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Видеокарты AMD подешевели и возвращаются в магазины РФ – серия Radeon RX 6000 скинула до 18%
Ещё недавно была проблема с выбором, а сегодня доступны модели со скидками
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Некоторые наши читатели полагают, что параллельный импорт работает намного хуже, чем пишут в прессе. На самом деле, если бы это было так, то очень многие товары в Россию и вовсе бы не поступали. Кто-то пеняет в сторону Казахстана и Китая, обвиняя эти страны в том, что там делают слишком мало для обеспечения поставок в РФ полупроводниковых изделий. На самом деле можно считать что угодно, но не замечать результаты глупо.

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Ещё несколько дней назад из российской розницы стали пропадать видеокарты производства AMD. Именно так, поставки казались минимальными, а количество доступных графических чипов стремительно снижалось. Особенно страдали флагманы, которые раскупались как горячие пирожки. Что же, прошла неделя, а сегодня можно констатировать, что видеокарты AMD возвращаются. Количество находящихся в продаже моделей всё ещё меньше, чем было ещё месяц назад, но теперь у геймеров есть полноценный выбор, позволяющий купить не только набившую оскомину продукцию NVIDIA, но и намного более выгодные видеокарты AMD.

Начнём наш обзор с Radeon RX 6800 XT. По чистой производительности эта видеокарта обходит GeForce RTX 3080, но стоит немного дешевле. Получается, что вы получаете не 10 Гб видеопамяти, а 16 Гб. Кроме того, количество кадров в секунду будет немного больше. Ну и стоит учитывать, что обе видеокарты предназначены для игр в 4К. Сегодня самые требовательные проекты укладываются в 10 Гб, но на подходе Next Gen. Уже в 2023 году мы увидим не меньше десяти игр на движке Unreal Engine 5, а в 2024 проектов станет намного больше. Radeon RX 6800 XT не обладает такой внушительной трассировкой лучей, но точно будет интересна наличием 16 Гб видеопамяти, ведь в будущем этот показатель будет востребован.

Экономные геймеры могут обратить внимание на Radeon RX 6700 XT. Видеокарта буквально создана для 2К, где может раскрыться с лучшей стороны. Благодаря наличию 12 Гб видеопамяти, эта видеокарта имеет потенциальное преимущество перед GeForce RTX 3070, хотя различий по цене почти нет. Последняя скидка достигла 18%, что делает модель производства PowerColor более выгодной. Ну и учитывайте, что здесь сразу три кулера, которые не только легко справляются с отводом тепла, но и могут обеспечить некоторый прирост количества кадров в секунду в играх за счёт разгона.

Если вы устали от скучных видеокарт с идентичным дизайном, то обратите внимание на Radeon RX 6650 XT, созданную инженерами PowerColor. Видеокарта выполнена в необычной цветовой гамме, что в итоге даёт интересный световой эффект благодаря встроенному RGB. К счастью, это не единственное достоинство этой видеокарты, ведь она легко тянет все игры даже в 2К, хотя больше всё же подходит для 1080р. Radeon RX 6650 XT имеет уже 8 Гб видеопамяти, но перед нами вторая ревизия, получившая память со скоростью работы до 17.5 Гбит/с. Это открывает перед геймерами новые возможности, ведь теперь даже в сложных сценах фрамрейт будет плавный, а визуальные эффекты приятнее.

Судя по всему, кто-то из российских поставщиков навестил завод PowerColor, ведь перед нами ещё одна видеокарта производства этой компании. Radeon RX 6600 имеет одну ключевую особенность, которая не доступна всем другим моделям в нашем списке – она стоит всего 26 тысяч рублей. Если вы как следует пошарите в своих карманах и извлечёте от туда нужную сумму, то сможете играть абсолютно во все игры в народном разрешении. Кстати, Radeon RX 6600 славится минимальным теплопакетом, поэтому вы сможете поставить её в старый компьютер с блоком питания на 450 Вт.

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Ну и завершить хотим на Radeon RX 6500 XT. Многие наши читатели забывают о том, что невозможно требовать от видеокарты за 17 тысяч рублей скоростных качеств моделей флагманов. Давайте смотреть на вещи реалистично, ведь даже если Radeon RX 6500 XT и тянет игры в разрешении 1080р, то вам придётся ограничивать себя высоким разрешением, поскольку уже сегодня максимальный настройки графики недоступны. В то же время, если есть проблемы с деньгами, то выбор очевиден.

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