Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Самая большая биржа криптовалют на планете была взломана – хакеры украли с Binance $544 миллиона
Вывести с платформы хакерам удалось только 100 миллионов долларов
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Вне зависимости от того, каким образом вы планируете зарабатывать деньги, интернет открывает перед вами сотни различных возможностей. Никто не сказал, что хотя бы одну из них вам удастся реализовать, но количество успешных проектов растёт, а одним из самых перспективных считается сектор криптовалют. За последние месяцы число разработчиков здесь ощутимо поубавилось, поскольку на фоне падающего спроса инвестиции снижаются, но рынок цикличен, а значит через год или два нас ждёт очередной всплеск. Это не значит, что мы увидим те же проекты, но под новым соусом. На самом деле технологии стремительно меняются, поэтому в перспективе можно ожидать появления всё новых способов реализации идеи блокчейна.

реклама

Вот только пока одни команды трудятся над улучшением существующих технологий, другие активно взламывают всё это, пытаясь отыскать уязвимые места. Так называемые белые хакеры помогают корпорациям развиваться, получая вознаграждение за свои усилия, тогда как любители быстрой наживы предпочитают взять всю сумму. Сообщается, что за первые 9 месяцев 2022 года хакеры умудрились украсть криптовалюты на 2.3 миллиарда долларов. Это настоящий рекорд, ведь ещё никогда злоумышленники не были так активны. При этом наиболее опасным для инвестирования остаётся DeFi-сектор, на который пришлось 98.8% от всех потерянных монет. Централизованные биржи на фоне этого кажутся титанами, решиться на взлом которых способны только сумасшедшие хакеры. И правда, зачем так рисковать и напрягаться, если есть более простые и безопасные способы? Похоже, не всегда эти ребята выбирают лёгкие пути.

Как стало известно, самая крупная биржа Binance была взломана, в ходе чего хакерам удалось украсть криптовалюты из блокчейна BNB Chain на невероятную сумму в 544 миллиона долларов. В частности, атаке подвергся мост BSC Token Hub, который и стал уязвимым местом в цепочке. Напомним, блокчейн-мосты созданы для того, чтобы можно было осуществлять безопасные и быстрые переводы между различными сетями, включая другие биржи с использованием разных криптовалют. Судя по всему, хакеры действовали стремительно и отлично знали о существующей уязвимости. В таких случаях следов не остаётся, а подготовка занимает долгие недели. В итоге несмотря на быструю реакцию специалистов Binance, злоумышленникам удалось вывести 100-110 миллионов долларов в неизвестном направлении. Небольшую часть удалось заблокировать с помощью партнёров (около 7 миллионов), тогда как основная часть заморожена на внутреннем блокчейне BNB Chain. Это значит, что потери не такие огромные, как могли быть, но проблема оказалась намного значительнее, чем сообщалось ранее.

