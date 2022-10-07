Аналитики фиксируют падение спроса, а санкции и политическое давление грозит миллиардными потерями для крупных корпораций

Обычные люди не хотят интересоваться сложными политическими играми, которые ведут лидеры ведущих стран мира. Возможно, если бы американцы знали, в какую экономическую пропасть толкает планету администрация действующего президента, то уже давно прогнали бы прочь сонного Джо. На самом деле нужно разогнать большую часть сената, состоящую из воинствующих элит, многие из которых не стесняясь призывают к мировой войне. Неясно, осознают ли эти люди последствия своих слов, во только результаты подобных заявлений уже стали проблемой для нашей планеты. Прежде всего стоит напомнить, что США вводит постоянные ограничения на поставки полупроводников в те или иные страны. Рынок должен быть свободным, вот только Россия находится под санкциями 7 месяцев, тогда как Иран выживает десятилетиями.

реклама

Довольно мрачная ситуация развивается в отношение торговых связей с Китаем. Ввозные пошлины уже привели к масштабному подорожанию электроники по всему миру, но всё это до недавнего времени затронуло только обычных покупателей. Мы с вами платим больше за привычные товары, тогда как главы корпораций купаются в богатствах, надеясь на то, что так будет продолжаться вечно. Судя по последним данным, не будет. Мир раздирают слухи о надвигающемся глобальном вооружённом конфликте, а экономика Европы уже находится в шаге от рецессии. Уже совсем скоро вступит в силу запрет, в рамках которого AMD, NVIDIA и другим компаниями будет запрещено поставлять в Китай высокопроизводительные чипы для создания облачных систем и нейросетей. Обе стороны пытаются отгрузить как можно больше, но в итоге правила вступят в силу, а больше всех пострадает NVIDIA. А между тем до недавнего времени китайские компании занимали второе место после американских по заказам высокотехнологичной продукции.

Учтите, что всё только начинается, а полупроводниковую отрасль уже штормит. На носу отчёты по третьему кварталу, которые должны опубликовать технологические гиганты. Что же, Samsung предупреждает, что финансовая прибыль сократится на 32%, а AMD и вовсе недосчитается 1.1 миллиарда долларов прибыли. На самом деле это только начало, а компании поменьше уже сталкиваются с низким спросом. Покупатели значительно снизили свои аппетиты, а налицо снижение продаж основной полупроводниковой продукции. Это и графические чипы, и процессоры, и бытовая техника. Но куда более суровый удар придётся по производителям смартфонов. Сегодня Apple всё ещё витает в облаках, наращивая темпы, но уже завтра может оказаться, что даже в США желающих купить яблочный телефон не так уж и много.

Акции крупных компаний уже перешли к снижению, но пока единственным гигантом, который демонстрирует отличные показатели, оказался тайваньский контрактный производитель чипов TSMC. Рост выручки за 3 квартал составил 48%, а доходы достигли 19.4 миллиарда долларов. Аналитики не исключают, что 4 квартал для TSMC также окажется рекордным за счёт отгрузки большого количества заказов для AMD и NVIDIA, а вот дальше перспективы роста отсутствуют. Сообщается, что многие компании, выпускающие конечные товары, снижают заказы на чипы, либо полностью отказываются от них, предпочитая полагаться на складские запасы. Дефицит полупроводников остался в прошлом, а сегодня можно говорить о перепроизводстве, когда конечным потребителям просто не нужно столько техники и электроники. В 2021 году высокий спрос поддерживали майнеры, но сегодня мы видим не только снижение покупательской способности, но и резкое удорожание целого ряда товаров.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вполне возможно, что производители попытаются выйти из кризиса за счёт повышения цен. Насколько такая тактика окажется успешной, можно будет судить по итогам первой половины 2023 года. Пока же США продолжают оказывать политическое давление на союзников. Принятые решения обернутся миллиардными потерями для европейских и азиатских производителей. Заменить высокопроизводительные чипы ни в РФ, ни в Китае пока нечем. Очевидно, что это ударит по развитию некоторых технологий, но готовы ли американские компании нести миллиардные потери, а в перспективе лишиться рынка из-за прихоти политиков, большой вопрос. Аналитики констатируют, что руководство технологических гигантов готовит сотрудников к затяжному кризису. Насколько он будет долгим зависит исключительно от политической стабильности, ведь на этот раз санкции зашли слишком далеко. Каналы поставок уничтожены, а Европа находится в шаге от энергетического коллапса. Источник.