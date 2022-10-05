Именно криптовалютные переводы позволяют решать вопрос продажи тех или иных товаров, а также их покупки в недружественных странах

За последние 7 месяцев российский рынок покинули десятки крупных компаний. Кто-то ушёл ещё в марте, тогда как другие затягивали удовольствие на протяжение полугода. Судя по всему, некоторые полагали, что со временем санкции будут ослаблены, что позволит продолжать работу в штатном режиме. Вот только вместо этого США ведёт себя всё более агрессивно, угрожая военными и экономическими санкциями половине человечества. Не удивительно, что в сложившейся ситуации технологические гиганты и многие другие компании осознают бесперспективность противостояния с дядюшкой Сэмом, предпочитая снизить хозяйственную деятельность в России до нуля. Но бывает и так, что компании и хотят продолжать сотрудничество, но просто не представляют, каким образом вести торговлю в условиях санкций.

реклама

Похоже, российский бизнес нашёл удобную лазейку, позволяющую проводить торговые операции без риска для обеих сторон. По словам директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова, из-за санкций трансграничные переводы находились под угрозой остановки. Использовать существующие механизмы стало невозможно, ведь SWIFT заблокирована, а банковские операции с использованием американского доллара и евро находятся под угрозой блокировки. Это значит, что соответствующие органы США и Европы в любой момент могут заблокировать трансграничный перевод, что приведёт к огромным потерям. Что же, искать альтернативу долго не пришлось, ведь вместо традиционных фиатных денег бизнес в торговле с западными компаниями переходит на расчёты в криптовалюте. Иван Чебесков уверен, что несмотря на политическое давление, есть очень много западных игроков, которые видят перспективы в продолжении сотрудничества. Поскольку отследить криптовалютные переводы намного сложнее, чем долларовые, то именно цифровые деньги могут позволить российскому бизнесу наладить поставки ключевой продукции в страну. При этом чиновник уверен, что в РФ необходимо в сжатые сроки реализовать проект криптовалютной инфраструктуры. Это позволит не только взять под контроль незаконные операции, но и повысит безопасность сделок обычных граждан.

В настоящее время число платежей с использованием криптовалют крайне мало по сравнению с потенциальными возможностями нового рынка. При этом по большей части криптовалюты используются исключительно в расчётах с бизнесом, территориально располагающимся в недружественных странах. Стандартные денежные переводы сильно ограничены политиками, которые игнорируют интересы местного бизнеса. Например, подобный способ оплаты уже себя зарекомендовал для целого ряда российских экспортных товаров. Кроме того, именно таким способом закупаются санкционные товары, которые после этого появляются на полках магазинов РФ. Это могут быть комплектующие, электроника, бытовая техника и многое другое.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Эксперты уверены, что на фоне все новых санкций криптовалюты станут использоваться намного чаще, а количество платежей, с использованием доллара и евро уже снизилось до минимума. Это наносит ощутимый вред американской валюте, которая становится всё менее интересна, поскольку обладает высокой токсичностью. В настоящее время эффективной замены доллару нет. Некоторые финансовые аналитики полагают, что юань не сможет стать общемировой валютой, а у китайского руководства нет подобных планов. А вот цифровые версии фиатных денег вполне могут претендовать на место доллара. Что до криптовалют, то даже Биткоин не отличается высокой стабильностью. Именно поэтому сегодня довольно сложно задействовать первую криптовалюту в долговременных операциях. К примеру, вы купили ВТС на 100 миллионов рублей, а уже завтра у вас на кошельке лежит всего 95 миллионов. Обезопасить переводы могут стейблкоины, но правительство США планирует взять подобные активы под жёсткий контроль. Наиболее реалистичной альтернативой считается цифровой юань. Несмотря на тот факт, что такой актив уже широко используется, проект всё ещё не вышел из стадии пилота. Ну и российским аналогом в ближайшее время станет цифровой рубль. Источники: 1, 2.