Оценка проводится на основе анализа используемых реактивных боеприпасов

Война не может обходиться без героев своего времени. Рассказы о мужестве бойцов и продвинутом оружии позволяют увеличить эффективность армии, ведь высокий боевой дух творит чудеса. Во время Второй мировой войны Германия стоила вундерваффе – супероружие, которое было призвано внушать благоговейный ужас противнику и радостный трепет немецким солдатам. В пример можно привести гигантскую пушку Дора, которая имела калибр 807 мм и передвигалась исключительно по железнодорожным путям. В современных войнах не принято демонстрировать свои лучшие разработки. Причин здесь несколько. Во-первых, ваше оружие может оказаться не таким эффективным, как пишут в прессе, а значит потенциальный противник будет в плюсе. Во-вторых, незачем раньше времени раскрывать все карты, ведь это даст в руки потенциального противника ценные сведения. Именно поэтому американские F-35 летают в окружении эскадрильи истребителей, а российские Су-57 крайне редко поднимаются в воздух.

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Вот и получается, что приходится превозносить то, что уже есть на фронте. В рамках конфликта между Украиной и Россией наибольшую известность получила американская система HIMARS. Несколько дней назад мы писали о том, что украинское командование крайне низко отзывается о поражающих характеристиках супероружия, поскольку эффективность его против живой силы и бронированной техники крайне мала. Почитайте об этом в нашем материале, а мы изучим другие аспекты указанной выше системы. Прежде всего стоит отметить, что в отличие от российских систем, HIMARS представляет собой довольно примитивную пусковую установку, тогда как все основные фишки скрываются в используемых снарядах. На первых этапах это были неуправляемые боеголовки с невысокой дальностью полёта, но уже в середине 2000-х годов на вооружении США появились управляемые ракеты семейства Guided MLRS (GMLRS).

Известно, что всего украинская сторона получила 16 установок HIMARS, но совершенно неясно, сколько сегодня находится в рабочем состоянии. Проблема в том, что после определённого количества выстрелов система требует технического обслуживания, а для российских беспилотников и зенитчиков HIMARS давно стала одной из ключевых целей. При этом до недавнего времени было известно о передаче ракет, с дальностью полёта не выше 70 километров, тогда как на вооружении стран НАТО находятся и более внушительные комплексы, поражающие цели на расстоянии до 300 километров. О поставках подобных снарядов в Украину ничего не известно, так же, как и о применении их в режиме реального боя. Первое время HIMARS использовались для поражения военных целей армии РФ. Специалисты отмечают, что благодаря активной поддержке со стороны США, украинская сторона имеет возможность наносить высокоточные удары. Вот только количество установок настолько мало, что не может нанести ощутимого вреда российским войскам. Американцы обещают дать ещё 4 единицы HIMARS, но сроки размыты.

При этом находящиеся на вооружении ракеты продемонстрировали низкую эффективность по военным целям. Ярким примером стал Антоновский мост, который уже несколько месяцев подвергается регулярным обстрелам. Иногда ввод в строй моста производится за несколько часов после повреждения полотна. Не помогают и немецкие ракеты типа AT2. Они начинены противотанковыми минами, но эффективность этого элемента была оценена ещё ниже. А вот начинённые вольфрамовыми поражающими элементами ракеты оказались крайне эффективны против гражданских объектов и инфраструктуры. Вы можете почитать о регулярных прилётах в Херсон, а также некоторые другие города, где в ходе разрывов часто фиксируются части реактивных снарядов стран НАТО.

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Военные эксперты отмечают, что на сегодня достаточно информации для понимания общей эффективности HIMARS. Как выяснилось, небольшое количество подобных систем не способно нанести потенциальному противнику вред, но отлично подходит в качестве оружия террора мирных жителей. Дальнобойные ракеты украинской стороной не использовались, поэтому оценить их перспективы невозможно. Однако специалисты полагают, что отечественные системы ПВО способны эффективно бороться против самых современных американских ракет. Ну и важно понимать, что подобное вооружение окажется слепо без спутников стран НАТО, а значит хвалёная точность – это одно из самых уязвимых мест системы HIMARS.