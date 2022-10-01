Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Intel сбросила цены на Core i9-12900K на $150, а Microcenter дарит 32 Гб DDR5 за $189 к Ryzen 7000
В Microcenter Core i5-12600K стоит всего 249 долларов
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 45 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Вам не кажется, что релиз процессоров Ryzen 7000 прошёл как-то незаметно? Больше года мы слышали те или иные утечки, сотни инсайдеров рассказывали нам о невероятном росте производительности, но на практике тишина первых дней продаж оказалась такой оглушительной, что можно было услышать, как геймеры с недоумением качают головами, когда им называют стоимость сборки на базе процессора Ryzen 5 7600Х. Данных о количестве отгруженных камней пока нет, но уже ясно, что ажиотажного спроса не наблюдается. Причин здесь несколько. Во-первых, в 2022 году в целом рухнули продажи компьютерной техники. Высокая инфляция и падение уровня жизни в Европе и США прибавились к избытку полупроводниковых изделий, который сформировался на рынке за 2021 год. Во-вторых, цена материнских плат действительно впечатляет, а ведь вам понадобится ещё и дорогостоящая оперативная память стандарта DDR5.

реклама

Похоже, руководство MicroCenter понимает проблемы потенциальных покупателей процессоров серии Ryzen 7000, поскольку приняло неожиданное решение. Как сообщается, всем тем, кто купит процессоры: Ryzen 7 7700Х, Ryzen 9 7900Х и Ryzen 9 7950Х в подарок полагается бесплатный комплект оперативной памяти DDR5 на 32 Гб. Это две планки по 16 Гб производства G.Skill серии Flare X5. Бюджетный Ryzen 5 7600Х в акции не участвует, но даже текущее предложение выглядит чрезвычайно щедрым. Дело в том, что сам комплект памяти стоит 189 долларов, а значит несложно подсчитать, что новенький Ryzen 7 7700Х обойдётся вам всего в 210 долларов. Напомним, использовать старую ОЗУ DDR4 с новыми процессорами не выйдет, поэтому и получается, что вы можете сэкономить, обратившись в MicroCenter. Единственная проблема состоит в том, что предложение доступно только для посетителей торговой площадки, поскольку магазин не продаёт продукцию онлайн. Ну а MicroCenter не ведёт деятельность за пределами США. Кстати, если вы решите купить там ещё и материнскую плату вместе с процессором, то получите дополнительную скидку в размере 20 долларов.

Есть мнение, что мы наблюдаем весьма скромные продажи из-за того, что сегодня доступны только дорогие материнские платы. Уже в следующем месяце в розницу поступит платы на бюджетном чипсете В650, а значит покупателей будет больше. Или нет, ведь Intel не дремлет. Компания готовится к старту продаж линейки Raptor Lake, но пока решила подпортить жизнь Лизе Су, сделав цена на новые процессоры Ryzen 7000 ещё менее привлекательными. Так вот, первым в разнос прошёл уже знакомый нам Microcenter. Именно там 16-ядерный флагман текущего поколения Core i9-12900K можно отхватить со скидкой в 150 долларов. Как свидетельствует реклама, итоговая цена составит всего 499 долларов по сравнению с 649 долларами, которые просили за этот камень до этого. Нет сомнений, что это крайне выгодное предложение, ведь в играх Core i9-12900K не уступает новому Ryzen 9 7950Х, а значит геймеры будут делать выбор исходя из конечной цены сборки.

Core i7-12700K скинул 100 долларов и стоит теперь 349 вечнозелёных, что делает его грозным соперником для Ryzen 7 7700Х. Ну а Core i5-12600K и вовсе стоит 249 долларов. Поскольку Ryzen 5 7600Х оценён в 300 долларов, то нет никакого смысла переплачивать за дорогую материнскую плату, оперативную память, а в итоге получить аналогичную производительность. Core i5-12600K хорош из коробки, и в играх не уступает новинке красного лагеря. В синтетике преимущество на стороне Ryzen 5 7600Х, но так ли вам важны пару секунд при копировании больших файлов или обработке изображений в Фотошопе?

