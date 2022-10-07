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Какую видеокарту купить, если вы нашли кошелёк со 100 000р – 5 GPU для зажиточных геймеров
Что сложнее: найти 100 000 или правильно их потратить? Давайте разбираться
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Представьте себе следующую ситуацию: вы идёте по улице и находите кошелёк. К вашему изумлению, внутри преспокойно лежат 20 купюр по 5000 рублей, что даёт вам в сумме 100 000 рубликов. Можно попробовать поискать владельца, вот только внутри нет никаких опознавательных знаков. Поскольку рядом никого нет, а уже смеркается, вы решили взять деньги себе. По пути домой вы уже раздумываете о том, что же купить себе любимому, как вдруг понимаете, что у вас на компьютере трудится старая и жутко медленная видеокарта GeForce GTX 1060. Согласитесь, что владельцу 100 тысяч рублей негоже прозябать с такой убогой видеокартой.

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Выход найден, завтра же отправляемся в магазин, где есть отличный выбор подходящих моделей. А почему завтра? Ведь можно подумать о том, что лучше взять прямо сейчас, ну а если кошелька с нужной суммой нигде нет, то придётся тратить свои, но это уже детали. Итак, в данном материале мы подумаем над тем, что купить зажиточную геймеру с бюджетом в 100 000 рублей.

Если вам кажется, что нужно хватать флагман, то мы вас немного расстроим, ведь GeForce RTX 3090 в нашу сумму не умещается, поскольку стоит больше 100 000 рублей. Можно попытаться найти кошелёк плотнее, но мы пойдём другим путём: берите GeForce RTX 3080 Ti. Это отличная видеокарта, которая может запускать игры даже в 4К на самых высоких разрешениях. Главное убедиться, что у вас есть монитор с 4К, а иначе такая покупка будет бесцельно висеть у вас в компьютере, а вы не сможете оценить все прелести сверхвысокого разрешения. Ну или можно наблюдать 500 кадров в секунду в онлайн-шутерах.

А вы уже подумали о том, что ваш старый компьютер не потянет дорогую мощную видеокарту? Самое время, ведь вам придётся где-то взять блок на 850 Вт и больше. Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, то купите видеокарту Radeon RX 6800 XT, а оставшихся денег хватит на хороший блок питания. При этом вы получите внушительную производительность и сможете также легко гонять игры в 4К. PowerColor предлагает неплохую систему охлаждения, а сама видеокарта вооружена 16 Гб видеопамяти. Запаса прочности хватит надолго, о фанаты красного лагеря ещё долго будут искать в Radeon RX 6800 XT нераскрытый потенциал. Кто знает, может быть у них что-то и получится.

Но бывает и так, что вы готовы потратиться на мощную видеокарту, а у вас установлено 8 Гб оперативной памяти и старый блок питания на 550 Вт. Если всё так плачевно, то придётся выделить часть денег на остальные комплектующие. Скорее всего, если вы не будете расточительны, то вам хватит на GeForce RTX 3070 Ti. В случае полной замены компьютера придётся брать другую видеокарту, ну а везунчики могут спать спокойно, ведь данная модель не только может похвастать высокой мощностью, но и будет также хороша на протяжение многих лет. Gigabyte установила довольно внушительную систему охлаждения, которая выделяется в лучшую сторону на фоне конкурентов.

Увы, но бывает и так, что вместе с видеокартой придётся обновить добрую часть компьютера. Если это ваш случай, то денег с трудом хватит на Radeon RX 6700 XT. Это довольно неплохая видеокарта, но о быстродействии указанных выше графических чипов можно и не мечтать. Среди сильных сторон можно выделить наличие 12 Гб видеопамяти и довольно низкое потребление энергии. Это значит, что можно сэкономить на блоке питания, ну а всё остальное подбирайте по вкусу. Самое главное не перестараться, ведь в кошельке было всего 100 000 рублей.

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Как альтернативу можем предложить GeForce RTX 3060 Ti. Стоит такая видеокарту чуть меньше 40 тысяч рублей, а значит на комплект из процессора, материнской платы и оперативной памяти должно хватить. В случае, если вы решили обновить весь компьютер, то 100 000 вам не хватит. Ну или тогда придётся страдать без видеокарты. Но здесь уже выбирайте сами. Мы свои рекомендации дали, а значит дело за малым: отыскать злосчастный кошелёк со 100 000 рублей. Удачи!

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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