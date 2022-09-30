Выгода может достигать двукратных значений при сохранении аналогичной производительности в играх

Процессоры серии Ryzen 7000 уже находятся в пути в российскую розницу. Где-то один скучающий китаец загружает коробки на самолёт, а может сонный дальнобойщик пересёк границу России, направляясь в один из столичных магазинов. Точных сроков появления новинок нет, но в данном случае нужно понимать, что ажиотажного спроса не будет по многим причинам. В первую очередь стоит помнить о высокой цене самих процессоров. AMD продолжает гнаться за маржой, вот только мы живём в 2022 году, когда наблюдается массовое падение покупательской способности. Но если бы вся проблема сводилась к одной цене процессора.

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На самом деле вам придётся не только переплатить за доставку санкционных камней в Россию, но и потратиться на материнскую плату. Флагманы стоят от 500 долларов в американской рознице. Нам кажется, что такие материнские платы в РФ будут стоить от 50 тысяч рублей и дороже. Надежда на бюджетный чипсет В650 не оправдалась, ведь даже в США продавцы планируют продавать такие материнские платы за 200 долларов. Ну а если добавить к этому ещё и необходимость покупки оперативной памяти DDR5, то вы и вовсе можете разориться. Тесты с игровой производительностью уже попали в сеть. Никаких откровений, ведь серия Ryzen 7000 приблизилась к текущим флагманам Intel, но с видеокартой среднего ценового сегмента разницы вообще не будет.

Именно поэтому мы предлагаем выбрать один из уже находящихся в продаже камней, поскольку сборка на их основе будет намного дешевле. Даже если вы решите купить Core i9-12900KF, то сможете рассчитывать на то, что ваша система будет демонстрировать максимальное быстродействие в играх. Любители разгона могут купить эффективную систему жидкостного охлаждения, но Core i9-12900KF хорош из коробки, а значит разгон всего лишь усилит и без того огромный потенциал.

Ryzen 9 5950X может стать прекрасной заменой Ryzen 9 7950X. Помните о том, что новинка демонстрирует огромный рост производительности в сложных рабочих сценариях. Если вы используете свой компьютер для решения подобных задач, то стоит всё же присмотреться в сторону новинки, ну а энтузиастам, которые по большей части играют, можно обойтись текущим поколением, ведь флагман AMD раскроет любую видеокарту. Ну а отставание на 10% от более дорогого Ryzen 9 7950X – это не очень большая проблема, тем более что заплатите вы за это до двух раз дешевле. Выбор очевиден, ведь вы можете собрать готовый ПК на Ryzen 9 5950X за ту же сумму, сколько стоит только один Ryzen 9 7950X и материнская плата к нему.

Core i7-12700KF создан для тех, кто хочет опробовать себя в разгоне, но не планирует достигать ультимативных показателей и инвестировать в компьютер слишком много. Помните о том, что материнская плата должна быть на флагманском чипсете, а сам процессор довольно горячий. Мы бы порекомендовали систему жидкостного охлаждения. Вопрос с выбором оперативной памяти сложный, поскольку использование DDR5 способно давать вам до 5% прироста к быстродействию. При этом потребуется действительно дорогая и брендовая оперативная память. Делайте выбор исходя из возможностей вашего кошелька.

Поскольку в последние недели процессоры Intel неплохо подешевели, то Ryzen 9 5900X уже не выглядит таким выгодным. Сборка на его основе будет дороговата, но есть один сценарий, где вложения в этот камень окупаются. Так, если у вас где-то завалялся старый компьютер на базе чипсета АМ4, то вы можете смело покупать Ryzen 9 5900X. Простая замена медленного процессора позволит увеличить быстродействие системы в несколько раз. Многие геймеры забывают, что игровая производительность очень сильно зависит от процессора. Помните это, ведь заменив Ryzen 9 5900X на старый Ryzen 5 1600 вы сможете увеличить количество кадров в секунду до 50%.

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А бывает так, что геймер просто хочет получить современный камень, но не готов тратиться на разгонный потенциал. В таком случае рекомендуем присмотреться к Core i7-12700F. Здесь вы получите всю мощь игрового Core i7-12700KF, но намного дешевле и без переплат за глубоко спрятанный потенциал. Вам не потребуется дорогая материнская плата и оперативная память, а купив видеокарту уровня GeForce RTX 3070 можно будет надолго забыть о необходимости апгрейда, просадках и падениях количества кадров в секунду.