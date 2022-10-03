Что нашли внутри российского оружия американцы, и какие риски это несёт для военной машины РФ

С тех самых пор, когда один человек взял в руки палку, другой крайне заинтересован в том, чтобы знать размеры, толщину и прочность этой самой палки. Теоретически, это позволяет подготовиться к удару, либо даже его избежать. Военные шпионаж существовал веками, а в результате сегодня мы имеем весьма условный паритет, проверять который самые сильные державы не спешат. Даже самолёты 4-го поколения условных противников ещё никогда не вступали в схватку, а подводные лодки последних поколений и вовсе бороздят океаны в полной тишине. Известно, что получить в своё распоряжение самые эффективные средства вооружения потенциального противника – это настоящий подарок судьбы. Например, российская пресса активно муссировала факт захвата одной из американских установок HIMARS. Эксперты не спешат с выводами, ведь довольно большое значение имеет не сама пусковая установка, а используемые ракеты, но сегодня мы поговорим о том, как в руки США попали новейшие системы российской армии.

реклама

Как свидетельствуют американские специалисты, был получен полный или частичный доступ к крылатым ракетам 3М14 «Калибр», управляемым реактивным снарядам 9М544 от РСЗО «Торнадо-С», а также авиационным ракетам Х-59 и Х-101. Первые были сбиты в Хмельницкой и Тернопольской областях, тогда как последние получены в виде трофеев в Балаклее. Эксперты утверждают, что потенциально это может иметь негативные последствия, поскольку американские инженеры досконально изучат каждую деталь, что позволит им не только создать собственные аналоги, но и выработать наиболее эффективную схему защиты. Но проблема даже не в том, что кто-то сделает новый «Калибр», ведь инженеры из США в первую очередь искали ответы на другие вопросы.

Всё дело в том, что за прошедшие 7 месяцев Россия использовала огромное количество высокотехнологичных боеприпасов, внутри каждого из которых есть электронный блок. Очевидно, что создать летающую болванку с одноразовым ракетным двигателем – это не проблема, а вот выпустить для всего этого управляющую плату – это уже другое дело. И вот здесь хороших новостей нет. По словам американских специалистов, немалая часть электронных компонентов, обнаруженных в трофейном российском вооружении, выпущена за пределами РФ. При этом абсолютно всё это подпадает под санкции, а значит запрещено для ввоза. Источник утечки ещё только предстоит выяснить, но большая часть плат была выпущена с 2012 по 2020 год, а эксперты сомневаются, что сегодня в РФ есть мощности для производства столь сложного оборудования. Масштабы поражают: 650 уникальных деталей, обнаруженных в тех или иных компонентах, имеют нероссийское происхождение, при этом созданы усилиями 144 различных производителей.

Если вы полагали, что в руки США попали только крылатые ракеты, то сильно ошиблись, ведь эти парни неплохо изучили отдельные элементы упавшего на подконтрольной Киеву территории вертолёта К-52. Внутри обнаружилась масса импортных деталей, что открывает перед американскими военными массу перспектив. Пока дядюшка Сэм даже не представляет себе, как американские и европейские блоки оказались внутри российского вооружения, но обязательно займётся этим вопросом. Ну а чтобы этим ребятам было не так скучно, российские военные поставляют за океан всё новые вооружения. Например, БПЛА «Орлан-3» и «Орлан-10». Ну или продвинутые комплексы РЭБ типа «Хибины» или «Зоопарки», высокой эффективностью которых так гордились отечественные специалисты. Очевидно, что это не весь список, трофеев, а российские эксперты полагают, что нужно проводить срочную модернизацию, поскольку образовавшиеся бреши грозят потенциальными опасностями для вооружённых сил.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В целом же американцы пришли к довольно неоднозначным выводам. Прежде всего, там признают эффективность российских вооружений, но констатируют, что вся электроника уровня 90-х или 2000-х годов. Это заметно хуже, западных аналогов, поэтому с точки зрения технологий, РФ сильно отстаёт. В то же время даже такие устаревшие электронные системы могут стать проблемой, поскольку нет никаких данных о том, производят ли в России что-то подобное. Не обошлось без небольшого скандала. Так, досконально изучив новую российскую крылатую ракету Х-101 (на вооружении с 2013 года), американцы однозначно заявили, что она создана с использованием западной электроники. А вот официальные российские источники утверждают, что Х-101 является на 100% российской. Как бы там ни было, но самые современные российские комплексы лежат на столе у американских инженеров. Ну а какие будут последствия, мы узнаем в ближайшие годы, когда в США создадут эффективные средства для противодействия российским РЭБ и научатся легко сбивать крылатые ракеты.