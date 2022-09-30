Всему виной рост цен на электричество в Калифорнии

Первые энтузиасты, которые пересаживались на электрокары Tesla, видели в своём поступке нечто героическое. В те времена из каждого утюга рассказывали о глобальном потеплении, а также огромном влиянии, которое оказывает человек на это явление. Сегодня накал страстей не такой высокий, ведь есть все основания полагать, что люди никак не могут остановить таяние ледников. Мало того, даже влияние человека на этот процесс минимально. На самом деле наша цивилизация ответственна за многие проблемы экологии. В первую очередь это загрязнение рек отходами промышленных предприятий и выбросами из местной канализации. Не стоит забывать и о постоянном накоплении электронного мусора, а также пластика, проникшего в глубины мирового океана. И всё же, в последние годы покупка электрокара – это больше выгода и престиж, чем забота об экологии.

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У автора данного материала есть знакомые, у которых небольшой электромобиль (чаще всего Nissan Leaf) используется для постоянных поездок по городу и является вторым в семье. Благодаря невысокой стоимости электричества зарядка обходится в несколько раз выгоднее бензина, ну а обычную машину используют для вылазок за город или любых других дальних поездок. Словом, подобный вид транспорта крайне выгоден с экономической точки зрения, а особенно это заметно в том случае, если владелец часто передвигается по городу (такси или рабочие вопросы). В этом случае экономия носит рекордный характер, а автомобиль окупается в несколько раз быстрее.

Многие наши читатели знают о том, что сегодня в США и Европе наблюдается резкий рост стоимости энергоносителей. Электричество подорожало, а значит и зарядка электрокаров перестала быть такой выгодной, как это было ещё год назад. По Европе данных нет, а вот жители Калифорнии бьют тревогу. Наиболее активны владельцы Tesla, которые долгое время использовали быстрые станции зарядки Supercharger. До 28 сентября можно было воспользоваться специальным тарифом, который позволял ощутимо экономить деньги в непиковые часы, но теперь цены подросли и здесь. Например, с 12:00 до 4:00 утра цена за один кВт*ч уже достигает 65 центов (37 рублей), что дороже расхода бензина для обычного автомобиля, движущегося со скоростью до 65 километров в час (60 центов за 1 кВт*ч). В некоторых отдалённых районах стоимость за 1 кВт*ч на зарядке Supercharger немного ниже и достигает паритета с бензиновыми аналогами. Учтите, что даже самая скоростная зарядка не может поспорить с обычной заливкой топлива. Разница по времени огромна, а владельцу Tesla в любом случае придётся ждать.

Одна из проблем, с которой ежедневно сталкиваются владельцы автомобилей с электрическим приводом, заключается в невозможности заряжать свои машины дома. Как оказалось, там действует запрет, не позволяющий это делать в многоэтажных домах. Было бы странно, если бы с каждого окна свисали провода, но главная причина, в опасности перегрузки городских электросетей, поэтому в выигрыше остаются жители частных домов. Стоит добавить, что Калифорния только начала отходить от летней жары, которая дорого обошлась местному бюджету. В какой-то момент в ситуацию даже вмешался калифорнийский независимый системный оператор. В итоге в офисах действовал негласный запрет на использование электрочайников и кондиционеров после 16 часов дня, а всем владельцам электрокаров рекомендовали заряжать машины до этого времени или уже после полуночи.

В настоящее время проблем с жарой нет, но антироссийские санкции дают о себе знать, ведь тарифы на электричество растут, что сделало электрокары не такими выгодными, как изначально казалось. Эксперты пока не готовы прогнозировать, повлияет ли всё это на продажи электрических автомобилей. Не исключено, что уже этой зимой мы увидим, как любители экономить снова переходят на бензиновые двигатели. Кстати, привычное топливо также дорожает, что неминуемо приведёт к росту цен на продукты питания и любые другие товары, ну а там и сфера услуг подтянется, что только увеличит глобальную экономическую напряжённость. Источник.

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P.S. Представьте себе ситуацию: вы хотите сэкономить на зарядке, а значит нужно приезжать на заправку с 12 ночи до 4 утра. Вы просыпаетесь, выползаете из-под тёплого одеяла и едете куда-то посреди ночи. Там около 35 минут заряжаете свою машину, а после радуетесь жизни, ведь вы неплохо сэкономили. Неправда ли отличная перспектива?