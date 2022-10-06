Европейские элиты планируют установить потолок цен для газа из РФ

На нашей планете достаточно проблем, но люди постоянно придумывают себе всё новые трудности. И речь даже не о противостоянии между государствами, ведь внутри многих стран бурлят довольно странные процессы. У автора нет никаких сомнений, что женщины могут быть выдающимися политиками, вот только в последнее время любители толерантности активно наращивают процентное количество слабого пола во всех ключевых отраслях. Скажите, как можно добиться паритета между программистами мужчинами и женщинами в крупной компании, если количество девушек, которые поступают на подобные специальности, в разы ниже, чем число парней? Точно такая же ситуация и с политикой. Вспомните как активно подталкивали текущего премьера Британии к власти. А в итоге, Лиз Трас показала, что умеет делать только две вещи: критиковать своих оппонентов и придумывать всё новые инсинуации в адрес России.

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А теперь посмотрите какую дичь творит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. И дело даже не в том, что она женщина, поскольку мы в целом говорим о профессионализме, вот только эта дама настолько агрессивна в своих выражениях, что даже не пытается предугадать результаты тех или иных решений. Как вы знаете, в течение последних месяцев Евросоюз взял курс на отказ от российских энергоносителей. При этом все ключевые политики в один голос заявляют о том, что всё это происходит в рамках энергетической независимости Европы. Представьте себе, что вы покупали хлеб и колбасу в магазине через дорогу и платили за это 100 рублей. В какой-то момент вы решили отказаться от посещения этого магазина, и теперь ходите за едой в супермаркет на другом конце города. На самом деле это даже хорошо, ведь пешие прогулки полезны для здоровья, вот только в этом супермаркете цены на 50% выше, а вы из одного продуктового плена просто перешли в другой.

Точно такая же ситуация с российским ресурсами. Не успели в Евросоюзе начать согласование так называемого потолка цен на нефть, как вчера ОПЕК+ приняло решение снизить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. Такой ход поставил в тупик европейские элиты, поскольку играет на повышение, а также способствует возникновению дефицита. Проще говоря, взять нефть больше негде, а российские представители уже заявили о том, что не планируют поставлять чёрное золото в страны, которые присоединились к инициативе формирования потолочных цен на нефть из РФ. Эксперты отмечают, что уход российской нефти с европейского нефтяного рынка приведёт к острому дефициту, ведь страны ЕС не досчитаются 25% энергоресурсов.

Похоже урок с нефтью прошёл мимо Урсулы фон дер Ляйен. Сегодня она заявила, что необходимо в срочном порядке установить потолок цен на российский газ. По её словам, сегодня Европа должна показать, что не готова платить за газ любую цену, а пока временным решением может быть привязка цены к азиатскому ориентиру JKM. Любопытно, как на такое отреагирует Норвегия, которая сегодня фактически спасает Европу после подрыва нескольких веток российского трубопровода? По мнению главного исполнительного директора французской TotalEnergies SE, политики забыли, что цены устанавливает рынок и напрочь игнорируют интересы его компании, Shell и многих других. Судя по всему, у Евросоюза будут с этим вопросом проблемы, а зима уже буквально стучится в двери.

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По мнению некоторых экспертов, несмотря на довольно ощутимый запас газа в хранилищах, у крупных европейских стран возникнет острый дефицит энергоресурсов уже к началу следующего года. Очевидно, что поставки нефти в ЕС из России прекратятся, а заменить чёрное золото будет нечем. Всё это негативно скажется на ценах на топливо, а следом пойдут вверх и продукты питания. С газом всё намного сложнее, ведь американские танкеры с СПГ не способны в обозримом будущем заменить российские поставки. Кроме того, подобные поставки осуществляются по рыночным ценам на момент оформления контракта, а значит намного дороже трубного газа, который рассчитывается по другой формуле. Нет никаких сомнений, что здравый ум покинул европейские элиты, а у руля стоят выскочки, толкающие старый свет во тьму. Кстати, сегодня возникли проблемы и с поставками российской меди цинка, ведь Лондонская биржа металлов ввела ограничения на сделки с Уральской горно-металлургической компанией. Результат очевиден: цены растут, назревает дефицит. Источники: 1, 2, 3.