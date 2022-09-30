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Цены на видеокарты NVIDIA в РФ резко снизились, опустившись намного ниже рекомендованных
GeForce RTX 3080 Ti стоит всего 90 тысяч рублей
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RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Почему цены на видеокарты снижаются? На этот вопрос есть несколько ответов, о которых мы и поговорим. Прежде всего, максимальная стоимость наблюдается во время релиза, когда спрос высокий, а продажи бьют рекорды. После этого приходится подстёгивать интерес при помощи различных акций с раздачей игр, но уже через год единственный эффективный способ поддержать продажи на высоком уровне состоит в снижение рекомендованных цен. В последние несколько лет NVIDIA не баловала геймеров скидками, а в итоге многие уже забыли о том, что коррекция рекомендованной стоимости – это нормальная практика.

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Летом текущего года падение спроса со стороны майнеров на видеокарты вынудило NVIDIA снизить официальную цену, ну а сегодня мы видим, как скидки добираются и до российской розницы. При этом стоит учитывать, что в РФ есть и свои особенности. Так, нужно учитывать курсовые перепады рубля, ведь в последние дни национальная валюта укрепилась. Кроме того, уже вскоре в продажу поступят графические чипы нового поколения. Ну и давление на майнеров всё сильнее, в результате розница должна двигаться вниз, поскольку стоимость видеокарт на вторичном рынке снижается. Сегодня мы рассмотрим несколько моделей, стоимость которых намного ниже рекомендованной.

Если у вас есть 120 тысяч рублей, то вы можете смело отправляться за новенькой GeForce RTX 3090. Сегодня в некоторых магазинах США такую видеокарту уже можно отхватить за 1000 долларов, тогда как в Европе за неё просят около 1400 евро. Разница ощутимая, но цена действительно ниже рекомендованной, а потенциал у видеокарты огромен. Можно сказать, что вы ещё много лет не будете испытывать нехватки мощности, ведь 24 Гб видеопамяти и 384-битная шина позволяют запускать любые игры в 4К на максималках.

Рекордное падение цен наблюдается и на GeForce RTX 3080 Ti. Сегодня такая видеокарта стоит 91 тысячу рублей, тогда как ещё недавно купить её дешевле 120 тысяч было невозможно. Стоимость медленно ползёт вниз, а разумные геймеры дождались своего часа, ведь экономия огромна, а потенциал у видеокарты достаточен на 5-6 лет. Например, в 2023 и 2024 годах вы продолжите играть в разрешении 4К. В 2025 перейдёте на 2К, а спустя ещё 2 года – на 1080р. Получается, что даже через 6 лет можно будет играть на максимальной графике в народном разрешении, но никто не мешает вам делать своевременные апгрейды.

Если вы хотите купить флагман, но не можете себе позволить потратить 120 тысяч рублей, то берите Radeon RX 6900 XT. Всего за 76 тысяч вы прикоснётесь к ультимативной производительности, когда все игры летают на максимальных графических настройках. У AMD есть вопросы к реализации трассировки лучей, поэтому мы рекомендуем вам брать в расчёт эту информацию. Нам кажется, что Radeon RX 6900 XT неплохо соответствует своему ценнику, а волшебные лучи интересны ограниченному числу пользователей.

Если абстрагироваться от существования видеокарты Radeon RX 6900 XT, то GeForce RTX 3080 за 65 тысяч кажется выгодным предложением. Вот только графический чип NVIDIA ощутимо уступает красному конкуренту, поэтому мы рекомендуем подкопить 10 тысяч, сделав правильный выбор. Ну а если вы предпочитаете зелёных, то можете смело брать GeForce RTX 3080. Видеокарта неплохо справляется с играми в 4К, хотя ультимативной производительности увидеть уже не удастся.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
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3050 ASUS уже 30 тр
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Если вы хотя бы иногда прислушиваетесь к голосу разума, то способны увидеть преимущества, которые обеспечивает Radeon RX 6800. Давайте думать: на 12 тысяч рублей ниже цена, чем у GeForce RTX 3080. 16 Гб видеопамяти против 10 Гб, что даёт ощутимое преимущество и потенциал на будущее. Более высокая производительность, что только усиливает общую картину. Получается, что вы не только экономите, но и получаете ощутимое преимущество перед соперницей из зелёного лагеря. Если вы всё ещё сомневаетесь, то мы отправляем вас приямком изучать тесты. Что и говорить, если у NVIDIA за такую цену предлагается GeForce RTX 3070 Ti, быстродействие которой намного ниже.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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