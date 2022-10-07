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Названы лауреаты Нобелевской премии мира – кто и за какие заслуги получил «Нобеля» в 2022 году
Хорошо уже то, что премию не получил Навальный
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Когда в начале 90-х годов во всех странах СНГ появились американские церкви, люди просто удивлённо качали головами. Постепенно число прихожан росло, а выгоды от нахождения в числе верующих новомодных церквей казались всё очевиднее. Постоянным и наиболее активным членам выдавали кредиты, помогали строить бизнес, а также оказывали юридическую поддержку. Лишь небольшая часть прихожан осознавала, что они посещают секту, ведь проповедники постоянно говорили об Иисусе, опираясь на христианские ценности. Постепенно начали появляться центры для подростков и детей, где умудрённые жизненным опытом женщины и мужчины совершенно ненавязчиво рассказывали юным прихожанам о том, на чьей стороне правда, и кто несёт истинную демократию в наш грешный мир.

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С большим опозданием стало ясно, что это мощнейшие инструменты, благодаря которым американские элиты добиваются поставленных целей. Процесс занимал десятилетия, но оказался намного эффективнее, чем любая революция. На самом деле вначале нужно подготовить общество к изменениям, а лидерами протестного движения становятся посетители сект и детских центров. Они лояльны к США и очень часто занимают высокие руководящие должности, что позволяет влиять на мнение большинства. В России слишком долго игнорировали опасность американских некоммерческих организаций. Вы себе можете представить, чтобы в штате Техас действовала сеть школ, где местным жителям указывали на недостатки западной культуры, намекая на то, что было бы неплохо уже отделиться от США? Вопрос риторический, поскольку в Америке работа таких центров тут же приравнивается к действию террористических организаций, тогда как в любой точке мира – это посланники истинной демократии.

Всё это не значит, что нужно разрывать контакты со всеми зарубежными структурами, но проверять каждый такой центр стоило бы много лет назад. Сегодня была вручена Нобелевская премия мира. Из хороших новостей: Тихановская и Навальный в списке победителей не значатся, но в последние годы стало хорошей традицией выдавать награду тем, кто выступает против тоталитарных режимов и готов биться за демократию до последнего дыхания. Как вы уже поняли, лауреатов выбирают в Белом доме, поэтому нет ничего удивительного в том, что премия мира превратилась в политический шантаж. Так вот, в 2022 году почётную награду разделили:

  • Алесь Беляцкий, который уже многие годы принимает активное участие в оппозиционной борьбе в Беларуси. Весьма скользкий тип, который не гнушается брать деньги у американцев и стремится открыть двери своей страны для НАТО.
  • Международное историко-просветительское общество «Мемориал» начинало за здравие, а окончило за упокой. Мы не будем углубляться в проблему, но руководство пошло неверным путём, получая средства от иностранных фондов и даже правительственных организаций, неоднократно замешанных в финансировании цветных революций.
  • Украинский Центр гражданских свобод отличился во время проведения спецоперации, переключившись на массовое создание фейков, от которых даже у западных политиков со временем начала развиваться аллергия.

Вся троица занимает активную русофобскую позицию, что и позволяет руководству и членам получать щедрые подачки от дядюшки Сэма. В официальном заявлении жури сказано, что именно эти организации стоят на защите гражданского населения собственных стран. В качестве основных критериев деятельности указанных выше центров и объединений называется планомерная критика действующих властей, а также отстаивание прав и свобод несмотря на позицию правящих элит. Украинский Центр гражданских свобод немного не вписывается в эти параметры, но для одного из самых успешных центров генерации фейков нашли нужные слова.

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По мнению жюри, вся троица стоит на страже демократии, поэтому нуждается в высокой оценке своей деятельности. Мы рекомендуем вам перейти по ссылке, где указаны все лауреаты Нобелевской премии мира. Если у вас есть время, изучите кому и за что её давали. Вы удивитесь, но парни из США уже давно управляют процессом. А вы думали, что это случилось буквально вчера?

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#политика #нобелевская премия
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