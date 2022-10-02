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Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
Что купить бескомпромиссному геймеру для самых требовательных игр? Давайте разбираться
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Если вы предпочитаете нетребовательные шутеры, то проблема видеокарты не будет стоять остро, ведь вам подойдёт даже встроенная графика на процессоре Ryzen 5 5600G. В этом случае можно очень неплохо сэкономить, а на игровой процесс это не окажет никакого влияния. Вот только очень многие геймеры делают выбор в сторону блокбастеров, которые предъявляют повышенные требования к процессору и видеокарте. Особенно сложно тем, кто сделал глупость и купил монитор с разрешением 4К. Выбора у этих ребят нет, ведь теперь им придётся потратить на развлечения кругленькую сумму.

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Кстати, а какие требовательные игры знаете вы? Можно назвать Microsoft Flight Simulator, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и многие другие, выжимающие из вашего компьютера последние соки. Если вы не можете прожить без требовательных игр, то сегодня мы подберём несколько оптимальных видеокарт как для владельцев мониторов с разрешением 4К, так и более скромных 2К и 1080р. Цены могут ощутимо отличаться, а главная задача состоит в попытке подобрать наиболее выгодные видеокарты по соотношению цены и производительности.

Если вы не фанат ультимативных графических настроек, то обратите внимание на видеокарту GeForce RTX 3080. Есть графические чипы и дороже, но ведь мы решили останавливаться именно на оптимальных, поэтому выбираем версию на 12 Гб видеопамяти. Здесь вас ждёт полноценный графический чип с 384-битной шиной, что позволило увеличить быстродействие, а также решить проблемы с просадками, возникающими у обычной модели на 10 Гб в сложных сценах в разрешении 4К. Стоит такая видеокарта 73 тысячи, что намного дешевле флагманов с ценой от 120 тысяч и выше.

Точно такую же производительность вам обеспечит Radeon RX 6800 XT, но дешевле. За 66 тысяч рублей ничего быстрее мы не нашли, а значит смело можем рекомендовать модель PowerColor предлагающую не только чуть выше скорость работы в играх, но и целых 16 Гб видеопамяти против 12 Гб. Многие эксперты констатируют, что даже сегодня 12 Гб хватит для любых игр в 4К, но ведь мы инвестируем деньги в мощную видеокарту, поэтому хотим получить потенциал на несколько лет вперёд. Не исключено, что в играх следующего поколения 12 Гб окажется уже недостаточно.

Почти на 20% подешевела видеокарта GeForce RTX 3070 Ti производства GIGABYTE. Многие энтузиасты ругают этот графический чип NVIDIA, называя несколько его ключевых недостатков. Во-первых, GeForce RTX 3070 Ti имеет всего 8 Гб видеопамяти, что является довольно спорным решением. Во-вторых, в требовательных играх вам точно не хватит запаса производительности для разрешения 4К на максимальных настройках графики. Нам кажется, что очень многое зависит от вашего умения искать компромисс. Если не зацикливаться на самых высоких графических настройках, то GeForce RTX 3070 Ti покажет себя с лучшей стороны.

GeForce RTX 3060 Ti интересна тем, что легко справляется с любыми задачами в разрешении 2К. Здесь 8 Гб видеопамяти смотрятся органично, а цена намного ниже, чем на указанных выше моделях. Модель производства Palit является представительницей самого бюджетного сегмента, но это никак не скажется на теплоотводе, ведь по этому показателю здесь всё в полном порядке. От разгона эффекта не ждите, но если вы не можете прожить без диванного оверклокинга, то придётся заплатить дороже.

В последние дни ощутимо подешевела и Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта с первых дней имела преимущества перед конкурентами по соотношению количества кадров в секунду в реальных играх и цены. Ну а сегодня она стоит всего 33 тысяч. Во многих играх Radeon RX 6650 XT догоняет более дорогую GeForce RTX 3060 Ti, но имеет важное преимущество. Так, если вы хотите увеличить потенциал своего старого компьютера за счёт смены видеокарты, то с RX 6650 XT сделать это легко и просто, ведь вам не потребуется смена блока питания. А вот GeForce RTX 3060 Ti на блоки питания мощностью меньше 550 Вт не заведётся.

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
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Ну и завершить хотим на GeForce RTX 3050. Эту видеокарту NVIDIA сложно назвать оптимальной, но это действительно самый дешёвый вариант текущего поколения. Учтите, что даже после выхода новинок GeForce RTX 4000-й серии мы не увидим ничего подобного по цене ещё как минимум полгода или год. Это значит, что GeForce RTX 3050 так и останется бестселлером. Если вы отдаёте предпочтение продукции NVIDIA, при это не хотите платить больше, то выбор очевиден.

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#видеокарта #оптимальные ценовые предложения
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