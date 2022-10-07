Увы, но ответов на главные вопросы мы так и не получили

После перехода Эфира на стейкинг у держателей криптовалюты осталось огромное количество вопросов, ответить на которые пока никто не решается. Команда разработчиков помалкивает, а курсовые перепады не внушают доверия. Никто не знает, что будет дальше, ведь финансовые аналитики рассказывают о довольно печальных перспективах, когда цифровые активы могут на несколько лет подешеветь, что вернёт рынок в состояние 2018 года. Но куда опаснее нарастающий глобальный экономический кризис. Эксперты фиксируют снижение потребительского спроса, ведь смартфоны и компьютеры не входят в число жизненно важных товаров, без которых не может обойтись человек. Судя по прогнозам, итоги третьего квартала, которые будут известны уже в ближайшие дни или недели, окажутся откровенно пессимистичными, что может привести к ещё более резкому падению.

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И всё бы ничего, но тут к делу разрушения нашего мира подключились политики. Мозгов у этих ребят нет, поэтому вместо наведения дипломатических контактов и разрешения сложных социальных проблем они ежедневно рассказывают о ядерном армагеддоне. Страсти накаляются, а количество подобных вбросов растёт с каждым днём. Многие полагают, что всё завершится мирно, хотя точных сроков не указывает никто. И вот в окружении всего безумства, происходящего вокруг нас, есть один человек, который получил желаемое, и полностью счастлив. Он путешествует, посещает форумы и конференции, где рассказывает о том, в какое светлое будущее движется наша цивилизация. Речь идёт о Виталике Бутерине, который доволен блокировкой майнинга и не собирается останавливаться на достигнутом.

Несколько дней назад он дал большое интервью, с некоторыми деталями которого мы вас и познакомим. Основатель Эфира отметил, что не ставит и никогда не ставил перед собой сверхзадачи создать общемировую криптовалюту. Вместо этого он стремится отстаивать те или иные ценности, тогда как общая картина вырисовывается в результате участия в проекте тысяч заинтересованных энтузиастов. При этом Виталик полагает, что результат превзошёл все самые смелые ожидания, ведь сегодня люди в десятках стран могут использовать цифровые деньги, что позволяет им не волноваться о потенциальном риске потерять всё. Бутерин указывает страны Латинской Америки, Африки и многие другие, где курсовые перепады национальных валют велики. Инвестиции в Эфир позволяют обойти ограничения несовершенных финансовых систем, а вложения в криптовалюты спасают многих от потери накоплений.

Если посмотреть интервью целиком, то можно прийти к выводу, что перед нами довольно наивный человек, который пусть и рассуждает сложными категориями, но всё ещё верит в светлое будущее и мир во всём мире. А вот когда речь зашла о роли искусственного интеллекта и его потенциальной опасности для человечества, то основатель Эфира немного изменил тональность беседы. Ему кажется, что опасность действительно существует, а значит нужно сделать всё, чтобы человечество не стало заложником собственных технологий. При этом Бутерин полагает, что отказываться от возможности раскрытия нашего потенциала при помощи ИИ не стоит. Он обещал подумать над темой в будущем, выразив обеспокоенность тем, что крупные корпорации оказались не способны сопротивляться политическому давлению элит, а также не справляются с социальной ответственностью, нарушая свои же обещания.

По мнению Виталика, на основе блокчейна Эфира в будущем могут создаваться социальные сети, которые не зависят от воли политиков и являются общечеловеческими. Вот только сам он полагает, что инициатива должна исходить от энтузиастов, а команда разработчиков оказывать посильную поддержку. Пожелаем Бутерину удачи в его начинаниях, ведь пока он не столкнулся с сопротивлением дядюшки Сэма, мир кажется ему розовым и счастливым. К сожалению, темы развития Эфира затронуты не было, а значит мы узнаем об этом в следующих интервью. Доподлинно известно, что в скором времени будет проведено масштабирование, позволяющее увеличить количество транзакций на несколько порядков. Пока в этом нет никакой пользы, поскольку криптовалюты действительно находятся на дне, а количество операций стремительно снижается.

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