Какую видеокарту купить школьнику, если вы не хотите, чтобы он заразился игровой зависимостью

Прежде всего стоит знать о том, что мнение экспертов относительно компьютерной зависимости разделилось. Некоторые полагают, что с возрастом эта проблема становится неактуальна, тогда как есть мнение, что виртуальные развлечения вредят социализации, а также приводят к тому, что геймеры теряют интерес к учёбе и неохотно устраиваются на работу. Социальные контакты у таких людей отсутствует, а результативность и эффективность стремится к нулю. Некоторые и вовсе предлагают запрещать своим детям подобные глупости, вот только это не самое верное решение.

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Всё дело в том, что наиболее уязвимы подростки, предпочитающие многопользовательские шутеры и другие онлайн-игры. Получается, что главная проблема состоит в том, что требуется не допустить детей в этот тлетворный мир стрелялок. Мы не предлагаем ничего революционного, но давно известно, что одиночные игры с глубоким сюжетом не вызывают такой зависимости, как жвачки в виде ММОРПГ. Купите детям хорошую видеокарту, позвольте им проникнуть в мир красивой графики, и может быть они не захотят проводить часы в старом Контр-Страйк.

Внимание зажиточных геймеров хотим обратить на Radeon RX 6800 XT. Это суперскоростная видеокарта стоимостью 65 тысяч рублей. За эту сумму вы получите доступ к разрешению 4К на максимальных графических настройках. Вообще смысл покупать такую видеокарту есть только для тех, кто по глупости взял монитор 4К. Если у вас разрешение попроще, то и тратить деньги не приходится, ведь менее дорогие видеокарты прекрасно справляются даже с требовательными играми в 2К. Модель PowerColor выполнена в узнаваемых цветах, а система охлаждения позволяет не думать о перегреве.

Здесь и сейчас за 57 тысяч доступна GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта интересна тем, что занимает промежуточное положение в линейке. Так, она ещё может тянуть игры в 4К, но наиболее актуальная для 2К. Если вы хотите получить видеокарту с большим запасом на будущее, то стоит обратить внимание именно на GeForce RTX 3070 Ti. Gigabyte установила эффективную систему охлаждения, которая не только позволяет отводить тепло от графического чипа, но и оставляет манёвр для разгонного потенциала.

Выбрав GeForce RTX 3070, вы экономите 10 тысяч рублей. Владельцам мониторов с разрешением 4К советуем присмотреться к чему-то более мощному, ну а всем остальным можно смело брать GeForce RTX 3070. Она отлично справляется с новинками, обеспечивая ровный фрамрейт даже в сложных сценах. Сама модель производства Gigabyte мало чем отличается от более старшей GeForce RTX 3070 Ti, а геймерам доступны всё те же 8 Гб видеопамяти. К счастью, пока игры в 2К не просят больше, а в будущем вам придётся снизить настройки на средневысоких.

За последние недели GeForce RTX 3060 неплохо подешевела, что позволяет купить такую видеокарту за 32 тысячи рублей. За эту сумму вы получаете уверенность в разрешении 1080р, и временное присутствие в 2К. Многое будет зависеть от ваших привычек. Например, если до этого у вас уже была мощная видеокарта, то привыкать к средним настройкам графики в 2К будет невесело. А вот для тех, кто долгое время сидел на бюджетных моделях, GeForce RTX 3060 будет настоящим игровым монстром. Palit не напрягалась, поэтому мы советуем потенциальным покупателям такой видеокарты не рассчитывать на оверклокерский потенциал системы охлаждения.

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Ну а для тех, кто привык думать своей головой, есть Radeon RX 6650 XT. По чистой производительности эта видеокарта намного обходит GeForce RTX 3060, хотя стоит ровно столько же. Получается, что, сделав правильный выбор, вы получите значительно больше, чем фанаты Дженсена Хуанга. Сила бренда NVIDIA сильна, поэтому подавляющее большинство наших читателей предпочтёт GeForce RTX 3060. Если вы сомневаетесь, то мы советуем изучить больше тестов. Возможно, когда вы увидите реальный разрыв в играх, то сделаете более разумный выбор.