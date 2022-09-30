Речь идёт о 8 пакете антироссийских санкций со стороны ЕС

Многие годы крупнейшие технологические гиганты делали вид, что они вне политики. Якобы, право человека на получение информации – это ключевой принцип работы, отказаться от которого сродни предательству. Что же, в 2022 году мы увидели, как западные компании сбросили маски, ведь теперь они уверяют всех вокруг, что следуют принципам демократии. Как мы поняли, что бы вы сегодня не делали, главное почаще ругать Россию, активно используя слово «демократия». Обрушить экономику целой страны – демократия; забрать у граждан этой страны миллиарды долларов – демократия, ведь вы делаете во благо демократии; провоцировать конфликт за счёт поставок оружия массового поражения – демократия; не выдавать гражданам РФ визы – демократия, ведь это же русские. Ну, вы поняли.

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Было бы довольно глупо надеяться на нейтральность крупных криптовалютных бирж в такой ситуации. Ещё в апреле Binance под давлением США ввела ограничения для российских граждан: содержащие больше 10 000 долларов кошельки блокировались до лучших времён. Очевидно, что такой шаг выходит за пределы компетенции биржи, которая обещала равные права всем пользователям. Представители Binance делали громкие заявления, уверяя нас в том, что они только следуют санкционным правилам, хотя на самом деле всё немного не так. Известно, что биржа не имеет штаб-квартиры. Именно поэтому принудить выполнять свои указания эту биржу теоретически никто не может, а практически, Binance давно сотрудничает с налоговой США, позволяя контролировать все транзакции. Поскольку с апреля никаких выпадов в сторону РФ биржа не делала, то начало складываться такое ощущение, что так будет продолжаться бесконечно долго. Не будет.

По данным Bloomberg, Евросоюз готовит 8 пакет санкций. Вчера мы писали, что там ограничатся мылом и туалетной бумагой, но появились новые подробности. Сообщается, что в перечень войдут новые требования для европейских компаний, которым открыто запретят предоставлять любые услуги по покупке, обмену или хранению криптовалют для граждан РФ. Речь не только о физических, но и юридических лицах, а значит под угрозой и российские биржи, в адрес которых переводы просто перестанут поступать. Источники утверждают, что информация носит неофициальный характер и только обсуждается в кулуарах ЕС, но всё идёт к ужесточению, которое на этот раз будет носить ещё более агрессивный характер. Представители Binance опубликовали пространное заявление, которое выглядит крайне туманно.

По словам представителей биржи, почти 250 сотрудников организации ежедневно заняты вопросами отмыванием денег и соблюдением санкций. При этом в Binance строго следует самым высоким стандартам, несмотря на различные подходы к этому вопросу со стороны различных стран. Проще говоря, представители биржи констатируют главенство законов ЕС и США над всем остальным миром. Не так важно, какие вы там в России законы приняли, ведь в Белом доме виднее, в каком направлении должна развиваться криптовалютная отрасль.

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По мнению экспертов, вариант полной блокировки всех криптовалютных кошельков Binance и других централизованных бирж вполне реален. Сегодня у крупных игроков нет никаких шансов обходить антироссийские санкции, ведь в таком случае у них начнутся проблемы в США. Американские власти инициируют облавы по всему миру, что приведёт к каскадному отключению сервисов. Это самый просто пример демократических принципов, в рамках которых действует дядюшка Сэм, а ведь есть ещё и человеческий фактор. В любом случае гражданам РФ рекомендуют задуматься о том, чтобы вывести свои криптовалюты на децентрализованные биржи. Можно использовать холодные кошельки, где у вас никто ничего отнять не сможет. А вот с российскими биржами есть вопросы. Так, в случае массового вывода средств с Binance, у бирж РФ может не хватить ликвидности для поддержания стабильной работы. Источники: 1, 2.