В Microcenter Core i5-12600K стоит всего 249 долларов

Вам не кажется, что релиз процессоров Ryzen 7000 прошёл как-то незаметно? Больше года мы слышали те или иные утечки, сотни инсайдеров рассказывали нам о невероятном росте производительности, но на практике тишина первых дней продаж оказалась такой оглушительной, что можно было услышать, как геймеры с недоумением качают головами, когда им называют стоимость сборки на базе процессора Ryzen 5 7600Х. Данных о количестве отгруженных камней пока нет, но уже ясно, что ажиотажного спроса не наблюдается. Причин здесь несколько. Во-первых, в 2022 году в целом рухнули продажи компьютерной техники. Высокая инфляция и падение уровня жизни в Европе и США прибавились к избытку полупроводниковых изделий, который сформировался на рынке за 2021 год. Во-вторых, цена материнских плат действительно впечатляет, а ведь вам понадобится ещё и дорогостоящая оперативная память стандарта DDR5.

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Похоже, руководство MicroCenter понимает проблемы потенциальных покупателей процессоров серии Ryzen 7000, поскольку приняло неожиданное решение. Как сообщается, всем тем, кто купит процессоры: Ryzen 7 7700Х, Ryzen 9 7900Х и Ryzen 9 7950Х в подарок полагается бесплатный комплект оперативной памяти DDR5 на 32 Гб. Это две планки по 16 Гб производства G.Skill серии Flare X5. Бюджетный Ryzen 5 7600Х в акции не участвует, но даже текущее предложение выглядит чрезвычайно щедрым. Дело в том, что сам комплект памяти стоит 189 долларов, а значит несложно подсчитать, что новенький Ryzen 7 7700Х обойдётся вам всего в 210 долларов. Напомним, использовать старую ОЗУ DDR4 с новыми процессорами не выйдет, поэтому и получается, что вы можете сэкономить, обратившись в MicroCenter. Единственная проблема состоит в том, что предложение доступно только для посетителей торговой площадки, поскольку магазин не продаёт продукцию онлайн. Ну а MicroCenter не ведёт деятельность за пределами США. Кстати, если вы решите купить там ещё и материнскую плату вместе с процессором, то получите дополнительную скидку в размере 20 долларов.

Есть мнение, что мы наблюдаем весьма скромные продажи из-за того, что сегодня доступны только дорогие материнские платы. Уже в следующем месяце в розницу поступит платы на бюджетном чипсете В650, а значит покупателей будет больше. Или нет, ведь Intel не дремлет. Компания готовится к старту продаж линейки Raptor Lake, но пока решила подпортить жизнь Лизе Су, сделав цена на новые процессоры Ryzen 7000 ещё менее привлекательными. Так вот, первым в разнос прошёл уже знакомый нам Microcenter. Именно там 16-ядерный флагман текущего поколения Core i9-12900K можно отхватить со скидкой в 150 долларов. Как свидетельствует реклама, итоговая цена составит всего 499 долларов по сравнению с 649 долларами, которые просили за этот камень до этого. Нет сомнений, что это крайне выгодное предложение, ведь в играх Core i9-12900K не уступает новому Ryzen 9 7950Х, а значит геймеры будут делать выбор исходя из конечной цены сборки.

Core i7-12700K скинул 100 долларов и стоит теперь 349 вечнозелёных, что делает его грозным соперником для Ryzen 7 7700Х. Ну а Core i5-12600K и вовсе стоит 249 долларов. Поскольку Ryzen 5 7600Х оценён в 300 долларов, то нет никакого смысла переплачивать за дорогую материнскую плату, оперативную память, а в итоге получить аналогичную производительность. Core i5-12600K хорош из коробки, и в играх не уступает новинке красного лагеря. В синтетике преимущество на стороне Ryzen 5 7600Х, но так ли вам важны пару секунд при копировании больших файлов или обработке изображений в Фотошопе?

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Судя по всему, Лиза Су забыла, что продукцию AMD ценят за высокую производительность по разумной цене. Сегодня мы имеем высокую производительность и неразумную цену. До тех пор, пока красные не смогут предложить геймерам материнские платы по 100-150 долларов, надеяться на высокие продажи не приходится. Ну а с учётом низкой стоимости камней конкурирующей платформы, логика в переплате для большинства любителей компьютерных игр и вовсе исчезает.