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Судя по всему, Лиза Су забыла, что продукцию AMD ценят за высокую производительность по разумной цене. Сегодня мы имеем высокую производительность и неразумную цену. До тех пор, пока красные не смогут предложить геймерам материнские платы по 100-150 долларов, надеяться на высокие продажи не приходится. Ну а с учётом низкой стоимости камней конкурирующей платформы, логика в переплате для большинства любителей компьютерных игр и вовсе исчезает.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #ryzen 7000 #core i9-12900k
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему не стоит покупать процессоры Ryzen 7000, и что можно выбрать здесь и сейчас в магазинах РФ
EK и MSI выпускают ограниченную серию материнских плат MPG X670E Carbon EK-X с водоблоком
Один из американских магазинов дарит комплект DDR5 на 32 ГБ при покупке AMD Ryzen 9/7 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные матплаты на AM5 (Ryzen 7000) могут иметь проблемы со стабильностью работы PCI-е 5.0 и DDR5
19
ВВС США переводит стратегические бомбардировщики Boeing B-52 на двигатели F130 Rolls-Royce
7
Странам Европы грозит отключение мобильной связи - Reuters
2
Volkswagen перенесет производство из Германии из-за дефицита газа, на очереди - фармкомпании
7
Голландия лишила лицензии оператора Турецкого потока
10
Централизованные криптовалютные биржи могут заблокировать пользователей из России
13
Биткоин ждёт волна бычьего роста, а Ethereum Classic может сильно подорожать – прогнозы зима 2022г
8
Цены на видеокарты NVIDIA в РФ резко снизились, опустившись намного ниже рекомендованных
10
В GTA Online появился первый миллиардер: геймер потратил на игру более 18 тыс. часов
1
Компьютер для бедного студента – 6 процессоров для экономных геймеров по разумным ценам
5
Binance может заблокировать все криптовалютные кошельки граждан РФ – Bloomberg
7
На Newegg появились GeForce RTX 4090 от партнёров: ASUS, Gigabyte и другие доступны от $1599
7
Россия может получить до $17 млрд в качестве компенсации за подрыв трубопроводов Северный поток-1/2
27
В ближайшие месяцы Nvidia выпустит две новые видеокарты RTX 3060 и RTX 3060 Ti
6
Всё больше фиксируется заражений новым вирусом "Chaos"
1
Видеокарты AMD подешевели и возвращаются в магазины РФ – серия Radeon RX 6000 скинула до 18%
8
Наклейка может стать проблемой для владельцев материнских плат ASRock X670E (обновлено)
7
Стали известны цены MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM X
+
Эксперт нашёл проблему перегревания процессоров Ryzen 7000 и снизил температуру сразу на 20℃
10
Рэпер Walkie T сбросился с многоэтажки в знак протеста против мобилизации
112

Популярные статьи

ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских
73
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
410
Как я превратил файловый менеджер Total Commander в удобный инструмент управления ПК
30
Графический редактор Krita - свобода и функционал
8
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
120
Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
4
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
7

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
11:29
HT был супер когда делал 2 потока из одноядерника и радикально повышал отзывчивость системы если какой-то один поток решил отожрать 100%. Но позже, в Pentium Extreme Edition и i7 который Nehalem, когд...
Специалист показал работу Core i9-13900K в свежей версии Windows 11 с обновлённым Thread Director 2
Михалыч
11:28
Какой поток сознания! Какая поэзия!!!Это же целая строка для песен группы Король и шут. Жаль Горшок умер. Я думаю дурка по вам давно скучает.
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
32.50
11:28
это уже не дно....
Почему РФ использует мало дронов-камикадзе Герань, и какова их эффективность против РСЗО стран НАТО
Ядрило
11:27
вас далбаебов ЦИПссушных на ночь в гнезде штабелями спать укладывают и снятся тебе всю ночь далбаебы резвущиеся на диких далбаебских лугах и пердолящие тебя по очереди, а проснувшись утром _Вежливый_C...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
REY_B_
11:27
Ну да, им это очень поможет ликвидировать политические последствия урагана во Флориде. И ситуацию с начинающимся обрушением ипотечного бизнеса, похлеще чем в 2008 году.
Intel в первую очередь будет выпускать по технологии 18A компоненты для Министерства обороны США
_Вежливый_CAESAR _
11:26
Что они там праздновали, им даже в голову не приходило. Каждый может найти видео в Сети, как выглядит местность, которая освобождается нашими военными. Приведем лишь один и не самый яркий эпизод, кото...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
_Вежливый_CAESAR _
11:25
Опять же, со слов противника, к утру сегодня, подразделения ВСУ вошли в пригород Лимана, со стороны Дробышева, который служил укрепрайоном для Лимана с северо-западной стороны. Кстати, наши уже подтве...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
_Вежливый_CAESAR _
11:25
спецназ 1000 утилизирует 40тыс. саперскими лопатками. не останавливайся. ты очень полезно пuздишь В Сети уже появилась масса сообщений о том, что наши военные таки делают алаверды за Иловайск и уничт...
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Zorro
11:23
С чего призвали в РФ 300000 из них докинут в лиман 100000 да и хере. как не крути укр посрет но уже новые земли будет зачищены от укр нацистов увидишь.
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
_Вежливый_CAESAR _
11:22
«Перемалывает пехоту»: еще одно подтверждение, что ВСУ получили мощные ракеты к HIMARS https://t.me/Ukraine_365News/37714
Столенберг - Украину в НАТО не возьмут, но пообещал чем-нибудь помочь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем