры, специальные символы и заглавные литеры. Так вот, каждый владелец специализированного устройства для взлома, купивший GeForce RTX 4090, может подобрать ваш пароль без особых трудностей. Но всё становится куда интереснее, когда речь заходит об использовании сразу восьми таких видеокарт. Новинки оказались такими мощными, что хакерам потребуется всего 48 минут на подбор любого 8-значного пароля. Эксперты отмечают, что использования любого другого количества знаков ощутимо увеличит время, которое необходимо хакерам для взлома. И всё же, в этом году NVIDIA дала в руки злоумышленникам инструмент невероятной мощи, аналогов которого в свободной продаже не было. При этом купить его может любой желающий, а время больше не является ограничивающим фактором.

Противостояние между двумя силами выходит на новый уровень. Эксперты полагают, что появление на рынке высокопроизводительных инструментов для взлома может подстегнуть разработчиков программного обеспечения. Будут созданы новые алгоритмы, позволяющие повысить защищённость сайтов, увеличив сложность подбора пароля. Но если крупные корпорации на этом направлении предпринимают хотя бы какие-то действия, то с обычными пользователями всё очень плохо. Известно, что пароль «123456» стал самым популярным в интернете за 2021 год. Что любопытно, внутри программных алгоритмов, занимающихся подбором паролей, существует база данных из наиболее незащищённых паролей. Именно она используется для взлома, а только после в дело вступает сложная машина. Если вы всё ещё используете «qwerty» или любой популярный аналог, то взломать вас сможет хакер даже на видеокарте GeForce GT 1030.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Эксперты полагают, что хакеры вряд ли начнут взламывать обычных пользователей, используя ресурс GeForce RTX 4090. Вот только сегодня нет никакой нужны проникать в компьютер отдельно взятого человека, чтобы получить о нём исчерпывающие сведения. Мы регистрируемся на десятках сайтов, а достаточно заполучить крупную базу данных, и все ваши пароли и явки окажутся в руках мошенников. И вот здесь на помощь хакерам и может прийти мощь GeForce RTX 4090.