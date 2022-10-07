Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
США разрушает рынок полупроводников – продажи ПК падают, AMD потеряла $1 млрд, а будущее туманно
Аналитики фиксируют падение спроса, а санкции и политическое давление грозит миллиардными потерями для крупных корпораций
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Обычные люди не хотят интересоваться сложными политическими играми, которые ведут лидеры ведущих стран мира. Возможно, если бы американцы знали, в какую экономическую пропасть толкает планету администрация действующего президента, то уже давно прогнали бы прочь сонного Джо. На самом деле нужно разогнать большую часть сената, состоящую из воинствующих элит, многие из которых не стесняясь призывают к мировой войне. Неясно, осознают ли эти люди последствия своих слов, во только результаты подобных заявлений уже стали проблемой для нашей планеты. Прежде всего стоит напомнить, что США вводит постоянные ограничения на поставки полупроводников в те или иные страны. Рынок должен быть свободным, вот только Россия находится под санкциями 7 месяцев, тогда как Иран выживает десятилетиями.

реклама

Довольно мрачная ситуация развивается в отношение торговых связей с Китаем. Ввозные пошлины уже привели к масштабному подорожанию электроники по всему миру, но всё это до недавнего времени затронуло только обычных покупателей. Мы с вами платим больше за привычные товары, тогда как главы корпораций купаются в богатствах, надеясь на то, что так будет продолжаться вечно. Судя по последним данным, не будет. Мир раздирают слухи о надвигающемся глобальном вооружённом конфликте, а экономика Европы уже находится в шаге от рецессии. Уже совсем скоро вступит в силу запрет, в рамках которого AMD, NVIDIA и другим компаниями будет запрещено поставлять в Китай высокопроизводительные чипы для создания облачных систем и нейросетей. Обе стороны пытаются отгрузить как можно больше, но в итоге правила вступят в силу, а больше всех пострадает NVIDIA. А между тем до недавнего времени китайские компании занимали второе место после американских по заказам высокотехнологичной продукции.

Учтите, что всё только начинается, а полупроводниковую отрасль уже штормит. На носу отчёты по третьему кварталу, которые должны опубликовать технологические гиганты. Что же, Samsung предупреждает, что финансовая прибыль сократится на 32%, а AMD и вовсе недосчитается 1.1 миллиарда долларов прибыли. На самом деле это только начало, а компании поменьше уже сталкиваются с низким спросом. Покупатели значительно снизили свои аппетиты, а налицо снижение продаж основной полупроводниковой продукции. Это и графические чипы, и процессоры, и бытовая техника. Но куда более суровый удар придётся по производителям смартфонов. Сегодня Apple всё ещё витает в облаках, наращивая темпы, но уже завтра может оказаться, что даже в США желающих купить яблочный телефон не так уж и много.