Всё дело в том, что хакеры обнаружили уязвимость блокчейна BNB Chain, что и позволило нарисовать новых токенов больше чем на полумиллиарда долларов. Глава Binance подтвердил указанную выше информацию. По словам Чанпэна Чжао, деньги держателей криптовалюты не пострадали, а команда разбирается с проблемой. 432 миллиона заморожены и будут сожжены, поскольку являются несанкционированными в общей сети. А вот 100 миллионов уже переведены в другие криптовалюты. Вернуть их не получится, а значит биржа вынуждена будет констатировать потерю средств. Дело в том, что украденные 100 миллионов в BNB в любом случае вернутся в сеть, где их нужно будет сжечь, ну а поскольку хакеры уже растворились в мировой паутине, то и платить за всё придётся дядюшке Чжао.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На момент написания данного материала вышло обновление кода, в результате которого все бреши были закрыты. На самом деле создать идеальное программное обеспечение невозможно, поэтому нет ничего удивительного в том, что взломы продолжатся. В данном случае удивительно то, что удару подвиглась настолько мощная структура, хотя хакеры всё же не смогли вывести основную часть денег. Иногда злоумышленники возвращают основную часть средств, а руководство платформы вынуждено идти на соглашение. В таком случае 10-20% остаются навсегда потеряны, но владельцы сети и сами хакеры остаются довольны. Первые фиксируют минимальные потери, ну а вторые избавляются от преследования, переходя в ранг белых хакеров. Неясно, захотят ли на этот раз злоумышленники вернуть Binance деньги в обмен на часть средств и гарантии безопасности.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #хакеры #binance
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Киты скупают Биткоины, майнеры перешли к накоплению, а аналитики ожидают бычьего ралли криптовалют
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
Виталик Бутерин рассказал о перспективах Эфира и криптовалют в новом интервью Bankless Shows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
23
Есть ли смысл владельцам Ryzen 5 5600X переходить на новый Ryzen 5 7600X – обзор и игровые тесты
37
Киты скупают Биткоины, майнеры перешли к накоплению, а аналитики ожидают бычьего ралли криптовалют
5
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
5
Видеокарты NVIDIA сильно подорожают – выбираем 6 выгодных геймерских GPU пока не началось
19
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
48
Танкисты из РФ активно используют кустарные способы защиты для повышения выживаемости техники
11
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
5
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
6
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европы
2
Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
5
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
27
Не все видеокарты одинаково хороши – как бренды заставляют нас переплачивать за воздух до 40% цены
4
NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
13
Легендарные УАЗ «Буханка» оказались недостаточно российскими
5
В рекомендованных системных требованиях ремейка Dead Space прописались GeForce RTX 2070 и Core i5-11600K
4
Новый OPPO A17: Основные функции и характеристики смартфона
+
Первые тесты GeForce RTX 4080@16 Гб показали огромный отрыв от GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark
10
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ оказалась примерно до 30% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark
1
FSP представила обновлённые серии БП ATX 3.0 с коннекторами PCIe Gen5 для новейших видеокарт
1

Популярные статьи

Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
48
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
247
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
9
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
21
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
12
Главные игры первой половины октября 2022 года
15
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
9
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
9
Игры для фанатов "Дома Дракона"
2

Сейчас обсуждают

Ядрило
13:09
«Раздувание» ядерной угрозы - ещё как разрядит, но тебе далбаебу этого не понять. Как погода в Лос-Анджелесе?
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Alex-IT
13:09
Машина имеет кран и может заряжать платформу, как и сама платформа. Эта функция у них дублируется.
Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
Ядрило
13:07
Борис Николаевич только пил и тем самым вредил своему здоровью и стране. А реформы уничтожающие РФ проводили Гайдар и Чубайс.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Adam Smith
13:07
идиот, ты прочитал что я тебе выше написал, все причины и следствия, методички про борьку алкаша втирай детишкам на детской площадке. когда ты всосешь мой пост выше, то свалятся с очей розовые окуляры...
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
BinguPlus
13:07
Если вы поиграете в игры, о которых говорится в статье, то определенно найдете общие с произведениями Мартина черты, тем более, что в самих абзацах на этих обших чертах делается акцент. Игра не обязат...
Игры для фанатов "Дома Дракона"
Александр Пономарев
13:03
ты еще расскажи, что даже если в будущем любая карта будет лучи тянуть на ура, ты их будешь принципиально выключать? лол
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
fylval
13:03
Правильно! Запад загнивает! И скоро может дойти до нашей консистенции.
США разрушает рынок полупроводников – продажи ПК падают, AMD потеряла $1 млрд, а будущее туманно
rikki_tikki
13:01
Борис Николаевич провел колоссальные реформы превратив государственную социлистическую экономику в капиталистическую. В СССР де факто не было даже права собственности граждан. Всё пришлось строить с н...
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
swr5
13:01
Самое гадкое в установщике винды то, что невозможно выбрать самостоятельно куда будет установлен загрузочный раздел. Если уже на другом диске есть EFI раздел, то новая винда обязательно сама туда и пр...
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
Эовейн Триада
12:58
Будто статья 10 летней давности, сейчас это всё не проблема. Телефоны стали лучше, проблем нет, от Samsung Galaxy S21 кайфую.
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем