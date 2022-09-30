Ещё недавно была проблема с выбором, а сегодня доступны модели со скидками

Некоторые наши читатели полагают, что параллельный импорт работает намного хуже, чем пишут в прессе. На самом деле, если бы это было так, то очень многие товары в Россию и вовсе бы не поступали. Кто-то пеняет в сторону Казахстана и Китая, обвиняя эти страны в том, что там делают слишком мало для обеспечения поставок в РФ полупроводниковых изделий. На самом деле можно считать что угодно, но не замечать результаты глупо.

реклама

Ещё несколько дней назад из российской розницы стали пропадать видеокарты производства AMD. Именно так, поставки казались минимальными, а количество доступных графических чипов стремительно снижалось. Особенно страдали флагманы, которые раскупались как горячие пирожки. Что же, прошла неделя, а сегодня можно констатировать, что видеокарты AMD возвращаются. Количество находящихся в продаже моделей всё ещё меньше, чем было ещё месяц назад, но теперь у геймеров есть полноценный выбор, позволяющий купить не только набившую оскомину продукцию NVIDIA, но и намного более выгодные видеокарты AMD.

Начнём наш обзор с Radeon RX 6800 XT. По чистой производительности эта видеокарта обходит GeForce RTX 3080, но стоит немного дешевле. Получается, что вы получаете не 10 Гб видеопамяти, а 16 Гб. Кроме того, количество кадров в секунду будет немного больше. Ну и стоит учитывать, что обе видеокарты предназначены для игр в 4К. Сегодня самые требовательные проекты укладываются в 10 Гб, но на подходе Next Gen. Уже в 2023 году мы увидим не меньше десяти игр на движке Unreal Engine 5, а в 2024 проектов станет намного больше. Radeon RX 6800 XT не обладает такой внушительной трассировкой лучей, но точно будет интересна наличием 16 Гб видеопамяти, ведь в будущем этот показатель будет востребован.

Экономные геймеры могут обратить внимание на Radeon RX 6700 XT. Видеокарта буквально создана для 2К, где может раскрыться с лучшей стороны. Благодаря наличию 12 Гб видеопамяти, эта видеокарта имеет потенциальное преимущество перед GeForce RTX 3070, хотя различий по цене почти нет. Последняя скидка достигла 18%, что делает модель производства PowerColor более выгодной. Ну и учитывайте, что здесь сразу три кулера, которые не только легко справляются с отводом тепла, но и могут обеспечить некоторый прирост количества кадров в секунду в играх за счёт разгона.

Если вы устали от скучных видеокарт с идентичным дизайном, то обратите внимание на Radeon RX 6650 XT, созданную инженерами PowerColor. Видеокарта выполнена в необычной цветовой гамме, что в итоге даёт интересный световой эффект благодаря встроенному RGB. К счастью, это не единственное достоинство этой видеокарты, ведь она легко тянет все игры даже в 2К, хотя больше всё же подходит для 1080р. Radeon RX 6650 XT имеет уже 8 Гб видеопамяти, но перед нами вторая ревизия, получившая память со скоростью работы до 17.5 Гбит/с. Это открывает перед геймерами новые возможности, ведь теперь даже в сложных сценах фрамрейт будет плавный, а визуальные эффекты приятнее.

Судя по всему, кто-то из российских поставщиков навестил завод PowerColor, ведь перед нами ещё одна видеокарта производства этой компании. Radeon RX 6600 имеет одну ключевую особенность, которая не доступна всем другим моделям в нашем списке – она стоит всего 26 тысяч рублей. Если вы как следует пошарите в своих карманах и извлечёте от туда нужную сумму, то сможете играть абсолютно во все игры в народном разрешении. Кстати, Radeon RX 6600 славится минимальным теплопакетом, поэтому вы сможете поставить её в старый компьютер с блоком питания на 450 Вт.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и завершить хотим на Radeon RX 6500 XT. Многие наши читатели забывают о том, что невозможно требовать от видеокарты за 17 тысяч рублей скоростных качеств моделей флагманов. Давайте смотреть на вещи реалистично, ведь даже если Radeon RX 6500 XT и тянет игры в разрешении 1080р, то вам придётся ограничивать себя высоким разрешением, поскольку уже сегодня максимальный настройки графики недоступны. В то же время, если есть проблемы с деньгами, то выбор очевиден.