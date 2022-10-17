Можно купить боле дешёвый аналог нового Ryzen 9 7950X уже сегодня

Процессор Ryzen 9 7950X вышел уже две недели назад, но так и не добрался до российской розницы. Странно, продажи GeForce RTX 4090 в нескольких торговых сетях начались уже на следующий день после официального релиза по всему миру, а тут мы имеем дело с флагманским процессором, а результат нулевой. Судя по тем данным, что иногда прорываются в прессу, новое поколение AMD разочаровало потенциальных потребителей, и тому есть несколько причин.

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Прежде всего сами процессоры так и не подешевели, но это капля в море, ведь в 2020 году вы могли установить свой камень на недорогую материнскую плату, тогда как в 2022 году бюджетные платы на чипсете В550 стартуют с 200 евро. Но гениальные инженеры красной команды пошли ещё дальше, ведь альтернативы дорогостоящей оперативной памяти DDR5 просто нет. Выходит, что сборка на новом камне окажется жутко дорогой, а значит такое себе сможет позволить далеко не каждый энтузиаст. Что же, пока новинок нет, мы постараемся найти альтернативы, ну а каждый из указанных ниже процессоров даст возможность собрать не только менее дорогую, но и скоростную систему.

Самый очевидный вариант: берём Core i9-12900KF к нему материнскую плату за пару сотен долларов, ничего не разгоняем, а добиваем комплект оперативной памятью DDR4. В сети достаточно тестов, где Ryzen 9 7950X с большим трудом обходит флагман Intel текущего поколения. Нам кажется, что озвученная конфигурация позволит сэкономить не меньше 500 долларов, которые можно потратить на видеокарту. Ну или берите прокачанную материнскую плату, к ней систему охлаждения на воде, а в результате никакой экономии, но зато есть разгон, позволяющий даже обойти красный флагман в играх.

Core i9-12900F создан для тех, кто хочет оставаться в топовом сегменте, но не готов тратить деньги на разгон. Не стоит забывать, что оверклокинг сегодня превратился в настоящий спорт. Это дорогое удовольствие, которое не приносит реальной производительности, но вытряхнет из вашего кошелька все деньги. С Core i9-12900F думать о таких проблемах не приходится, а все деньги, которые удастся сэкономить, мы рекомендуем потратить на другие комплектующие. Это может быть видеокарта или скоростной твердотельный накопитель. В последнем случае вы сможете ощутить всю прелесть технологий во время запуска игр и перемещения между локациями.

Ryzen 9 5950X только на первый взгляд кажется неактуальным. 16-ядерный флагман ещё долго будет рабочей лошадкой, предлагая заоблачную производительность, достаточную для решения любых задач. В играх он уступает Ryzen 9 7950X, но это только в том случае, когда новинка вооружена самой дорогой материнской платой и DDR5-6000. Стоит посчитать, и вы убедитесь в том, что собрать компьютер на Ryzen 9 5950X не только дешевле, но и выгоднее. Ну а разницу в производительности можно компенсировать видеокартой. Для игр это даже лучше.

За 45 тысяч с Core i7-12700KF вы можете получить почти максимальный игровой уровень производительности на данный момент времени. Стоить такое удовольствие будет недёшево, ведь вам потребуется укомплектовать ваш компьютер по последнему слову. Если у вас есть деньги – почему бы и нет, в любом другом случае можно обойтись высокой тактовой частотой без использования оперативной памяти нового поколения. Вообще, даже новомодная DDR5-6000 пока не впечатляет. Похоже, никаких скачков производительности в ОЗУ уже не будет, а единственная надежда на выпуск моделей с низкими таймингами. Возможно, в будущем это позволит увидеть хотя бы какую-то впечатляющую разницу со старой DDR4.

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Core i7-12700F не только дешевле, но и выгоднее с точки зрения обычного геймера. Как мы уже писали выше, сегодня разгоном балуются единицы, а траты слишком высоки, чтобы считать оверклокинг полезным для обычного пользователя. Core i7-12700F способен раскрыть любую видеокарту, поэтому смотрится очень неплохо. Ну а разница с новыми камнями AMD текущего поколения в игровых дисциплинах отсутствует. Ну и зачем ждать появления Ryzen 7 7700Х, если уже вчера на полке лежал Core i7-12700F?