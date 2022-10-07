Вывести с платформы хакерам удалось только 100 миллионов долларов

Вне зависимости от того, каким образом вы планируете зарабатывать деньги, интернет открывает перед вами сотни различных возможностей. Никто не сказал, что хотя бы одну из них вам удастся реализовать, но количество успешных проектов растёт, а одним из самых перспективных считается сектор криптовалют. За последние месяцы число разработчиков здесь ощутимо поубавилось, поскольку на фоне падающего спроса инвестиции снижаются, но рынок цикличен, а значит через год или два нас ждёт очередной всплеск. Это не значит, что мы увидим те же проекты, но под новым соусом. На самом деле технологии стремительно меняются, поэтому в перспективе можно ожидать появления всё новых способов реализации идеи блокчейна.

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Вот только пока одни команды трудятся над улучшением существующих технологий, другие активно взламывают всё это, пытаясь отыскать уязвимые места. Так называемые белые хакеры помогают корпорациям развиваться, получая вознаграждение за свои усилия, тогда как любители быстрой наживы предпочитают взять всю сумму. Сообщается, что за первые 9 месяцев 2022 года хакеры умудрились украсть криптовалюты на 2.3 миллиарда долларов. Это настоящий рекорд, ведь ещё никогда злоумышленники не были так активны. При этом наиболее опасным для инвестирования остаётся DeFi-сектор, на который пришлось 98.8% от всех потерянных монет. Централизованные биржи на фоне этого кажутся титанами, решиться на взлом которых способны только сумасшедшие хакеры. И правда, зачем так рисковать и напрягаться, если есть более простые и безопасные способы? Похоже, не всегда эти ребята выбирают лёгкие пути.

Как стало известно, самая крупная биржа Binance была взломана, в ходе чего хакерам удалось украсть криптовалюты из блокчейна BNB Chain на невероятную сумму в 544 миллиона долларов. В частности, атаке подвергся мост BSC Token Hub, который и стал уязвимым местом в цепочке. Напомним, блокчейн-мосты созданы для того, чтобы можно было осуществлять безопасные и быстрые переводы между различными сетями, включая другие биржи с использованием разных криптовалют. Судя по всему, хакеры действовали стремительно и отлично знали о существующей уязвимости. В таких случаях следов не остаётся, а подготовка занимает долгие недели. В итоге несмотря на быструю реакцию специалистов Binance, злоумышленникам удалось вывести 100-110 миллионов долларов в неизвестном направлении. Небольшую часть удалось заблокировать с помощью партнёров (около 7 миллионов), тогда как основная часть заморожена на внутреннем блокчейне BNB Chain. Это значит, что потери не такие огромные, как могли быть, но проблема оказалась намного значительнее, чем сообщалось ранее.

Всё дело в том, что хакеры обнаружили уязвимость блокчейна BNB Chain, что и позволило нарисовать новых токенов больше чем на полумиллиарда долларов. Глава Binance подтвердил указанную выше информацию. По словам Чанпэна Чжао, деньги держателей криптовалюты не пострадали, а команда разбирается с проблемой. 432 миллиона заморожены и будут сожжены, поскольку являются несанкционированными в общей сети. А вот 100 миллионов уже переведены в другие криптовалюты. Вернуть их не получится, а значит биржа вынуждена будет констатировать потерю средств. Дело в том, что украденные 100 миллионов в BNB в любом случае вернутся в сеть, где их нужно будет сжечь, ну а поскольку хакеры уже растворились в мировой паутине, то и платить за всё придётся дядюшке Чжао.

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На момент написания данного материала вышло обновление кода, в результате которого все бреши были закрыты. На самом деле создать идеальное программное обеспечение невозможно, поэтому нет ничего удивительного в том, что взломы продолжатся. В данном случае удивительно то, что удару подвиглась настолько мощная структура, хотя хакеры всё же не смогли вывести основную часть денег. Иногда злоумышленники возвращают основную часть средств, а руководство платформы вынуждено идти на соглашение. В таком случае 10-20% остаются навсегда потеряны, но владельцы сети и сами хакеры остаются довольны. Первые фиксируют минимальные потери, ну а вторые избавляются от преследования, переходя в ранг белых хакеров. Неясно, захотят ли на этот раз злоумышленники вернуть Binance деньги в обмен на часть средств и гарантии безопасности.