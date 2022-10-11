Мощный процессор стоит не так дорого, как может показаться

Многие геймеры ошибочно полагают, что игровой компьютер должен стоить под 100 000 рублей, поэтому откладывают покупку, превращаясь в вечных ждунов. Эти ребята годами смотрят прохождение игр на YouTube, критикуя каждое новое поколение видеокарт и процессоров. Эксперты отмечают, что стоимость полупроводниковой продукции будет расти, а на носу экономический кризис, который только усложнит ситуацию на рынке. Ожидать скидок от этих акул не приходится, а значит у нас патовая ситуация, когда зарабатывать гиганты станут меньше, а жизненный цикл компьютеров вырастет.

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Но если всё это только ожидается, сегодня многие геймеры находятся на распутье. Мы советуем не думать, ведь курс рубля снижается, а с ним теряется и покупательская способность. За последние дни цены на процессоры подросли на несколько процентов, тогда как во всём мире наблюдается обратная тенденция. Если у вас денег мало, то вы всегда можете сделать правильный выбор, ну а сэкономить удастся за счёт других комплектующих. Давайте изучим процессоры, которые не опустошат ваш кошелёк окончательно, но превратят компьютер в игровую станцию.

Если у вас нет требований по разгону, то оптимальным выбором для небогатых геймеров станет Core i3-12100F. Это современный 4-ядерный камень Intel, который способен вытянуть видеокарту уровня GeForce RTX 3050. На самом деле многие владельцы такого камня выбирают видеокарты попроще. В то же время, потенциал Core i3-12100F действительно впечатляет, ну а в обычных задачах вы и вовсе не почувствуете разницы с более дорогими 8-ядерными камнями. Сегодня стоимость Core i3-12100F стартует с 7590 рублей, а вместе с недорогой материнской платой у вас есть реальная возможность собрать неплохой компьютер для геймера.

У Ryzen 3 4100 есть сразу несколько уникальных черт, которые намекают на правильность выбора данного камня. Прежде всего он стоит всего 9990 рублей. Это чуть больше, чем просят за Core i3-12100F, вот только процессор AMD способен разгоняться, а купить к нему материнскую плату можно за сущие копейки. Core i3-12100F так не может, поэтому для разумных геймеров самое время взвесить все за и против. Решить все споры сможет видеокарта, а в итоге разница между процессорами окажется минимальной. Помните, что разгон не даст вам больше 5-7% к производительности, но влияет на стабильный фрамрейт. Особенно, если вы ещё и улучшаете тайминги оперативной памяти.

Ryzen 5 5600G – это настоящий клад для бедных геймеров. На первый взгляд кажется, что этот процессор намного дороже Core i3-12100F, вот только не всё так просто. Камень Intel поставляется без встроенной графики, тогда как интегрированный графический чип Ryzen 5 5600G позволит вам запускать даже современные игры. Увы, но требовательные новинки оставьте владельцам дискретных видеокарт. И всё же, если вам интересны танки и стрелялки, то переплачивать глупо, а экономия окажется намного выше, чем может показаться на первый взгляд.

Очень часто геймеры насмотрятся видео от блогеров в интернете, а после мечтают о заоблачно дорогом Alder Lake. На самом деле купить 6-ядерный камень на этой архитектуре может себе позволить каждый, ведь в продаже есть Core i5-12400. Как вы уже поняли, даже скромный 4-ядерный процессор способен запускать все стандартные приложения без тормозов, поэтому 6-ядерный камень справляется с подобной задачей ещё лучше. Что до игр, то производительность здесь выше, а при наличии необходимых средств можно себе позволить видеокарту помощнее. Это уже вам решать, ну а главную задачу по сборке недорогой системы Core i5-12400 решает в полной мере, ведь содержит пусть и не быструю, но интегрированную графику.

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Если вы скопили чуть больше денег, то купите Ryzen 5 5600X. Этот процессор будет ещё много лет оставаться актуальным, а компьютеры на его основе легко справляться с любыми задачами. Вам не потребуется дорогая материнская плата, тем более, что даже продукты на чипсете В450 неплохи в разгоне. В перспективе Ryzen 5 5600X можно заменить на что-то более мощное. Ну а многие геймеры делают апгрейд с помощью этого камня. Например, у вас трудился компьютер на базе Ryzen 5 1600, а значит небольшая инвестиция превратит вашу систему в современную всего за 16 000 рублей.