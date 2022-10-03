С тех самых пор, когда один человек взял в руки палку, другой крайне заинтересован в том, чтобы знать размеры, толщину и прочность этой самой палки. Теоретически, это позволяет подготовиться к удару, либо даже его избежать. Военные шпионаж существовал веками, а в результате сегодня мы имеем весьма условный паритет, проверять который самые сильные державы не спешат. Даже самолёты 4-го поколения условных противников ещё никогда не вступали в схватку, а подводные лодки последних поколений и вовсе бороздят океаны в полной тишине. Известно, что получить в своё распоряжение самые эффективные средства вооружения потенциального противника – это настоящий подарок судьбы. Например, российская пресса активно муссировала факт захвата одной из американских установок HIMARS. Эксперты не спешат с выводами, ведь довольно большое значение имеет не сама пусковая установка, а используемые ракеты, но сегодня мы поговорим о том, как в руки США попали новейшие системы российской армии.
реклама
Как свидетельствуют американские специалисты, был получен полный или частичный доступ к крылатым ракетам 3М14 «Калибр», управляемым реактивным снарядам 9М544 от РСЗО «Торнадо-С», а также авиационным ракетам Х-59 и Х-101. Первые были сбиты в Хмельницкой и Тернопольской областях, тогда как последние получены в виде трофеев в Балаклее. Эксперты утверждают, что потенциально это может иметь негативные последствия, поскольку американские инженеры досконально изучат каждую деталь, что позволит им не только создать собственные аналоги, но и выработать наиболее эффективную схему защиты. Но проблема даже не в том, что кто-то сделает новый «Калибр», ведь инженеры из США в первую очередь искали ответы на другие вопросы.
Всё дело в том, что за прошедшие 7 месяцев Россия использовала огромное количество высокотехнологичных боеприпасов, внутри каждого из которых есть электронный блок. Очевидно, что создать летающую болванку с одноразовым ракетным двигателем – это не проблема, а вот выпустить для всего этого управляющую плату – это уже другое дело. И вот здесь хороших новостей нет. По словам американских специалистов, немалая часть электронных компонентов, обнаруженных в трофейном российском вооружении, выпущена за пределами РФ. При этом абсолютно всё это подпадает под санкции, а значит запрещено для ввоза. Источник утечки ещё только предстоит выяснить, но большая часть плат была выпущена с 2012 по 2020 год, а эксперты сомневаются, что сегодня в РФ есть мощности для производства столь сложного оборудования. Масштабы поражают: 650 уникальных деталей, обнаруженных в тех или иных компонентах, имеют нероссийское происхождение, при этом созданы усилиями 144 различных производителей.
Если вы полагали, что в руки США попали только крылатые ракеты, то сильно ошиблись, ведь эти парни неплохо изучили отдельные элементы упавшего на подконтрольной Киеву территории вертолёта К-52. Внутри обнаружилась масса импортных деталей, что открывает перед американскими военными массу перспектив. Пока дядюшка Сэм даже не представляет себе, как американские и европейские блоки оказались внутри российского вооружения, но обязательно займётся этим вопросом. Ну а чтобы этим ребятам было не так скучно, российские военные поставляют за океан всё новые вооружения. Например, БПЛА «Орлан-3» и «Орлан-10». Ну или продвинутые комплексы РЭБ типа «Хибины» или «Зоопарки», высокой эффективностью которых так гордились отечественные специалисты. Очевидно, что это не весь список, трофеев, а российские эксперты полагают, что нужно проводить срочную модернизацию, поскольку образовавшиеся бреши грозят потенциальными опасностями для вооружённых сил.
В целом же американцы пришли к довольно неоднозначным выводам. Прежде всего, там признают эффективность российских вооружений, но констатируют, что вся электроника уровня 90-х или 2000-х годов. Это заметно хуже, западных аналогов, поэтому с точки зрения технологий, РФ сильно отстаёт. В то же время даже такие устаревшие электронные системы могут стать проблемой, поскольку нет никаких данных о том, производят ли в России что-то подобное. Не обошлось без небольшого скандала. Так, досконально изучив новую российскую крылатую ракету Х-101 (на вооружении с 2013 года), американцы однозначно заявили, что она создана с использованием западной электроники. А вот официальные российские источники утверждают, что Х-101 является на 100% российской. Как бы там ни было, но самые современные российские комплексы лежат на столе у американских инженеров. Ну а какие будут последствия, мы узнаем в ближайшие годы, когда в США создадут эффективные средства для противодействия российским РЭБ и научатся легко сбивать крылатые ракеты.