Акции крупных компаний уже перешли к снижению, но пока единственным гигантом, который демонстрирует отличные показатели, оказался тайваньский контрактный производитель чипов TSMC. Рост выручки за 3 квартал составил 48%, а доходы достигли 19.4 миллиарда долларов. Аналитики не исключают, что 4 квартал для TSMC также окажется рекордным за счёт отгрузки большого количества заказов для AMD и NVIDIA, а вот дальше перспективы роста отсутствуют. Сообщается, что многие компании, выпускающие конечные товары, снижают заказы на чипы, либо полностью отказываются от них, предпочитая полагаться на складские запасы. Дефицит полупроводников остался в прошлом, а сегодня можно говорить о перепроизводстве, когда конечным потребителям просто не нужно столько техники и электроники. В 2021 году высокий спрос поддерживали майнеры, но сегодня мы видим не только снижение покупательской способности, но и резкое удорожание целого ряда товаров.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вполне возможно, что производители попытаются выйти из кризиса за счёт повышения цен. Насколько такая тактика окажется успешной, можно будет судить по итогам первой половины 2023 года. Пока же США продолжают оказывать политическое давление на союзников. Принятые решения обернутся миллиардными потерями для европейских и азиатских производителей. Заменить высокопроизводительные чипы ни в РФ, ни в Китае пока нечем. Очевидно, что это ударит по развитию некоторых технологий, но готовы ли американские компании нести миллиардные потери, а в перспективе лишиться рынка из-за прихоти политиков, большой вопрос. Аналитики констатируют, что руководство технологических гигантов готовит сотрудников к затяжному кризису. Насколько он будет долгим зависит исключительно от политической стабильности, ведь на этот раз санкции зашли слишком далеко. Каналы поставок уничтожены, а Европа находится в шаге от энергетического коллапса. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники #санкции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Жители России и Белорусии не смогут купить новую Need for Speed Unbound
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
22
Есть ли смысл владельцам Ryzen 5 5600X переходить на новый Ryzen 5 7600X – обзор и игровые тесты
37
Киты скупают Биткоины, майнеры перешли к накоплению, а аналитики ожидают бычьего ралли криптовалют
5
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
5
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
49
Видеокарты NVIDIA сильно подорожают – выбираем 6 выгодных геймерских GPU пока не началось
19
Танкисты из РФ активно используют кустарные способы защиты для повышения выживаемости техники
11
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
5
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
6
Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
5
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европы
2
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
27
Не все видеокарты одинаково хороши – как бренды заставляют нас переплачивать за воздух до 40% цены
4
NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
13
В рекомендованных системных требованиях ремейка Dead Space прописались GeForce RTX 2070 и Core i5-11600K
4
Легендарные УАЗ «Буханка» оказались недостаточно российскими
5
Первые тесты GeForce RTX 4080@16 Гб показали огромный отрыв от GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark
10
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ оказалась примерно до 30% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark
1
Новый OPPO A17: Основные функции и характеристики смартфона
+
FSP представила обновлённые серии БП ATX 3.0 с коннекторами PCIe Gen5 для новейших видеокарт
1

Популярные статьи

Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
48
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
197
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
9
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
11
Главные игры первой половины октября 2022 года
15
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
15
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
6
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
7
Игры для фанатов "Дома Дракона"
1

Сейчас обсуждают

Василий Сорокин
11:27
Рейтресинг как раз то что надо т.к. это тоже самое как мы видим мир в реальности. Тогда не просветишь в какую сторону надо идти если полигоны прошлый век или балабол сказал бред и слился в унитазик? Д...
Оригинальная игра Quake получила поддержку трассировки лучей
Дмитрий Юфа
11:26
Территории присоединяет Россия, а империалисты западные. Толстовато.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
[ AtoM ]
11:26
лошки купят...
Need for Speed Unbound обзавелась системными требования, а ценник неприятно удивил игроков
Zorro
11:23
Да ладно. В ЕС сейчас вслушайся все деньги отдают за коммунальные услуги. и если сейчас ставить ЕС и РФ выходит выгоднее жить в РФ.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
rikki_tikki
11:20
МОСКВА, 15 июля 2021 /ТАСС/. "60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, Вдумайтесь в эти цифры. 16% россиян...
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Пузо
11:19
Китайцы на али будут продавать копию по три рубля за пучок.
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
Zorro
11:19
Не пизжу. Пусть ЕС больше вводит санкций. нам на руку пусть наши работают и зарабатывают денежку.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
rikki_tikki
11:17
Россия получила за ресурсы несколько триллионов долларов В России должен был быть уровень жизни Франции. А по факту россияне из пятерочек выходят с волосами дыбом от цен. Это называется работающая нищ...
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Terminator Cheburator
11:13
Обычно реклама начинается когда падает спрос …
Intel Core i9-13900K разогнали до 8,2 ГГц и это не предел
Sir Traher
11:12
Пусть повысят цены, чтобы вообще никто ничего не покупал
Выручка AMD оказалась ниже ожиданий примерно на миллиард долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем